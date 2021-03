Wer unterwegs gerne fernsehen möchte, braucht dafür kein klassisches Empfangsgerät mehr. Mit waipu.tv streamt ihr euer Lieblingsprogramm einfach auf euer Smartphone. Wie ihr den Dienst kostenlos nutzt, verraten wir euch.

Ob mal eben in die Tagesschau reinzappen oder auf die UEFA Champions League vorbereiten: Dank Internet-TV-Anbieter wie waipu.tv kein Problem mehr. Dabei ist es egal, ob ihr im Bus oder der Bahn unterwegs seid oder gemütlich im Bett noch die neuesten Nachrichten verfolgt. Ihr braucht nur euer Smartphone oder Tablet, die waiput.tv-App sowie Internet-Empfang. Und das Ganze sogar kostenlos.

Unsere Empfehlung Anzeige

Xiaomi Redmi Note 8T + BLAU Allnet L 5 GB 5 GB LTE Highspeed Datenvolumen (mit bis zu 21,6 MBit/s)

Allnet Telefon & SMS Flatrate (in alle deutsche Netze)

EU Roaming (Tarifbestandteile in der ganzen EU nutzen) 11,99 € mtl./24Monate: 9,99 einmalig: 13,00 € zum shop

waipu.tv kostenlos streamen? So geht´s.

waipu.tv bietet eine Fülle an Sendern auch kostenlos an. Ihr braucht also kein Bezahl-Abonnement dafür und müsst auch nirgendwo eure Bankdaten hinterlegen. Installiert einfach die waipu.tv-App auf eurem Smartphone oder Tablet, registriert euch oder meldet euch beim Start mit einem bestehenden Konto an und schon könnt ihr loslegen. Der kostenlose Service funktioniert aber natürlich nur mit einigen Einschränken.

Kostenlos fernsehen? Nur mit Einschränkungen.

Wie schon erwähnt, bietet waipu.tv im kostenlosen Modus eine Fülle, aber nicht alle Sender an. So findet ihr im "Free-Service" unter anderem alle Programme des öffentlich-rechtlichen Rundfunks wie ARD und ZDF sowie auch themenspezifische Sender wie Sky Sport News, ADAC TV oder Tierwelt Live. Selbst "Kaya zockt", ein reiner Let´s Play-Sender, wo der Comedian Kaya Yanar Videospiele spielt, findet sich im kostenlosen Angebot. Ebenfalls für alle Gaming-Freunde: Die Streams von Gronkh und Rocket Beans TV sind ebenfalls vorhanden.

In der waipu.tv-App könnt ihr alle Sender bequem schauen (© 2021 )

Eine weitere Einschränkung ist die Plattform, auf der ihr schauen könnt. Mit dem kostenlosen Service empfangt ihr waipu.tv nur über die App auf eurem Smartphone oder Tablet. Die AirPlay-Funktion, mit der ihr euren Stream auf euer Smart-TV-Gerät sendet, gibt es nur mit einem der Bezahl-Modelle.

Auch das Aufzeichnen oder die Wiederholungen von Sendungen gibt es nur mit einem Premium-Paket. Hinzu empfangt ihr alle kostenlosen Sender nur im SD-Format. Wer HD möchte, kommt nicht drum herum, die Brieftasche zu zücken.

waipu.tv Perfect Plus kostenlos testen

Das Premium-Abonnement "Perfect Plus" könnt ihr auf waipu.tv auch kostenlos schauen - allerdings nur für einen Monat. Das sollte aber ausreichen, um sich einen Eindruck vom Angebot zu machen und nach Ablauf für eine Verlängerung zu entscheiden oder nicht.

Im "Perfect Plus"-Paket von waipu.tv bekommt ihr 164 Sender in HD-Qualität inklusive Pay-TV-Programme wie 13th Street, SYFY und Sport1. Eure Lieblingssendungen könnt ihr nach Bedarf pausieren, neu starten oder aufzeichnen.

Nach Ablauf der Frist kostet das "Perfect Plus"-Abonnement 12,99 Euro. Das lässt sich auch mit einem Netflix-Basis-Paket kombinieren und kostet dann 19,49 Euro pro Monat.

Deal Xiaomi Redmi Note 8T + BLAU Allnet L 5 GB 11,99 € mtl./24Monate: 9,99 einmalig: 13,00 € zum shop

Deal Xiaomi Mi 10T Lite + BLAU Allnet XL 7 GB 19,99 € mtl./24Monate: 14,99 einmalig: 1,00 € zum shop