Samsung Pass: Wie ihr den Passwort-Manager verwendet

Samsung Pass macht euer Online-Leben einfacher: Wenn ihr ein Galaxy-Smartphone oder -Tablet besitzt, könnt ihr auf eine praktische App zurückgreifen, die sich alle eure Passwörter merkt. Ihr müsst also die Zugangsdaten für eure verschiedenen Accounts nicht mehr im Kopf behalten. Auch wenn ihr ständig Passwörter vergesst, ist die Anwendung ein Vorteil für euch. Was sie im Detail kann und wie ihr sie einrichtet sowie verwaltet, erfahrt ihr in diesem Ratgeber.

Samsung Pass speichert Passwörter und persönliche Daten verschlüsselt auf dem Handy

Ihr könnt euch leichter bei verschiedenen Portalen einloggen

Einzelne Einträge lassen sich auch wieder löschen

Das bietet euch Samsung Pass

Samsung Pass ist, wie bereits erwähnt, ein Passwort-Manager, der ähnlich wie der Apple-Schlüsselbund Zugangsdaten von euch sammelt. Das gilt nicht nur für Logins auf Webseiten, sondern auch für weitere Zugänge, die ihr für andere Anwendungen benötigt. Eure Account-Daten sind dabei in der App selbst verschlüsselt gesichert und so vor fremden Zugriffen geschützt.

Einmal eingerichtet, könnt ihr euch bei verschiedenen Portalen schneller einloggen. Für den Extra-Schutz müsst ihr euch nur über den Fingerabdrucksensor oder Iris-Scanner authentifizieren, damit Samsung Pass den Login für euch übernimmt. Welche Methode euch zur Verfügung steht, ist von dem Modell eures Samsung-Smartphones abhängig.

Ihr könnt Samsung Pass in einigen Drittanbieter-Apps und über den Internet-Browser von Samsung verwenden. Über Google Chrome funktioniert es leider nicht. Außerdem könnt ihr Kredit- und Bankkarten über Samsung Pass einpflegen und Adressen für ein automatisches Ausfüllen hinterlegen. So sichert ihr alle sensiblen Daten gesammelt über eine einzige App.

Passwort-Verwaltung einrichten

In der Regel müsst ihr Samsung Pass gar nicht erst über den Galaxy Store von Samsung herunterladen. Das Programm dürfte auf allen aktuellen Smartphones des Herstellers bereits vorinstalliert sein. Anschließend müsst ihr den Dienst nur noch einrichten. Dafür begebt ihr euch in die Einstellungen eures Handys. Unter "Biometrische Daten & Sicherheit" findet ihr den entsprechenden Eintrag für Samsung Pass. Alternativ könnt ihr die App aber auch direkt von eurem Home-Bildschirm aus aufrufen – dann landet ihr an der gleichen Stelle.

Falls euch die App nicht automatisch nach euren Samsung-Account-Daten fragt, könnt ihr auf die drei Punkte oben rechts tippen und die Programm-Einstellungen aufrufen. Unter Kontoinformationen seht ihr, ob die App bereits mit dem gewünschten Samsung-Account verknüpft ist. Direkt darüber findet ihr den Punkt "Biometrie" und könnt festlegen, welcher Sicherheitscheck die Daten in der Anwendung schützen soll. Auf einem Galaxy S10, Galaxy Note 10 oder Samsung Galaxy S9 habt ihr beispielsweise die Wahl zwischen Gesichtserkennung und Fingerabdruck.

Auf der Startseite der App seht ihr alle Portale, für die ihr bereits Passwörter gespeichert habt. Neue fügt ihr etwa hinzu, indem ihr eure Login-Daten über den Samsung-Browser oder über eine andere Anwendung eingebt. Euer Smartphone fragt euch dann automatisch, ob Passwort und Benutzername in Samsung Pass gespeichert werden sollen. In der Samsung-Pass-Anwendung könnt ihr unten übrigens noch auf "Formulare autom. ausf." tippen. Hier könnt ihr Adressen und Zahlungsdaten hinterlegen.

Passwörter entfernen

Wollt ihr die Zugangsdaten für eine bestimmte App oder Webseite wieder entfernen. müsst ihr nur Samsung Pass öffnen. Nachdem ihr euch authentifiziert habt, erscheint die Liste an Portalen, für die ihr Informationen hinterlegt habt. Tippt den Eintrag an, den ihr entfernen wollt. Auf der nächsten Seite könnt ihr euch auf Wunsch das Passwort als Klartext anzeigen lassen – oder "Löschen" anwählen, um die Daten aus dem Passwort-Manager zu entfernen. Wollt ihr alle hinterlegten Informationen von eurem Android-Handy entfernen, findet ihr in den Einstellungen von Samsung Pass den Button "Daten löschen".

Zusammenfassung: