Warn-Apps und Cell Broadcast: So rüstet ihr euch für Gefahrenlagen

Für Freitag, den 31. Mai 2024, gibt es Unwetterwarnungen für verschiedene Regionen Deutschlands. Besonders im Osten und Süden des Landes rechnen die Experten derzeit mit hohen Niederschlägen und stellenweise Überflutungen. Damit ihr im Fall der Fälle vor Gefahren gewarnt werdet, solltet ihr Warn-Apps und/oder Cell Broadcast auf eurem Smartphone bereithalten.

Katwarn oder NINA – (fast) eine Frage des Geschmacks

Sowohl für Android-Handys als auch für iPhones solltet ihr euch eine Warn-App herunterladen. Diese können euch bei Gefahren (etwa Überflutungen) rechtzeitig warnen, damit ihr euch in Sicherheit begeben könnt (sofern nötig). Die letzten Jahre dürften gezeigt haben, dass dieser Fall in einigen Regionen Deutschlands durchaus eintreten kann.

Zur Wahl stehen Katwarn und NINA. Beide Warn-Apps sind etabliert und relativ weit verbreitet. NINA wurde vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe entwickelt. Katwarn gibt es sogar schon seit 2011 und stammt vom Fraunhofer-Institut. Im Grunde ist das aber egal, denn beide Apps machen gleichermaßen auf Gefahren aufmerksam und halten euch während einer Lage auch auf dem Laufenden.

Ja, es gibt Unterschiede in der Optik und Einrichtung. So kann Katwarn euch etwa auch über WLAN statt GPS orten (schont den Akku). Gemeinsam haben beide Apps wiederum, dass ihr Regionen für Warnmeldungen einstellen und euch auch via Ortung an eurem aktuellen Standort mit Meldungen versorgen könnt. Vergesst aber nicht, Mitteilungen für die jeweilige App zu erlauben – schließlich muss sie euch auch warnen können.

Ja, es mag noch weitere Apps geben. Aber mit diesen etablierten Anwendungen seid ihr gut versorgt und solltet rechtzeitig Bescheid bekommen, wenn eine Gefahrenlage besteht. Sofern die entsprechende Meldung rechtzeitig von den Verantwortlichen versendet wird.

Cell Broadcast: Was ist das und wie aktiviert man es?

Cell Broadcast ist ein Notfallwarnsystem, das euch bei Katastrophen wie Unwettern, Hochwasser oder anderen Gefahren direkt auf euer Smartphone benachrichtigt. Im Gegensatz zu Apps benötigt Cell Broadcast keine Internetverbindung und funktioniert selbst dann, wenn das Mobilfunknetz überlastet ist. Die Warnungen werden an alle Handys in einem bestimmten Gebiet gesendet, sodass ihr immer schnell informiert seid.

Wir empfehlen euch in jedem Fall, zusätzlich zum Cell Broadcast eine Warn-App zu benutzen. Der letzte bundesweite Warntag in Deutschland hat gezeigt, dass es hier unter gewissen Umständen nicht bei jeder Person auf dem Handy klingelt. Es ist daher ratsam, sich doppelt abzusichern. Zumal besonders alte Smartphones das Broadcast-Feature gar nicht unterstützen.

Cell Broadcast auf Android aktivieren

Öffnet die Einstellungen: Geht auf eurem Android-Smartphone in die Einstellungen. Sicherheit und Notfall: Sucht den Menüpunkt "Sicherheit und Notfälle" oder eine ähnliche Option (je nach Hersteller kann dies variieren). Notfallbenachrichtigungen: Tippt auf "Notfallbenachrichtigungen für Mobilgeräte" (auf einigen Geräten heißt der Punkt "Notfallwarnungen"). Aktiviert die Warnmeldungen: Stellt sicher, dass alle Warnmeldungen aktiviert sind, insbesondere "Extreme Gefahren".

Je nach Hersteller kann der Pfad und die Bezeichnung leicht abweichen.

Cell Broadcast auf iPhone aktivieren

Öffnet die Einstellungen: Geht auf eurem iPhone in die Einstellungen. Mitteilungen-Menü: Scrollt etwas nach unten und wählt "Mitteilungen" aus. Cell Broadcast aktivieren: Ganz unten findet ihr den Punkt "Cell Broadcast Warnungen". Aktiviert hier "Extreme Gefahren" und "Gefahreninformationen".

Bei iPhones mit iOS 15.6.1 oder neuer ist diese Funktion in der Regel bereits automatisch aktiviert. Bei älteren Modellen oder iOS-Versionen ist eventuell ein Update oder eine manuelle Aktivierung nötig. Das Feature lässt sich ab einem iPhone 6s oder neuer nutzen.

Für mehr Details und eventuelle Abweichungen je nach Modell und Softwareversion könnt ihr weitere Informationen bei den entsprechenden Herstellern oder auf deren Support-Seiten nachlesen.