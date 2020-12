Immer mehr Geräte und Anwendungen tauschen Daten aus und erfordern zuhause eine stabile und schnelle Internetverbindung. Mesh WLAN heißt eine Technologie, die diesem gesteigerten Bedarf entgegenkommt. Wir erklären euch, was dahinter steckt, und was ihr neben einer gesteigerten WLAN-Reichweite davon habt.

Unser Internet zuhause wird dank immer besserer Angebote der sogenannten ISP (Internet-Service-Provider) schneller und leistungsstärker. Damit schnelles Internet auch bei eurem Fernseher, Smartphone, Computer und Co. ankommt, muss das WLAN bei euch daheim für die Datenflut gerüstet sein.

Was ist ein Mesh WLAN?

WLAN als Verteilernetz für das Internet zuhause hat sich seit dem Siegeszug der Smartphones um 2010 herum als Standard etabliert. Seitdem werden stetig neue Router und WLAN-Adapter entwickelt, die immer schnellere Übertragungsstandards unterstützen. Mesh WLAN hat hingegen nichts mit der Übertragung selbst, sondern viel mehr mit der optimalen Ausleuchtung eures Zuhauses mit WiFi zu tun.

In einem klassisch aufgebauten Heim-WLAN, steht irgendwo in eurer Wohnung oder eurem Haus ein Router, der ganz allein Schwerstarbeit verrichtet. Er strahlt nämlich das WLAN aus, mit dem ihr alle eure kabellosen Geräte verbindet. Gerade in verwinkelten oder großen Gebäuden kann das zu Problemen führen, weil Bereiche nicht mehr mit der vollen Übertragungsstärke abgedeckt sind. Ein Mesh WLAN erweitert die Reichweite und bringt die Funkverbindung zum Internet in jeden Winkel eures Zuhauses.

Tablet stellt im Mesh WLAN eine Netzwerk-Verbindung her. (© 2020 UWE_UMSTAETTER)

Wie funktioniert ein Mesh WLAN?

Auch in einem Mesh WLAN gibt es einen Router, der den Internetzugang her- und ein WLAN bereitstellt. Der springende Punkt ist aber das, was danach kommt. Das englische Verb "mesh" bedeutet übersetzt soviel wie "ineinandergreifen" – und bei einem Mesh WLAN kommen weitere Netzwerkkomponenten nach dem Router ins Spiel, die genau das tun.

Um das WLAN eures Routers zu vergrößern und in weniger gut erreichbare Bereiche eures Zuhauses zu bringen, nutzt ihr Mesh-fähige WLAN-Repeater. Diese werden mit dem Router verbunden und dienen anschließend als zusätzliche WiFi-Quellen. Verteilt ihr diese "Satelliten" gut in eurer Wohnung oder eurem Haus, habt ihr überall ein stabiles und schnelles WLAN – und dementsprechend auch einen flotten Zugang zum Internet.

Was sind die Vorteile eines Mesh WLAN?

Wer sich schon in der Vergangenheit mit dem Ausbau seines WLAN beschäftigt hat, könnte sich fragen, worin die Vorteile eines solchen Mesh WLAN liegen. Schließlich konnte das Funknetzwerk schon zuvor mittels Access Points vergrößert werden – und Repeater sind auch nicht neu. Im Gegensatz zu älteren Komponenten dieser Art erzeugen die Mesh WLAN Repeater aber kein zusätzliches Netzwerk mit eigener SSID (Bezeichnung eines WLAN).

Mesh WLAN Repeater vergrößern also wirklich nur das Netzwerk, das bereits vom Router ausgesendet wird, woraus sich mehrere Vorteile ergeben.

Ein großes WLAN anstelle mehrerer Netzwerke

Alle eure Geräte sind nur mit einem WLAN verbunden. Gerade bei Geräten, die sich in mehreren Räumen befinden, aber miteinander arbeiten, kann das gegenüber einer Lösung mit mehreren gekoppelten Netzwerken Probleme verhindern. Ein gutes Beispiel dafür sind beispielsweise Smart-Home-Komponenten wie mehrteilige Alarmanlagen, smarte Rollläden, Lampen oder Thermostate.

Gerade in Smart-Homes müssen häufig viele Sensoren und andere Geräte in ein gemeinsames Netzwerk eingebunden sein. (© 2020 DPA Picture Alliance)

Dadurch, dass ihr nur ein WLAN einrichtet, in dem alle Geräte miteinander verbunden sind, braucht ihr euch auch nur einen WLAN-Namen samt Passwort zu merken.

Keine Unterbrechungen beim Wechseln von Räumen und Stockwerken dank Roaming

Bewegt ihr euch mit eurem Smartphone vom Einzugsbereich eines Repeaters in den des nächsten oder in den des Routers, macht sich die sogenannte Roaming-Funktion der Mesh-WLAN-Hardware bezahlt. Eure Endgeräte wechseln dadurch nahtlos von einer WLAN-Quelle zur nächsten, ohne dass ihr etwas davon merkt. Die Internetverbindung bleibt dabei stets stabil.

Mesh Repeater können auch per PowerLAN eingebunden werden

Besonders praktisch können gerade bei massiven Wänden oder hohen Heizkörpern auch Mesh WLAN Repeater sein, die ihre Verbindung zum Router und dem restlichen Netzwerk über das Stromnetz herstellen. Diese Verbindungsart wird häufig PowerLAN oder Powerline genannt. Je nach Hersteller der Komponenten sind auch andere Bezeichnungen wie DLAN (D-Link) in Verwendung.

Für die Durchdringung massiver Hindernisse wie Stahlbeton-Wände und Decken eignen sich auch Powerline-Adapter. (© 2020 DPA Picture Alliance)

Intelligenter Frequenzbandwechsel dank Band-Steering

WLAN-fähige Geräte wie Smartphones oder Laptops funken für gewöhnlich sowohl im schnellen 5-GHz- als auch im 2,4-GHz-Frequenzbereich, der langsamer ist, aber mehr Reichweite bietet. Moderne Netzwerk-Komponenten beherrschen häufig das sogenannte Band-Steering. Diese Funktion ermöglicht es diesen, selbstständig den Bereich für den Datenaustausch auszuwählen, der im jeweiligen Fall die optimale Verbindung schafft.

Ausfallsicherheit: Access Points vertreten sich gegenseitig

Zugegeben, dieser Vorteil kommt erst dann so richtig zum Tragen, wenn ihr mehrere Access Points beziehungsweise Mesh WLAN Repeater in eurem Netzwerk habt. Die Ausfallsicherheit kann aber gerade dann ein wichtiger Aspekt sein, wenn ihr beispielsweise im Home Office seid und mit kritischen Daten arbeitet. Die Knotenpunkte eines Mesh WLAN stehen miteinander in Verbindung und bilden ein großes Netzwerk. Fällt ein einzelner aus, können die anderen Knotenpunkte in Reichweite seine Aufgabe übernehmen.

Die Vorteile von Mesh WLAN in Kurzform:

Das Mesh WLAN besteht aus nur einem (großen) Netzwerk, was gerade die Smart-Home-Einrichtung erleichtert.

Ihr müsst euch nur eine SSID und ein Passwort merken.

Unterbrechungsfreier Wechsel von Räumen und Stockwerken. Perfekt für die Home-Office-Nutzung.

Mesh-fähige PowerLAN-Adapter stehen bereit, um massive Wände oder andere WLAN-Sperren zu durchdringen.

Band-Steering-Funktion moderner Netzwerk-Komponenten kann Datendurchsatz erhöhen.

Gesteigerte Ausfallsicherheit: Bei Ausfall von Access Points können andere Knotenpunkte in Reichweite die Verbindung zu Endgeräten übernehmen

Dank der Roaming-Funktion aktueller und Mesh-fähiger Router, könnt ihr euch mit eurem Tablet oder Smartphone ohne Verbindungsabbruch im Haus bewegen. (© 2020 Blend Images/Lumina Images)

Was sind die Nachteile von Mesh WLAN?

Die Nachteile eines Mesh WLAN halten sich in Grenzen und sind offensichtlich.

Die Anschaffung der zusätzlichen WLAN-Knotenpunkte ist mit erhöhten Kosten verbunden.

Gleichzeitig verbrauchen die zusätzlichen Geräte weiteren Strom.

Wer sich aus optischen Gründen schon mit der Platzierung des Routers im Wohnzimmer oder Flur schwer getan hat, wird vermutlich auch nur ungern zusätzliche Repeater anbringen wollen.

Wie gehe ich beim Wechsel zu einem Mesh WLAN vor?

Bei der Einrichtung eures Mesh WLAN geht ihr zunächst vom Internetzugangspunkt aus.