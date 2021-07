Ein Problem mit dem Display scheint das Samsung Galaxy S20 und seine Schwestermodelle schwer zu beeinträchtigen. Erste Berichte darüber gab es schon im Mai, wie ihr in dem Video über diesem Artikel sehen könnt. Mittlerweile häufen sich die Klagen über den Defekt jedoch.

Der jüngste dahingehende Nutzerbericht ist einen Tag alt und bezieht sich auf das Galaxy S20+. In dem entsprechenden Reddit-Thread ist das Display-Problem in einem Video zu sehen: Zu Beginn ist der Bildschirm des Samsung-Handys komplett grün gefärbt. Nach einem kurzen Druck auf die Seitentaste ändert sich zwar die Farbe und aus Grün wird schließlich Weiß. Doch das Display bleibt offenbar unbrauchbar.

Galaxy S20: Display-Fehler nach Update?

In den Kommentaren unter dem Beitrag berichten weitere Nutzer davon, ebenfalls betroffen zu sein. Einer der User hält ein Software-Update für verantwortlich, was zu einem Bericht aus dem vergangenen Jahr passen würde. In diesem Fall könnte ein weiteres Update oder das Zurücksetzen auf eine ältere Software-Version Abhilfe schaffen. Es ist jedoch unklar ob es sich tatsächlich um das gleiche Problem handelt. Andere führen den Display-Fehler bei dem gezeigten Galaxy S20+ auf einen Hardware-Schaden zurück. Fallengelassen habe der Betroffene sein Samsung-Handy allerdings nicht, versichert er.

Nach Ablauf der Garantie?

In einem anderen Reddit-Thread suggeriert ein Nutzer, dass das Problem in seinem Freundeskreis vermehrt aufgetreten sei – und zwar kurz nach Ablauf der Geräte-Garantie. Dass hier tatsächlich ein Zusammenhang bestehen könnte, bezweifeln wir allerdings.

Nichtsdestotrotz scheint es sich um ein verbreitetes Galaxy-S20-Problem zu handeln – das im Mai auch schon in einem offiziellen Samsung-Forum Thema war. Ein Moderator empfahl damals einen Factory Reset, also das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen. Geholfen scheint das dem Betroffenen allerdings nicht zu haben.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist also unklar, was das Display-Problem auslöst – und ob es eine andere Lösung dafür gibt als den Austausch des Bildschirms. Neben dem Galaxy S20 und dem S20+ soll auch das S20 Ultra betroffen sein. Zum Galaxy S20 FE haben wir bislang keine entsprechenden Berichte entdeckt.