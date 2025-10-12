Aktuelle Handy-Deals
Aktuelle Handy-Deals
Handytarif-Vergleich 2025
Handytarif-Vergleich 2025
Handybundle-Rechner
Handybundle-Rechner
Home
> Tipps
> Tipps

Sora 2 in Deutschland nutzen: Schritt für Schritt erklärt

Sora 2
Sora 2 ist offiziell noch nicht in Deutschland verfügbar (© 2025 OpenAI )
profile-picture

CURVED Redaktion

CURVED ist die Heimat für deinen digitalen Lifestyle. Wir leben und lieben Technik sowie informative und unterhaltsame Artikel über spannende Produkte.

Artikel vom 12.10.25

OpenAIs neues KI-Video-Tool Sora 2 begeistert mit realistischer Bildqualität, cleverer Physik und sogar Sound – ist offiziell bislang aber nur in den USA nutzbar. Wer in Deutschland wohnt, schaut also erst mal in die Röhre. Aber keine Sorge: Mit einem kleinen Trick könnt ihr euch trotzdem Zugang verschaffen. Wir zeigen euch, wie ihr Sora 2 auch von hier aus nutzen könnt – Schritt für Schritt.

Schritt-für-Schritt-Anleitung: So klappt der Zugriff auf Sora 2

1. VPN einrichten

Um euch eine amerikanische IP-Adresse zu sichern, braucht ihr einen zuverlässigen VPN-Dienst.

  • Installiert einen VPN-Anbieter eurer Wahl (z. B. NordVPN).
  • Öffnet die App und verbindet euch mit einem Server in den USA.
  • Prüft über die Webseite whatismyipaddress.com, ob eure IP-Adresse wirklich aus den USA stammt.
  • Lasst den VPN für die nächsten Schritte durchgehend aktiv.

2. Einladungscode anfordern

Ohne Invite geht nichts: Sora 2 befindet sich noch in einer geschlossenen Testphase.

  • Öffnet die Seite escaping.work/soraforall.
  • Klickt auf "Click to get your invite code".
  • Bestätigt die angezeigten Regeln.
  • Sollte kein Code angezeigt werden, wartet einige Sekunden und klickt erneut.
  • In der Regel erhaltet ihr nach kurzer Zeit euren persönlichen Einladungscode.

3. Einladungscode einlösen

Jetzt wird’s ernst: Mit Invite und aktivem VPN könnt ihr Sora 2 betreten.

  • Ruft die Website sora.chatgpt.com/explore auf.
  • Klickt unten rechts auf "Join new Sora".
  • Gebt euren Einladungscode ein und schließt die Registrierung ab.
  • VPN weiterhin aktiviert lassen, sonst erkennt das System euren echten Standort.

Optional: Nach der Registrierung könnt ihr testen, ob die Nutzung auch ohne VPN funktioniert. Das hängt aktuell vom jeweiligen Nutzerkonto ab.

Sora-App für iPhones in Deutschland nutzen

In den USA gibt es Sora auch als App für iPhones. So könnt ihr sie in Deutschland nutzen:

  • Erstellt euch einen US-amerikanischen Apple-ID-Account über appleid.apple.com/us.
  • Bei der Registrierung könnt ihr zu Beginn eine deutsche Handynummer angeben – sie wird akzeptiert. Später braucht ihr aber eine US-Nummer.
  • Im Bereich der Zahlungsmethode wählt ihr "Keine" aus.
  • Für Adresse und Telefonnummer gebt ihr einfach irgendeine US-Adresse und eine fiktive US-Telefonnummer an – eine Verifizierung erfolgt nicht.
  • Wechselt jetzt auf eurem iPhone zu den "Einstellungen" und tippt auf "Medien & Käufe".
  • Meldet euch dort mit eurer deutschen Apple-ID ab.
  • Loggt euch mit der neuen US-Apple-ID ein.
  • Jetzt könnt ihr die Sora-App von OpenAI im App Store finden und herunterladen.
  • Zum Start der App benötigt ihr noch einen Einladungscode – wie ihr den bekommt, haben wir oben im Artikel erklärt.

Schon seid ihr startklar und könnt Sora 2 inklusive der Remix-Community in vollem Umfang nutzen – auch wenn ihr nicht in Nordamerika lebt.

Kosten und Ausblick

  • Aktuell ist Sora 2 kostenlos nutzbar.
  • Wer ein ChatGPT-Plus- oder Pro-Abo besitzt, bekommt bevorzugten Zugang zur leistungsstärkeren Variante "Sora 2 Pro".
Wie findet ihr das? Stimmt ab!

Transparenz:Wir verwenden sog. Affiliate-Links. Kauft ihr etwas, erhalten wir ggf. eine Provision. Ihr zahlt dafür keinen Cent extra, unterstützt aber die Arbeit der CURVED-Redaktion.

Mehr zu diesen Themen: