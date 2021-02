Erst im März 2021 kommt das Xiaomi Mi 11 in Deutschland in die Läden. Die Füße hält der Hersteller bis zum Marktstart jedenfalls nicht still: Mit einem neuen Video rührt Xiaomi weiter kräftig die Werbetrommel für das Top-Smartphone und zeigt den neuen Nachtmodus für Videos in Aktion. Ob Nutzer diese Bildqualität aber auch selbst erreichen können?

Vor wenigen Tagen veröffentlichte Xiaomi unter dem Hashtag "#MovieMagic" das obige Video auf dem offiziellen YouTube-Channel des Unternehmens. Kurz vor dem globalen Launch des neuen Xiaomi Mi 11 demonstriert der chinesische Hersteller hier eine neue „Ultra Night Video“-Funktion, die den bisher von Fotos bekannten Nachtmodus mithilfe von AI auf Videoaufnahmen überträgt.

Mi 11 bringt mehr Licht in dunkle Videos

Wie das Video von Xiaomi zeigt, kann das Mi 11 im Zusammenspiel mit der Software und AI Videoaufnahmen bei schlechten Lichtverhältnissen oder starker Dunkelheit verbessern. Der „Ultra Night Video“-Modus soll Details und Farben sichtbar machen, die sonst in gewöhnlichen Aufnahmen bei wenig Licht untergehen würden. Xiaomi demonstriert dies am Beispiel einer Bühnenperformance unter Scheinwerferlicht. Nachdem die Beleuchtung fast gänzlich erloschen ist, kommt das Mi 11 zum Einsatz und zeigt ein beeindruckend detailreiches Video. Die Musiker und der Vorhang sind deutlich zu erkennen.

Hier ist es wichtig zu erwähnen, dass es sich immer noch um ein Werbevideo handelt und die Aufnahmen vermutlich an einem für den Modus optimierten Set gemacht wurden, das die stärken des Mi 11 ideal hervorhebt. Zudem könnte der Hersteller hier auch ein bisschen nachgeholfen beziehungsweise "geschummelt" haben, um den Unterschied noch deutlicher zu zeigen. Ungewöhnlich wäre dieses Vorgehen jedenfalls nicht.

Xiaomi MI 11: Nacht-Videomodus in Aktion

Die Zeichen deuten allerdings darauf hin, dass der Nacht-Videomodus tatsächlich beeindruckende Ergebnisser erzielt. Einen ersten Eindruck in „freier Wildbahn“ vermittelt ein Video des YouTube-Channels Sparrows News. Der kurze Clip zeigt parallel zwei unterschiedliche Szenen, die mit ein- und ausgeschaltetem Nachtmodus gefilmt wurden.

Während das Video des Denkmals auf den ersten Blick überzeugen kann, scheint die Aufzeichnung des Parks deutlich unschärfer. Hier kommt das Feature offenbar an seine Grenzen. Was das Feature des des Xiaomi Mi 11 Tatschlich kann, werden wir in unserem Test für euch herausfinden.