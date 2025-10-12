OpenAIs neues KI-Video-Tool Sora 2 begeistert mit realistischer Bildqualität, cleverer Physik und sogar Sound – ist offiziell bislang aber nur in den USA nutzbar. Wer in Deutschland wohnt, schaut also erst mal in die Röhre. Aber keine Sorge: Mit einem kleinen Trick könnt ihr euch trotzdem Zugang verschaffen. Wir zeigen euch, wie ihr Sora 2 auch von hier aus nutzen könnt – Schritt für Schritt.

Schritt-für-Schritt-Anleitung: So klappt der Zugriff auf Sora 2

1. VPN einrichten

Um euch eine amerikanische IP-Adresse zu sichern, braucht ihr einen zuverlässigen VPN-Dienst.

Installiert einen VPN-Anbieter eurer Wahl (z. B. NordVPN).

Öffnet die App und verbindet euch mit einem Server in den USA.

Prüft über die Webseite whatismyipaddress.com, ob eure IP-Adresse wirklich aus den USA stammt.

Lasst den VPN für die nächsten Schritte durchgehend aktiv.

2. Einladungscode anfordern

Ohne Invite geht nichts: Sora 2 befindet sich noch in einer geschlossenen Testphase.

Öffnet die Seite escaping.work/soraforall.

Klickt auf " Click to get your invite code" .

. Bestätigt die angezeigten Regeln.

Sollte kein Code angezeigt werden, wartet einige Sekunden und klickt erneut.

In der Regel erhaltet ihr nach kurzer Zeit euren persönlichen Einladungscode.

3. Einladungscode einlösen

Jetzt wird’s ernst: Mit Invite und aktivem VPN könnt ihr Sora 2 betreten.

Ruft die Website sora.chatgpt.com/explore auf.

Klickt unten rechts auf " Join new Sora" .

. Gebt euren Einladungscode ein und schließt die Registrierung ab.

VPN weiterhin aktiviert lassen, sonst erkennt das System euren echten Standort.

Optional: Nach der Registrierung könnt ihr testen, ob die Nutzung auch ohne VPN funktioniert. Das hängt aktuell vom jeweiligen Nutzerkonto ab.

Sora-App für iPhones in Deutschland nutzen

In den USA gibt es Sora auch als App für iPhones. So könnt ihr sie in Deutschland nutzen:

Erstellt euch einen US-amerikanischen Apple-ID-Account über appleid.apple.com/us.

Bei der Registrierung könnt ihr zu Beginn eine deutsche Handynummer angeben – sie wird akzeptiert. Später braucht ihr aber eine US-Nummer.

Im Bereich der Zahlungsmethode wählt ihr "Keine" aus.

Für Adresse und Telefonnummer gebt ihr einfach irgendeine US-Adresse und eine fiktive US-Telefonnummer an – eine Verifizierung erfolgt nicht.

Wechselt jetzt auf eurem iPhone zu den "Einstellungen" und tippt auf "Medien & Käufe".

Meldet euch dort mit eurer deutschen Apple-ID ab.

Loggt euch mit der neuen US-Apple-ID ein.

Jetzt könnt ihr die Sora-App von OpenAI im App Store finden und herunterladen.

im App Store finden und herunterladen. Zum Start der App benötigt ihr noch einen Einladungscode – wie ihr den bekommt, haben wir oben im Artikel erklärt.

Schon seid ihr startklar und könnt Sora 2 inklusive der Remix-Community in vollem Umfang nutzen – auch wenn ihr nicht in Nordamerika lebt.

Kosten und Ausblick

Aktuell ist Sora 2 kostenlos nutzbar.

nutzbar. Wer ein ChatGPT-Plus- oder Pro-Abo besitzt, bekommt bevorzugten Zugang zur leistungsstärkeren Variante "Sora 2 Pro".

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht