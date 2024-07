Weltweiter Absturz von Windows-PCs: Flughäfen, Banken & mehr lahmgelegt

Eine Eilmeldung: Derzeit sorgen Computerausfälle und Störungen weltweit für erhebliche Probleme. So auch in Deutschland. Betroffen sind zahlreiche Unternehmen und Systeme. Das sorgt derzeit nicht nur an Flughäfen für Chaos.

Etliche Windows-Computer sind offenbar abgestürzt – verteilt über den Globus. Es gibt Meldungen aus Holland, Deutschland, USA, Großbritannien, Australien, Indien und weiteren Ländern. Mehrere Medien deuten darauf hin, dass ein fehlerhaftes Update des Sicherheitsunternehmens Crowdstrike für den Ausfall verantwortlich sein soll. Demnach hätte dies zum Absturz der Windows-PCs geführt. Laut Spiegel hat Microsoft aber auch einen Konfigurationsfehler bestätigt, der weltweit für Probleme bei Diensten des Unternehmens sorgt.

BILD zufolge befinden sich die betroffenen Geräte in einer Bootschleife – diese können offenbar nicht mehr starten und durchlaufen immer wieder den Wiederherstellungsprozess. Demnach sollte hier auch ein Update keine Abhilfe leisten. Es sei aber möglich, über den abgesicherten Modus die für den Absturz verantwortliche Datei zu löschen. Danach soll der PC wieder starten können. Nicht jedes System dürfte aber auf diesen "Trick" zurückgreifen können.

So oder so: Es dürfte eine Weile dauern, bis die Systeme wieder laufen.

TV-Sender, Flughäfen, Supermärkte und Notruf betroffen

Der Ausfall trifft unter anderem viele Urlauber. Etwa in Hamburg haben die Sommerferien gerade erst begonnen – und laut BILD sind einige Airlines gerade gezwungen, Tickets händisch auszustellen. Das sorgt natürlich für deutliche Verzögerungen. Noch schwerwiegender: Auch Kliniken sind betroffen, anstehende OPs werden derzeit teils abgesagt bzw. verschoben.

Passagierhinweis: Aufgrund einer technischen Störung kommt es zu Verzögerungen bei der Abfertigung.



Information for passengers: Due to a technical fault, there will be delays in check-in. pic.twitter.com/gVint8DqiS — BER – Berlin Brandenburg Airport (@berlinairport) July 19, 2024

Auch bei mehreren Unternehmen wollen die Computer nicht mehr funktionieren. Berichten zufolge sind etwa Systeme des Autoherstellers Mercedes betroffen. In anderen Ländern verweigern etwa Kassen in Supermärkten ihren Dienst, während in den USA sogar Probleme beim Erreichen des Notrufs entstanden sind – etwa in Alaska. Auch verschiedene TV-Sender mussten den Sendebetrieb vorübergehend einstellen.

Wie schnell die Systeme wieder einsatzbereit sind und welche Ursache wirklich hinter dem weltweiten Ausfall steckt, dürfte sicherlich in Kürze bekannt werden. Wir werden diesen Artikel entsprechend aktualisieren.