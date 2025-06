Viele Smartphone-Nutzer stellen sich die Frage, ob sich eine Handyversicherung lohnt. Wir zeigen an einem Beispiel, wieso eine Handyversicherung im Schadensfall sinnvoll sein kann.

Das Smartphone gehört mittlerweile zu den wichtigsten Besitztümern vieler Menschen und ist meist voll persönlicher Daten und Erinnerungen. Wird das Gerät beschädigt, sind eine Reparatur und damit verbundene hohe Reparaturkosten die Regel. Mit einer Handyversicherung könnt ihr im Schadensfall Geld sparen – und euch sogar gegen Diebstahl absichern. Unsere nachfolgende Beispielrechnung zeigt, ab wann eine Handyversicherung sinnvoll ist.

Jetzt verlässliche Handyversicherung bestellen:

Jetzt Konditionen sichern Handyversicherung (Assurant) – vermittelt von American Express Dein Retter im Alltag & Urlaub: Jetzt dein Handy gegen zahlreiche Unfallschäden weltweit absichern. Zu fairen Konditionen, mit unbegrenzter Laufzeit. inkl. AppleCare Services für iPhones

Bis zu 6 Monate nach Handykauf buchbar Für zahlreiche Handymodelle

Keine Amex-Karte benötigt ab 11,49 € (z. B. iPhone 16) Preis berechnen

Praktisch: Mit "AppleCare Services" für iPhone-Nutzer und "Samsung Care Services" für Galaxy-Smartphones.

Ab wann sich eine Handyversicherung lohnt

Am Beispiel eines iPhone 16 lässt sich verdeutlichen, wie schnell eine Handyversicherung euch hohe Einmalkosten für plötzliche Reparaturen ersparen kann. Nehmen wir übliche Schäden an einem iPhone, die durch ein Missgeschick schnell auftreten können: Glasbrüche auf der Display- oder Rückseite. Fällt das Smartphone ungünstig, kann das Display trotz der speziellen Glasverbunde der Hersteller (z. B. Ceramic Shield, Gorilla Glass) beschädigt werden.

Wollt ihr solche Schäden mit Originalteilen beim Hersteller reparieren lassen, tragt ihr im Falle eines iPhone 16 ohne Versicherung etwa folgende Kosten:

Gesprungenes Display (nur Vorderseite): 339 Euro

339 Euro Rückglasschaden: 199 Euro

199 Euro Riss im Display + Rückglasschaden: 479 Euro

479 Euro Sonstige Schäden: 659 Euro

Zum Vergleich schauen wir uns die Kosten für eine Handyversicherung an, die diese Fälle abdeckt: Entscheidet ihr euch beispielsweise für die von American Express vermittelte Assurant-Handyversicherung, zahlt ihr für ein iPhone 16 einen Monatsbeitrag von 11,49 Euro (mit Diebstahlschutz 14,49 Euro). Über die Mindestlaufzeit von 12 Monaten zahlt ihr insgesamt also 137,88 Euro (mit Diebstahl 173,88 Euro).

Je nach Schadensfall müsst ihr außerdem eine Selbstbeteiligung zwischen 29 und 139 Euro zahlen. Im schlimmsten Fall kommt ihr innerhalb eines Jahres auf Gesamtkosten von max. 312,88 Euro).

Lasst ihr euer iPhone 16 also fallen und die Frontseite bzw. das Display wird beschädigt, zahlt ihr für die Reparatur ohne Absicherung rechnerisch oft schon mehr als die Gesamtkosten für 1 Jahr der Handyversicherung. Habt ihr durch ein Missgeschick komplexere Schäden ("Sonstige Schäden"), wird die Reparatur ohne Handyversicherung sogar noch teurer.

Im schlimmsten Fall wird das Smartphone gestohlen und ihr müsst eine Neuanschaffung finanziell auffangen. Auch hier seid ihr mit einer entsprechenden Versicherung im Vorteil. Denn ein neues iPhone 16 kostet im Netz aktuell immer noch knapp 800 Euro (Stand: April 2025). Ihr seht also: Bereits ab dem ersten Missgeschick kann sich eine Handyversicherung richtig lohnen.

Starke Handyversicherung mit Zusatzservice über American Express buchen

Nicht alle Handyversicherung decken Schadensfälle in gleichem Umfang ab. Eine interessante Option ist die oben bereits erwähnte Assurant-Handyversicherung, die vom bekannten Finanzdienstleister American Express vermittelt wird. Sie gilt nach dem Abschluss direkt weltweit und bietet umfassende Leistungen. Sie ist also auch für Vielreisende geeignet.

Folgende Schäden sind über die Assurant-Versicherung abgesichert:

Displayrisse

Bruchschäden

Stoß-, Sturz- und Fallschäden

Flüssigkeitsschäden

Überspannungsschäden (z. B. Kurzschluss)

Totalschaden

Schäden am Zubehör bis 200 Euro (Lieferumfang)

Optional: Diebstahl, Einbruchdiebstahl, Raub (nur Premium-Tarif)

Außerdem gibt es einige Zusatzdienste für iPhone- und Samsung-Nutzer:

Wer ein iPhone nutzt, kann von zusätzlichen "AppleCare Services" profitieren, die ihr vielleicht schon von Apples eigener Versicherung (AppleCare+) kennt. Darunter fällt der von Apple zertifizierte Reparatur-Dienst mit Originalteilen, der vorrangige technische Support bei Apple (Chat/Telefon), ein kostenloser Batterieaustausch (bei weniger als 80 Prozent Kapazität) und der Express-Austauschservice (Ersatzgerät statt Reparatur).

Auch Nutzer eines Samsung-Handys können neben den Leistungen der Assurant-Handyversicherung zusätzlich "Samsung Care Services" in Anspruch nehmen: zertifizierte Reparaturen (Samsung Service Center oder autorisierte Partner), flexible Reparaturen (per Kurier oder direkt beim Reparaturservice in der Nähe abgeben) und ein kostenloser Batterietausch (Kapazität unter 80 Prozent).

Fazit

Unsere kleine Beispielrechnung zeigt: Eine Handyversicherung kann sinnvoll sein. Je nach Hersteller und Versicherer (z. B. die Assurant-Versicherung vermittelt von American Express) lohnt sie sich bereits ab dem ersten Schadensfall. Die Einmalkosten für eine Reparatur sind direkt beim Hersteller teilweise so hoch, dass ihr mit einer Versicherung in einigen Fällen rechnerisch bereits Geld sparen würdet. Zudem sichert ihr euch mit geringen monatlichen Zahlungen gegen plötzliche hohe Kosten ab.

Schließt ihr eine Versicherung mit Schutz gegen Diebstahl ab, könnt ihr euch zudem gegen teure Neuanschaffungen schützen, sollte das Handy geklaut werden. Das kann für Vielreisende von Vorteil sein. Die von American Express vermittelte Versicherung gilt beispielsweise weltweit. Und mit Zusatzdiensten wie den Apple- oder Samsung-Services könnt ihr sogar Vorteile direkt beim Hersteller genießen.

Fällt euch euer Smartphone öfter runter, verreist ihr viel oder wollt ihr euch über einen gewissen Zeitraum vor unerwartet hohen Kosten absichern, ist eine Handyversicherung definitiv eine Überlegung wert.

