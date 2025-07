Mit Vertrag gibt's das iPhone 16 jetzt richtig günstig. Bei Blau bekommt ihr das Handy im Bundle mit Tarif nun bereits für 29,99 Euro. Und das mit ordentlich Datenvolumen zum Surfen und Streamen.

Hier kommt ihr direkt zum Angebot:

Durch einen Klick auf den grünen Button gelangt ihr zum Shop vom Anbieter Blau.

Beliebter Allrounder Apple iPhone 16 Das iPhone 16 bietet viel Leistung, eine gute Dualkamera, Kamerataste und mehr – und ist der ideale Allrounder, wenn es kein Pro-Modell sein muss. Mehr Details: iPhone 16 Technische Daten 20 GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz

ZUGABE: AirPods 4 ANC

bis zu 50 Mbit/s

4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr

Nur 1 € Anzahlung CURVED-Empfehlung – Jetzt sichern! ab 29,99 € Blau

iPhone 16 bei Blau im Überblick

iPhone 16 für nur 1 Euro Anzahlung

Verfügbarkeit: Sofort lieferbar

Sofort lieferbar Netz: o2

o2 Datenvolumen: 20 GB

20 GB Geschwindigkeit: 50 Mbit/s inkl. 5G

50 Mbit/s inkl. 5G Extras: Allnet-Flat, SMS-Flat EU-Roaming, kein Anschlusspreis, Rufnummermitnahme möglich, jetzt kaufen & Handy sofort bekommen – bis zu 90 Tage später mit Tarif starten

Allnet-Flat, SMS-Flat EU-Roaming, kein Anschlusspreis, Rufnummermitnahme möglich, jetzt kaufen & Handy sofort bekommen – bis zu 90 Tage später mit Tarif starten Laufzeit: 36 Monate (Tarifwechsel nach 24 Monaten möglich)

36 Monate (Tarifwechsel nach 24 Monaten möglich) Versandkosten: 4,99 Euro

4,99 Euro Monatlich: 29,99 Euro (mit 24 Raten: 44,99 Euro)

Einschätzung zum Anbieter:

Blau ist für ein exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis bekannt und ist wie o2 Teil von Telefónica. Tatsächlich nutzt der erfahrene Mobilfunkanbieter ebenfalls das ausgezeichnete o2-Netz. Die Verwaltung eures Tarifs ist bequem per App oder über den telefonischen Kundendienst möglich.

Klingt gut? Dann zögert nicht zu lange und schlagt zu, solange das iPhone 16 so günstig erhältlich ist. Durch einen Klick auf den grünen Button gelangt ihr direkt in den Shop von Blau.

Bilder: Das ist das iPhone 16

(© 2024 Apple ) Das iPhone 16 in allen Farben (© 2024 Apple ) Das iPhone 16 hat ein Display mit Dynamic Island

Wieso das iPhone-16-Angebot gut ist

Wer sollte bei dem Angebot zuschlagen? Ganz einfach: Alle jene, die das iPhone 16 mit Vertrag so günstig wie möglich kaufen möchten. Denn zu einem niedrigen Preis ist es kaum zu finden. Für nur 29,99 Euro im Monat ist es ein echtes Schnäppchen. Hier seht ihr im Vergleich, was das iPhone 16 mit Vertrag bei anderen bekannten Mobilfunkanbietern kostet:

ZUGABE: AirPods 4 ANC

bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s

4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr

Nur 1 € Anzahlung ab 38,99 € o2 inkl. günstigem Tarif (100 GB+) ab 39,00 € Congstar inkl. Top-Tarif (ab 7 GB) ab 46,99 € Vodafone

Dass die Ratenzahlung für das iPhone 16 über 36 statt 24 Monate läuft, sollte kein Problem darstellen. Denn das Handy ist zukunftssicher und locker weitaus länger nutzbar als nur drei Jahre. Und wenn ihr wollt, könnt ihr die ausstehenden Raten auch vor Ablauf der 36 Monate bezahlen.

Der Handytarif läuft ohnehin nur 24 Monate. Ob ihr ihn anschließend weiternutzen, wechseln oder kündigen wollt – das entscheidet ihr allein.

Für viele sicher auch wichtig: Eine hohe Einmalzahlung bleibt euch bei dem iPhone 16 mit Vertrag komplett erspart. 1 Euro Anzahlung, 4,99 Euro Versand – den Rest bezahlt ihr komfortabel in monatlichen Raten und ohne Zinsen.

Lohnt sich das iPhone 16 mit Vertrag?

Das iPhone 16 ist das aktuelle Standardmodell aus Apples Flaggschiff-Serie. Es kombiniert ein hochwertig verarbeitetes Gehäuse mit bärenstarker Performance, einem gestochen scharfen Display und einer Top-Kamera.

Ganz neu ist die Kamerataste an der rechten Seite, die ein authentisches Gefühl beim Fotografieren vermittelt und das iPhone in eine Digi-Cam verwandelt. Dabei hilft auch das kompakte 6,3-Zoll-Format, das gut in der Hand liegt.

Dank der Unterstützung von Apple Intelligence habt ihr außerdem Zugriff auf etliche KI-Funktionen und seid für die Zukunft bestens aufgestellt. Für eine lange Nutzungsdauer sorgt zudem die von Apple gewohnte langjährige Update-Versorgung, an die nur wenige Konkurrenten herankommen.

