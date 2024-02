Samsung Galaxy A34 5G kaufen

Das Samsung Galaxy A34 5G ist ein Smartphone, das euch mit seinem flotten Prozessor, seinem großen Akku und seiner vielseitigen Kamera begeistern wird. Es ist in vier trendigen Farben erhältlich und hat einiges drauf. Erfahrt jetzt mehr über den Preis-Leistungs-Hit von Samsung.

Inhaltsverzeichnis

Galaxy A34 5G kaufen: Ein Display zum Staunen

Das Display des Galaxy A34 5G ist eines seiner Highlights. Es hat eine Diagonale von 6,6 Zoll und eine Auflösung von 2340 x 1080 Pixeln. Das Super AMOLED-Panel sorgt für satte Farben und starke Kontraste. Mit einer Helligkeit von bis zu 1000 Nits könnt ihr auch bei direktem Sonnenlicht alles gut erkennen. Und dank der Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz sind eure Inhalte flüssig und reaktionsschnell.

Super AMOLED-Display mit 16,65 cm / 6,6 Zoll

FHD+-Auflösung mit 2340 x 1080 Pixeln

Helligkeit von bis zu 1000 Nits

Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz

Ein Design, das sich sehen lassen kann

Das Galaxy A34 5G hat ein minimalistisches und schlankes Design, das in vier modischen Farben erhältlich ist: Awesome Lime, Awesome Silver, Awesome Violet und Awesome Graphite. Die seidige Oberfläche fühlt sich angenehm an und die abgerundeten Ecken liegen gut in der Hand. Das Gehäuse ist nach IP67 zertifiziert und somit gegen Staub und Wasser geschützt. Das bedeutet, dass es bis zu 30 Minuten in einer Tiefe von maximal einem Meter untertauchen kann.

minimalistisches und schlankes Design

vier modische Farben: Awesome Lime, Awesome Silver, Awesome Violet und Awesome Graphite

seidige Oberfläche und abgerundete Ecken

IP67-Zertifizierung gegen Staub und Wasser

Eine Kamera, die vieles kann

Das Galaxy A34 5G hat eine Triple-Kamera auf der Rückseite, die aus einer 48-MP-Hauptkamera, einer 8 MP Ultra-Weitwinkelkamera und einer 5-MP-Makro-Kamera besteht. Die Hauptkamera hat eine optische Bildstabilisierung (OIS), die für scharfe Fotos auch bei unruhiger Hand sorgt.

Die Ultra-Weitwinkelkamera hat einen Blickwinkel von 123 Grad, mit dem ihr mehr von eurer Umgebung einfangen könnt. Die Makro-Kamera ermöglicht euch, kleine Details aus kurzer Distanz zu fotografieren. Auf der Vorderseite befindet sich eine 13 MP Selfie-Kamera, die euch mit einem Weitwinkelobjektiv ins rechte Licht rückt.

Triple-Kamera mit 48-MP-Hauptkamera, 8-MP-Ultra-Weitwinkelkamera und 5-MP-Makro-Kamera

optische Bildstabilisierung (OIS) für scharfe Fotos mit der Hauptlinse

Selfie-Kamera mit 13 MP und Weitwinkelobjektiv

Ein Akku, der lange hält

Das Galaxy A34 5G hat einen großen Akku mit einer Kapazität von 5000 mAh, der euch genug Energie für den ganzen Tag bietet. Dank Fast Charging mit bis zu 25 W könnt ihr ihn in kurzer Zeit wieder aufladen. Außerdem unterstützt das Galaxy A34 5G den fortschrittlichen Mobilfunkstandard 5G, der euch schnelle Datenübertragungen ermöglicht. So könnt ihr unterwegs streamen, spielen oder arbeiten, ohne lange zu warten.

großer Akku mit 5000 mAh Kapazität

Schnellladen mit bis zu 25 W

Unterstützung für den neuesten Mobilfunkstandard 5G

