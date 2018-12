Teilnahmebedingungen: CURVED verlost einen Marshall Major 3

CURVED verlost am 5. Dezember 2018 unter allen Teilnehmern einen Marshall Major 3. Alles Wichtige zu den Teilnahmebedingungen und dem Ablauf des Gewinnspiels erfahrt ihr hier im Text. Hier geht's zum Gewinnspiel.

1. Veranstalter

Das Gewinnspiel wird veranstaltet von CURVED, verantwortet durch die SinnerSchrader Content GmbH, Völckersstraße 38, 22765 Hamburg.

2. Teilnahmeberechtigte

Am Gewinnspiel teilnehmen können alle Personen, die ihren Wohnsitz in Deutschland haben und die das 16. Lebensjahr vollendet haben.

Die gesetzlichen Vertreter, Mitarbeiter und Angehörige des Veranstalters, die mit dem Veranstalter verbundene Unternehmen gemäß §§ 15 ff. Aktiengesetz sowie der Telefónica GmbH & Co. OHG, sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

Voraussetzung der Teilnahme ist es, dass sämtliche Angaben, die ein Teilnehmer im Rahmen des Gewinnspiels macht, der Wahrheit entsprechen. Dies gilt insbesondere in Bezug auf die Personenangaben.

3. Teilnahmebedingungen

Um an diesem Gewinnspiel teilzunehmen, musst du dich mit deinem Vornamen, Nachnamen und deiner E-Mail Adresse registrieren. Die Registrierung erfolgt natürlich kostenlos und ist unabhängig von einem etwaigen Erwerb von Waren und/ oder Dienstleistungen.

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel akzeptierst du die hier genannten Teilnahmebedingungen.

Durch die Registrierung an unserem Gewinnspiel willigst du in die Weitergabe deiner angegebenen E-Mail-Adresse an die Telefónica Germany GmbH & Co. OHG ein.

4. Gewinne

Folgender Gewinn wird verlost: einen Marshall Major 3 unter allen Teilnehmern. Der Gewinn ist nicht übertragbar.

5. Gewinnspielzeitraum

Das Gewinnspiel wird veranstaltet am 5. Dezember 2018 in der Zeit von 0:00 Uhr bis 23:59 Uhr.

Der Veranstalter behält sich vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen zu verlängern, abzubrechen oder zu beenden, wenn aus technischen Gründen (z.B. Viren im Computersystem, Manipulation oder Fehler in der Hard- und/oder Software) oder aus rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels nicht (mehr) gewährleistet werden kann.

6. Gewinnermittlung und Benachrichtigung

Jeder Teilnehmer, der sich beim Gewinnspiel registriert, landet im Lostopf und nimmt automatisch an der Verlosung am 4. Januar 2019 teil. Die Gewinnermittlung erfolgt per Zufallsprinzip.

Der Gewinner wird per E-Mail von CURVED ab dem 4. Januar 2019 über einen evtl. Gewinn per E-Mail benachrichtigt und aufgefordert, seine Kontaktdaten (Name, Adresse) mitzuteilen, damit eine Zustellung des Gewinnes erfolgen kann. Erfolgt die Übersendung der Kontaktdaten nicht innerhalb von 7 Tagen nach der ersten Gewinnbenachrichtigung, verfällt der Gewinnanspruch.

7. Gewinnübermittlung

Die Gewinnübermittlung erfolgt nach der Gewinnbenachrichtigung per Post an die Adresse, die der Gewinner nach vorgenannter Aufforderung angegeben hat.

Im Falle eines unzustellbaren Gewinns ist CURVED nicht verpflichtet, weitere Nachforschungen anzustellen. Der Gewinnanspruch verfällt in diesem Falle.

Die von dem Gewinner angegebene Adresse wird ausschließlich für die Zustellung des Gewinnes verwendet.

8. Veröffentlichung der Gewinner

CURVED behält sich vor, den Gewinner mit Vornamen auf der Website www.curved.de zu veröffentlichen.

9. Teilnahmeausschluss

Der Veranstalter kann Teilnehmer vom Gewinnspiel ausschließen, die den Teilnahmevorgang, das Gewinnspiel und/oder die Gewinnspiel-Seiten manipulieren bzw. eine Manipulation versuchen und/ oder gegen diese Teilnahmebedingungen verstoßen und/ oder sonst in unfairer und/ oder unlauterer Weise versuchen, das Gewinnspiel oder die Abwicklung des Gewinnspiels zu beeinflussen, insbesondere durch Störung der eingesetzten Software oder durch eine Bedrohung bzw. Belästigung von Mitarbeitern des Veranstalters oder anderer Teilnehmer. Gegebenenfalls können in diesen Fällen auch nachträglich Gewinne aberkannt und zurückgefordert werden.

10. Datenschutzbestimmungen

a. Umfang und Zweck der Datenverarbeitung

Bei einer Teilnahme am Gewinnspiel verarbeiten wir von dir folgende Daten:

Vorname

Name

E-Mail-Adresse

Wir verarbeiten deine personenbezogenen Daten zur Durchführung des Gewinnspiels, u.a. zur Ermittlung und Benachrichtigung der Gewinner/des Gewinners per E-Mail.

Im Falle eines Gewinns werden wir zudem von dir nachfolgende Daten erfragen:

Straße

Hausnummer

Postleitzahl

Wohnort

Deinen Namen und deine Adressdaten, die wir im Falle einer Gewinnbenachrichtigung von dir per E-Mail anfragen, dient ausschließlich der Versendung des Gewinns.

b. Rechtsgrundlage

Die Datenverarbeitung dient ausschließlich dem Zweck der Durchführung des Gewinnspiels. Die Grundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung dieses Schuldverhältnisses ist somit Art. 6 Abs. 1 lit. b) EU-DSGVO. Deine personenbezogenen Daten werden lediglich für den Zeitraum einer notwendigen und erforderlichen Abwicklung des Gewinnspieles von uns verarbeitet.

c. Empfänger der personenbezogenen Daten

Mit der Teilnahme an unserem Gewinnspiel hast du dich in die Weitergabe deiner E-Mail-Adresse an die Telefónica Germany GmbH & Co. OHG einverstanden erklärt.

Für die Versendung deines Gewinns werden deine Daten an den ausführenden Dienstleister übergeben.

d. Deine Betroffenenrechte

Soweit wir personenbezogene Daten von dir verarbeiten, stehen dir als Betroffener die in unserer allgemeinen Datenschutzerklärung ausgeführten Betroffenenrechte zu.

11. Haftung

Der Veranstalter übernimmt keine Verantwortung für Datenverluste, insbesondere solche, die auf dem Wege der Datenübertragung entstanden sind, technische Defekte sowie verloren gegangene oder beschädigte Gewinne.

Etwaige Gewährleistungsansprüche der Gewinner/des Gewinners sind ausgeschlossen.

12. Sonstiges

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Sollten einzelne Bestimmungen der Teilnahmebedingungen ungültig sein oder ungültig werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen unberührt.

Diese Teilnahmebedingungen sowie die gesamte Rechtsbeziehung zwischen den Teilnehmern und dem Veranstalter unterliegen deutschem Recht, soweit dies nach gesetzlichen Bestimmungen möglich ist.