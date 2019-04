Handyhülle im Test: Das kann der 40-Euro-Schutz von Tech21

Handyhüllen sollen nicht nur optisch was hermachen, sondern auch unser geliebtes Smartphone schützen. Unsere Autorin hat das Case "Evo Check" von Tech21 für die Apple iPhones 7 und 8 getestet – am eigenen Handy. Was kann die Hülle für stolze 40 Euro?

Effektiver Aufprallschutz

Reduzierte Optik (bei vorliegender Ausführung)

angenehmes Handling

stolzer Preis

Zu den häufigsten Schäden an Handys und Smartphones gehört ein gesprungener Bildschirm durch einen Sturz. Schutzhüllen sollen dies vermeiden – doch tun sie das auch? Die Evo Check Hülle von Tech21 für das iPhone 7 als auch für das iPhone 8 ist unter Apple-Fans sehr beliebt, aber auch kein Schnäppchen. Wir haben es in Hinblick auf Schutz, Design, Stauraum, Zugängen und Handlichkeit getestet.

Schutz

Was beim Case direkt auffällt: die Hülle aus Kunststoff (genauer: TPU) reicht bis über die Kanten des iPhones und hat einen besonders effektiven Aufprallschutz: den FlexShock – ein absorbierendes Kunststoffgemisch. Den müssen wir natürlich auch gleich testen, indem wir unser Handy (ups!) etwa 1,5 Meter über einem Holzboden aus der Hand gleiten lassen. Außer einem leisen Aufprallgeräusch passiert nicht viel, das iPhone 8 im Case bleibt unversehrt.

Der Hersteller gibt sogar einen Aufprallschutz bei Stürzen von bis zu 3 Metern an. Und das ist durchaus eine ganze Menge. Auch in der Tasche zwischen Schlüssel und drei bis fünf Kugelschreibern ist unser Handy prima geschützt. Übrigens: Für das Display bietet Tech21 ebenfalls speziellen Display-Schutz an. Zusammen mit einem Case gewähren sie einen Rundum-Schutz.

Design

Im Inneren der Hüllen-Rückseite ist ein Karomuster. Das macht die Handyhülle individuell. Wir haben das Evo Check Silikon Case in Schwarz getestet. Alles in allem wirkt es funktional und schlicht. Das Cover ist zudem transparent. Heißt: Der ikonische Apfel des iPhones scheint durch. Die schwarze Hülle verändert das Aussehen unseres ebenfalls schwarzen iPhones insgesamt nicht allzu sehr – das Handy wirkt lediglich minimal voluminöser.

Stauraum

Das Schutz-Cover lässt sich super einfach über das iPhone 8 ziehen. Bei manch einer anderen Hülle hat man beim Überziehen ja doch mal den Eindruck, gleich irgendwas zu beschädigen. Unter der Hülle von Tech21 kann man außerdem wunderbar eine EC-Karte und einen Fahrschein lagern. So muss man nicht überall den Geldbeutel mitschleppen. Selbstverständlich könnte man so auch ein Foto der oder des Liebsten mit sich führen – oder was immer man neben dem Smartphone noch so im Alltag bei sich haben möchte.

Zugänge

Die Evo Check Hülle von Tech21 sitzt auf unserem iPhone 8 wie angegossen. Die Lautsprecher und die Ladekabel-Öffnung sind perfekt ausgespart. Auch eine ausreichend große Aussparung für die Kamera ist vorhanden.

Was uns ebenfalls gut gefällt: die drei seitlichen Tasten des iPhones lassen sich optimal bedienen. Die Hülle hat hier integrierte Knöpfe, die man ohne großen Kraftaufwand betätigen kann.

Handlichkeit

Die Kunststoff-Hülle fasst sich sehr gut an. Das Material liegt angenehm in der Hand und man hat nicht das Gefühl, dass einem das Smartphone so einfach herausrutschen könnte. Einziger Nachteil des griffigen Kunststoffs: Fingerabdrücke sind relativ gut zu sehen und auch der ein oder andere Krümel haftet darauf.

Auf der anderen Seite, auch die Oberfläche eines iPhones ohne Hülle ist vor Fettfilmen nicht gefeit. Damit die Schutzhülle gepflegt gut aussieht, sollte man sie regelmäßig abwischen.

Fazit

Direkt bei Tech21 gibt es die Hülle für knapp 40 Euro zu kaufen. Nicht unbedingt ein Schnäppchen in Sachen Handyhülle, aber dennoch ein solider Preis für das, was man an Schutz für sein Handy erhält. Zudem bietet der Hersteller eine Garantie für das Produkt an. Wer eine langlebige, qualitativ hochwertige Handyhülle im Slim-Look sucht, ist mit Tech21 gut bedient.

Übrigens: Selbstverständlich hat Tech21 nicht nur Schutzhüllen für iPhones im Sortiment. Der Hersteller bietet verschiedene Case-Modelle für so gut wie jedes aktuelle Smartphone an, von schlicht bis bunt.