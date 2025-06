Am 6. November 2024 hat o2 sein Tarif-Portfolio umgestellt. Die Auswahl ist immer noch groß, aber was lohnt sich für euch wirklich? Wir haben die besten o2-Tarife für euch herausgesucht – und verraten, welcher sich davon für wen lohnt.

Kurzübersicht: Die besten o2 Tarife

bis zu 300 MBit/s

monatlich kündbar

Inhaltsverzeichnis

Der beste o2-Tarif: o2 Mobile L

Für die meisten Nutzer ergibt der o2 Mobile L am meisten Sinn. Denn er ist derzeit sehr günstig und kommt mit Top-Ausstattung. 100 GB Datenvolumen ermöglichen tägliches Musik- und Videostreaming, Mobile Gaming, ausgiebige Social-Media-Nutzung und regelmäßige Video-Calls. Auch Remote Work über einen Hotspot ist problemlos mit dem o2 Mobile L möglich. So viel Datenvolumen lässt euch fast so surfen, als hättet ihr eine echte Datenflat (die in der Regel noch mehr kostet).

Darüber hinaus sind 100 GB mehr als genug, um das Datenvolumen via Connect-Option auch für andere Geräte wie Smartwatches oder Laptops zu nutzen. Dieses MultiSIM-Feature kostet monatlich 5 Euro Aufpreis.

Für monatlich 19,99 Euro bekommt ihr hier also ein Rundum-sorglos-Paket, das nur die wenigsten komplett ausreizen dürften. Selbst für Heavy User oft eine gute Option und für uns der beste 02-Tarif insgesamt.

Tarif: o2 Mobile L

o2 Mobile L Datenvolumen: 100+ GB pro Monat

100+ GB pro Monat Telefon-Flat: ja

ja SMS-Flat: ja

ja Connect-Option: verfügbar

verfügbar Mindestlaufzeit: 24 Monate

24 Monate Besonderheiten: Mit jedem Jahr Laufzeit wächst das monatliche Datenvolumen um 10 GB

Mit jedem Jahr Laufzeit wächst das monatliche Datenvolumen um 10 GB Preis: 19,99 Euro mtl.

Der beste günstige o2-Tarif: o2 Mobile M Flex

Mit monatlich 14,99 Euro ist der o2 Mobile M Flex – abgesehen von Prepaid-Angeboten – der günstigste o2-Tarif. Dank 30+ GB Datenvolumen bietet er euch dennoch ausreichend Spielraum. Mit dem o2 Mobile M Flex könnt ihr problemlos regelmäßig Musik streamen und Social Media nutzen. Und das ganz ohne Haken und Bindung. Der Tarif ist monatlich kündbar.

Für die meisten Nutzer, die mehr auf Webseiten surfen und Musik streamen anstatt viel Zeit mit Videostreams zu verbringen, sind die 30 GB mehr als genug Datenvolumen.

Tarif: o2 Mobile M Flex

o2 Mobile M Flex Datenvolumen: 30+ GB pro Monat

30+ GB pro Monat Telefon-Flat: ja

ja SMS-Flat: ja

ja Connect-Option: verfügbar

verfügbar Mindestlaufzeit: 1 Monate

1 Monate Besonderheiten: Mit jedem Jahr Laufzeit wächst das monatliche Datenvolumen um 10 GB

Mit jedem Jahr Laufzeit wächst das monatliche Datenvolumen um 10 GB Preis: 14,99 Euro mtl.

bis zu 300 MBit/s

monatlich kündbar

Der beste o2-Tarif als WLAN-Ersatz: o2 Mobile Unlimited On Demand

Solltet ihr einen hohen Datenverbrauch haben, der aber eher unter 10 GB pro Tag bleibt, ist der o2 Mobile Unlimited On Demand eine gute Option. Er bietet euch jeden Tag automatisch 10 GB Datenvolumen.

Das 10-GB-Limit ist aber eher als softe Grenze zu verstehen. Ihr habt eine echte Datenflat, müsst für mehr Surfvergnügen aber aktiv werden: Sind an einem Tag die 10 GB aufgebraucht, könnt ihr unbegrenzt weitere 2 GB-Pakete via SMS anfordern. Interessant könnte der o2-Tarif beispielsweise für Digital Nomads sein, die ständig auf dem Sprung sind und ausschließlich mobil arbeiten. Etwa mobiles Homeoffice aus dem sonnigen Stadtpark-Café sind möglich, wenn ihr eure Datenflat via Hotspot mit eurem Laptop teilt.

Das Hinzubuchen in 2-GB-Schritten ist zwar nicht sonderlich komfortabel, dafür bezahlt ihr im On-Demand-Modell aber etwas weniger als das, was ihr für den o2 Mobile Unlimited Max zahlen würdet. Dieser Tarif hat eine uneingeschränkte Datenflat, kostet monatlich aber 5 Euro extra. Und: 10 GB pro Tag ist bereits ein Volumen, das für viele übliche Aufgaben ausreicht.

Tarif: o2 Mobile Unlimited On Demand

o2 Mobile Unlimited On Demand Datenvolumen: 10 GB täglich + unbegrenzte 2-GB-Pakete

10 GB täglich + unbegrenzte 2-GB-Pakete Telefon-Flat: ja

ja SMS-Flat: ja

ja Connect-Option: nicht verfügbar

nicht verfügbar Mindestlaufzeit: 24 Monate

24 Monate Preis: 24,99 Euro mtl.

Was sich bei den neuen o2-Tarifen geändert hat

Telefónica hat das o2 Tarif-Portfolio vereinfacht: Statt zuletzt elf o2-Tarife gibt es jetzt nur noch sechs. Die verbliebenen Handyverträge bieten nun mehr Datenvolumen als zuvor. Aber: Es ist gut möglich, dass wir uns hier bald vom o2 Mobile S verabschieden – derzeit wird der kleinste Tarif nicht einmal auf der o2-Übersicht aktiv angezeigt. Und er kostet mehr als der bessere o2 Mobile M Flex.

Unverändert bleibt der sogenannte Grow-Vorteil: Je nach Tarif bekommt ihr jährlich 1 bis 10 GB zusätzliches Datenvolumen. Damit belohnt der Mobilfunkanbieter seine Stammkunden.

Der Kombi-Vorteil wiederum greift bei Buchung eines zweiten Tarifs und reduziert dessen Preis um 50 Prozent.

Alle Tarife unterstützen LTE/4G sowie 5G. Sie beinhalten eine Flatrate für Telefonate in alle deutschen Handynetze, VoLTE (Voice over LTE) und das deutsche Festnetz sowie eine SMS-Flat. Die maximale Internetgeschwindigkeit ist jeweils identisch und beträgt 300 Mbit/s.

Junge Leute (bis 29 Jahre) bekommen außerdem das doppelte Datenvolumen in allen Tarifen bis zum o2 Mobile L.

Die o2-Tarife im Überblick

So sah die o2 Tarifwelt noch im November 2024 aus. Nachfolgend listen wir euch auf, was sich. alles geändert hat. Im Juni 2025 sind alle Angebote deutlich günstiger. (© 2024 o2 )

Nach der Tarifumstellung gibt es folgende sechs o2-Tarife:

o2 Mobile Unlimited Max: 29,99 Euro / unbegrenztes Datenvolumen

29,99 Euro / unbegrenztes Datenvolumen o2 Mobile Unlimited On Demand: 24,99 Euro / 10 GB Datenvolumen pro Tag + weitere 2 GB unbegrenzt hinzubuchbar

24,99 Euro / 10 GB Datenvolumen pro Tag + weitere 2 GB unbegrenzt hinzubuchbar o2 Mobile Unlimited Smart: 19,99 Euro / unbegrenztes Datenvolumen, aber maximal 15 Mbit/s Geschwindigkeit

19,99 Euro / unbegrenztes Datenvolumen, aber maximal 15 Mbit/s Geschwindigkeit o2 Mobile L: 19,99 Euro / 100 GB Datenvolumen

19,99 Euro / 100 GB Datenvolumen o2 Mobile M Flex: 14,99 Euro / 30 GB Datenvolumen / monatlich kündbar

14,99 Euro / 30 GB Datenvolumen / monatlich kündbar o2 Mobile S: 19,99 Euro / 10 GB Datenvolumen

Connect-Option: o2-Tarif für mehrere Geräte nutzen Für 5 Euro zusätzlich im Monat könnt ihr zu fast allen o2-Tarifen die Connect-Option hinzubuchen. Dann steht euch das Datenvolumen auch für andere Geräte wie etwa Smartwatch, Tablet, Laptop oder ein zweites Handy zur Verfügung.

o2 stellt euch dafür dann bis zu 10 Multi-SIM-Karten zur Verfügung. Zwei davon mit derselben Rufnummer wie eure primäre o2-SIM-Karte, die anderen ausschließlich für die Datennutzung.

Lohnt sich das o2-Netz?

"o2 hat ein schlechtes Netz"dürfte ein Satz sein, der noch in vielen Köpfen steckt. Fakt ist allerdings, dass der Provider seit 2017 massiv ausgebaut und aufgeschlossen hat. Im letzten Connect-Test trennten o2 nur noch wenige Punkte vom Konkurrenten Vodafone. In den meisten Teilen Deutschlands ist es somit schon fast egal, für welchen Anbieter ihr euch entscheidet. Insbesondere dann, wenn ihr in größeren Städten wohnt. Mehr Details zum o2 Netz findet ihr hier.

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht