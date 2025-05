Starkes Release-Angebot: CMF Phone 2 Pro mit CMF Buds 2 gratis

Nothing-Tochter CMF will's wissen: Heute fällt der Startschuss für das neue CMF Phone 2 Pro und gleich drei frische In-Ears. Die CMF Buds 2 könnt ihr bei Amazon gerade gratis abstauben, wenn ihr das CMF Phone 2 Pro bestellt. Das Angebot könnte aber jeden Moment offline genommen werden.

Denn Berichten zufolge sollte die Aktion eigentlich nur bis zum gestrigen 5. Mai laufen. Aktuell könnt ihr CMF 2 Pro bei Amazon aber weiterhin ohne Aufpreis zusammen mit den CMF Buds 2 bestellen.

Jetzt schnell noch das Angebot sichern:

Spannender Allrounder zum fairen Preis CMF Phone 2 Pro Das CMF Phone 2 Pro überzeugt mit einem tollen Preis-Leistungs-Verhältnis und spannendem Modular-Design, das ansteckbares Zubehör wie wechselbare Kameraobjektive erlaubt. Ohne Zweifel eines der interessantesten günstigen Handys auf dem Markt. ohne Vertrag

für kurze Zeit mit CMF Buds 2 gratis ab 249,99 € Amazon

Das Handy gibt es in zwei Speichervarianten: Für 249 Euro bekommt ihr 8 GB RAM und 128 GB internen Speicher. Wer etwas mehr Platz braucht, greift zur 256-GB-Variante für 279 Euro. Erhältlich ist das Gerät in Deutschland unter anderem über Amazon – in Österreich und der Schweiz auch bei bekannten Händlern wie MediaMarkt, Digitec und Interdiscount.

Exklusiv über seinen offiziellen Onlineshop bietet CMF außerdem diverses Zubehör für das Phone 2 Pro an. Dazu gehören etwa ein Universal-Cover, praktische Wechsel-Linsen (Fisheye oder Makro) sowie eine Kombination aus Wallet und Smartphone-Stand. Wer sparen will, kann sich ein Bundle schnappen – etwa Cover plus Linsen oder gleich das ganze Paket. Die Preise starten bei 25 Euro für ein einzelnes Accessoire.

Nur für kurze Zeit – CMF Buds 2 gratis beim Kauf des CMF Phone 2 Pro:

Spannender Allrounder zum fairen Preis CMF Phone 2 Pro Das CMF Phone 2 Pro überzeugt mit einem tollen Preis-Leistungs-Verhältnis und spannendem Modular-Design, das ansteckbares Zubehör wie wechselbare Kameraobjektive erlaubt. Ohne Zweifel eines der interessantesten günstigen Handys auf dem Markt. ohne Vertrag

für kurze Zeit mit CMF Buds 2 gratis ab 249,99 € Amazon

Was steckt in den neuen CMF Buds?

CMF liefert mit den neuen Buds 2, Buds 2 Plus und Buds 2a gleich drei Modelle für verschiedene Ansprüche. Los geht’s mit den Buds 2a: Diese sind mit 39,95 Euro das günstigste Modell und ausschließlich direkt über CMF erhältlich. Die Buds 2 bekommt ihr für knapp 50 Euro – etwa bei Amazon und in der Schweiz auch bei MediaMarkt.

Die Buds 2 Plus richten sich an Nutzer, die ein wenig mehr aus ihren Kopfhörern herausholen möchten – für 59,95 Euro. Auch hier variieren die Anbieter je nach Region. Was alle Modelle gemeinsam haben: Sie bieten ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, das vor allem jene ansprechen dürfte, die gute Technik für kleines Geld suchen.

Mit der neuen Serie macht CMF klar: Preisbewusste Technikfans stehen bei der Marke im Fokus. Und wer sich für das Ökosystem von Nothing interessiert, bekommt hier ein ordentliches Gesamtpaket, das sich sehen – und hören – lassen kann.

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht