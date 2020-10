Es war wohl nie eine Frage, ob Vivo nach Deutschland kommt, sondern wann – und jener Zeitpunkt steht kurz bevor. Der Hersteller hat seinen Einstieg in den deutschen Markt verkündet – als letztes Tochter-Unternehmen der großen BBK-Gruppe, zu der auch OnePlus, Realme und Oppo gehören.

Auf Instagram hat Vivo seinen Deutschland-Start angekündigt. Den schlichten "Hallo Deutschland!"-Beitrag seht ihr unter diesem Absatz. Neben dem Posting verrät Vivo allerdings noch nicht viel über die genauen Pläne. Das dürfte sich am 20. Oktober ändern, wenn der chinesische Hersteller ein "Go Live"-Event veranstaltet, wie er via PM ankündigt. Spätestens dann dürfte auf der offiziellen Vivo-Website mehr zu finden sein als die Datenschutzbestimmungen auf Deutsch.

Das Unternehmen hat sich in seiner Heimat längst einen Namen gemacht, ist in Deutschland allerdings noch relativ unbekannt. Bislang gab es die Geräte nur als Importware, darunter auch das Vivo Iqoo 5 Pro. Das Smartphone ist Teil einer Kooperation mit BMW M. Die Zusammenarbeit spiegelt sich unter anderem im Design, aber auch im Innenleben wider. Passend zur Power der Motorsportreihe von BMW punktet das Iqoo 5 Pro mit einem Snapdragon 865. Dem Top-Chipsatz stehen satte 12 GB Arbeitsspeicher zur Seite. Zudem unterstützt das 6,56 Zoll große AMOLED-Display eine Bildwiederholrate von 120 Hertz. Ein Feature, auf das ihr wohl im iPhone 12 verzichten müsst.

Innovation trifft kleinen Preis

Im Smartphone-Geschäft gibt es derzeit vielleicht größere Namen, Vivo steht aber für einige interessante Features. Der Hersteller bietet das derzeit leistungsstärkste Ladegerät an. Dieses kann einen 4000 mAh starken Akku von 0 auf 100 Prozent in weniger als 15 Minuten laden.

Nicht nur hier möchte der Hersteller Vorreiter für neue Techniken sein: Das etwa 500 Euro teure Vivo X50 Pro besitzt eine Gimbal-Kamera. Rotierende Linsen stabilisieren das Bild und sorgen so selbst bei hektischen Bewegungen für wackelfreie Fotos und Videos. Auch ein 5-fach optischer Zoom ist mit an Bord. Ihr könnt beim Fotografieren also ohne Qualitätsverlust euer Objekt vergrößern; im Gegensatz zum digitalen Zoom. Ein solches Feature bieten bislang nur die wenigsten Smartphones. Ausnahmen sind das Huawei P40 Pro und das Huawei P40 Pro+. Letzteres hat sogar einen 10-fachen optischen Zoom.

Das Vivo X50 für den Start?

Mutmaßlich geht Vivo in Deutschland mit der X50-Serie an den Start. Diese umfasst das Vivo X50, X50 Pro und das Vivo X50 Pro Plus. Der Nachfolger Vivo X60 wird zwar in China bereits beworben. Ein Release dürfte aber nicht vor Ende des Jahres erfolgen. Genauere Details zum Deutschland-Start erfahren wir aber wohl erst am 20. Oktober.