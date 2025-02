Wechsel zu o2 geplant? Das solltet ihr vorher wissen

Wenn ihr gerade einen Wechsel von eurem aktuellen Netzanbieter zu o2 plant, sind diese Infos genau richtig für euch. Der Provider o2 bietet euch nämlich mehr als nur Tarife und Handys. Wir haben für euch als Wechsler (oder Zweifler) alle wichtigen und spannenden Infos zusammengetragen – damit ihr nicht lange suchen müsst.

Inhaltsverzeichnis

1. Rufnummermitnahme und Kündigungsservice

Einige CURVED-Redakteure besitzen ihre Handynummer schon seit über 20 Jahren. Wir wissen: Das Thema "Rufnummermitnahme" ist für viele Nutzer sehr wichtig. Etwa, damit Kontakte euch weiter wie gewohnt erreichen können. Oder weil ihr eure Nummer (endlich) auswendig kennt. Wie auch immer:

Die Rufnummermitnahme aus anderen Netzen ist bei o2 unkompliziert möglich. Ihr könnt diese direkt beim Wechsel beantragen. Dazu bietet euch der Anbieter einen Kündigungsservice (genannt: Kündigungshelfer). Den könnt ihr während des Bestellvorgangs bei o2 nutzen. Tragt ihr alle relevanten Infos ein, könnt ihr euren Wunschtarif buchen und habt die Kündigung eures alten Anbieters direkt mit erledigt. Alle Infos zur Rufnummermitnahme hat o2 hier gesammelt. Zum Kündigungsservice geht es hier.

2. Jetzt Bundle sichern, bis zu 90 Tage später zahlen

Das fällt oft unter den Tisch: Wusstet ihr, dass ihr euch euer Wunschangebot bei o2 schon jetzt sichern, die erste Zahlung aber um bis zu 90 Tage nach hinten verschieben könnt? Heißt auch: Wählt ihr einen Tarif mit Handy, bekommt ihr das Smartphone sofort – und zahlt erst ab dem gewählten Termin.

Ein Wunschtermin für den Start eures o2-Tarifs ist auch dann praktisch, wenn euer alter Vertrag nach Kündigung erst in zwei bis drei Monaten ausläuft. Falls ihr mehr Infos benötigt, findet ihr hier bei o2 die passenden Details.

Durch den Wunschtermin könnt ihr euch schon vor dem Auslaufen eures aktuellen Tarifs ein beliebtes Top-Modell sichern – wie das Galaxy S25 Ultra. (© 2025 Samsung )

3. o2 Paystop: Automatische Kostenbremse für Handykauf

Vielleicht habt ihr in der Werbung schon von o2 Paystop gehört. Bei o2 enden die Zahlungen für euer neues Handy automatisch, sobald es abbezahlt ist. Ab dem Punkt fallen nur noch Kosten für euren Tarif an. Das kann im Zweifel viel Geld sparen und ihr müsst an eine Sache weniger denken.

Der Provider bietet eine Automatik, durch die ihr nie zu viel für euer neues Handy bezahlt. Denn: Bei vielen (wenn auch nicht bei allen) Anbietern müsst ihr ganz genau auf das Ende der Mindestlaufzeit achten. Oftmals zahlt ihr die Raten für ein Handy mit Vertrag so lange weiter, bis ihr selbst eingreift und den Tarif umstellt. Hier hat o2 alle Infos zum Paystop gesammelt.

4. Geld sparen mit Kombi-Vorteil

Vodafone, Telekom und o2 bieten euch allesamt einen Kombi-Vorteil, der nicht zu unterschätzen ist. Habt ihr bei einem der Anbieter beispielsweise schon einen aktiven Handytarif oder Festnetz-Internet (Glasfaser, DSL oder Kabel), könnt ihr kräftig sparen.

Wer bei o2 etwa einen Festnetz-Internet-Tarif zum laufenden Handyvertrag dazubucht, spart monatlich 10 Euro. Achtung: Andersherum ist noch mehr Musik drin. Seid ihr schon mit einem Produkt o2-Kunde und bucht einen Handytarif, spart ihr monatlich 50 Prozent der Tarifkosten. Gerade bei den Unlimited-Tarifen oder dem o2 Mobile L sind hier Ersparnisse von monatlich über 20 Euro drin.

Und nebenbei: Neuerdings bekommt ihr im o2 Mobile L (normalerweise 100 GB Datenvolumen) unlimitiertes Datenvolumen als weiteren Kombi-Vorteil – und das zum rabattierten Preis von 19,99 Euro pro Monat (statt 39,99 Euro).

Es kann sich also durchaus lohnen, wenn ihr beim Wechsel eures Handytarifs auch euer Internet zuhause über o2 laufen lasst. Hier listet o2 die Vorteile noch einmal auf.

Seid ihr schon o2-Kunde, spart ihr 50 Prozent auf euren Wunschtarif. (© 2024 KI generiert )

5. Sichert euch die Connect-Option

Bei o2 könnt ihr mit eurem Handytarif auch weitere Geräte mit mobilem Internet versorgen – für 5 Euro Aufpreis im Monat. Egal, ob Laptop mit SIM-Einschub oder ein Tablet oder eine Smartwatch mit LTE: Über o2 Connect versorgt ihr bis zu 10 weitere Geräte mit dem o2-Netz. Wahlweise als SIM oder eSIM. Alles zur Connect-Option findet ihr hier bei o2.

6. Vorteile mit o2 Priority

Über o2 Priority erwartet euch eine bunte Mischung an Vorteilen für eure Freizeit. Wechselnde Aktionen und Sonderangebote lassen euch an verschiedenen Stellen Geld sparen oder begehrte Tickets zeitnah erhalten. Das Portfolio von o2 Priority umfasst zum Beispiel:

Verschiedene Gewinnspiele (Handys, Gadgets, Pauschalreisen,...,)

Vor-Vorverkauf von Konzert- und Veranstaltungstickets (bis zu 48 Stunden vor allen anderen Tickets sichern)

Jeden Monat einen Film kostenlos aussuchen und über o2 TV streamen

Rabatte bei o2-Partnern (etwa aus Bereichen wie Mode, Parfüm, Reisen,...,)

Auch ohne o2-Konto könnt ihr hier schon nach den Vorteilen stöbern. Hier geht es zum Priority-Bereich.

7. Netzempfang ist eine Frage des Standorts – bei jedem Anbieter

Gerade in den vergangenen Jahren hat o2 das eigene Netz stark ausgebaut. Prinzipiell habt ihr fast flächendeckenden Empfang in Deutschland bei allen großen Providern. Auch der Connect-Netztest 2025 zeigt, dass Vodafone, Telekom und o2 nun sehr nah beieinander liegen.

Unterschiede im Empfang kann es je nach Region dennoch geben – das gilt für alle Provider. Wir haben aber etwa in der Großstadt Hamburg oder auf Musik-Festivals auch Situationen erlebt, in denen nur noch die Person mit o2-Netz weitersurfen konnte, während die Nutzer anderer Netze mit Empfangsproblemen oder überlastetem Netz zu tun hatten. Das Beispiel zeigt, wie wichtig euer Standort letztendlich ist. Im Zweifel lohnt sich ein Blick auf die o2-Netzkarte, damit ihr einen Eindruck vom Empfang in eurer Region erhaltet.

Der Provider-Wechsel ist schnell gemacht. Besser ist aber, wenn ihr vor dem Wechsel genau wisst, was euch erwartet. Deshalb haben wir diesen Artikel geschrieben (© 2025 KI-Generiert )

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht