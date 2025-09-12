Schnappt euch jetzt bei o2 den Apple-Traum, bevor das Handy vergriffen ist! Unter den neuen iPhones ist das iPhone 17 Pro Max das vermutlich mit Abstand begehrteste Modell. Wer sich das Apple-Flaggschiff sichern will, muss eigentlich tief in die Tasche greifen – und je nach Händler können lange Lieferzeiten auf euch zukommen. Zumindest bei o2 ist das Handy inklusive Tarif aber noch verfügbar – zu bezahlbaren Raten.

Das iPhone 17 Pro Max mit Vertrag bei o2:

Das Apple-Maximum! Apple iPhone 17 Pro Max Erhältlich in Cosmic Orange, Tiefblau, Silber

ab 256 GB Speicherplatz Technische Daten ✓ 30 GB+ LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz

✓ bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s

✓ 4,99 € Versand | 39,99 € Anschlussgebühr

✓ 1 € Anzahlung

ab 62,99 € o2

iPhone 17 Pro Max bei o2 im Überblick

iPhone 17 Pro Max für nur 1 Euro Anzahlung

Farben: Silber, Cosmic Orange, Tiefblau

Silber, Cosmic Orange, Tiefblau Verfügbarkeit: ab 12. September vorbestellbar, ab 19. September erhältlich

ab 12. September vorbestellbar, ab 19. September erhältlich Netz: o2

o2 Datenvolumen: 30+ GB

30+ GB Geschwindigkeit: 300 Mbit/s inkl. 5G

300 Mbit/s inkl. 5G Extras: Allnet-Flat, SMS-Flat EU-Roaming, Rufnummermitnahme möglich, Jetzt kaufen & Handy sofort bekommen – bis zu 90 Tage später mit Tarif starten

Allnet-Flat, SMS-Flat EU-Roaming, Rufnummermitnahme möglich, Jetzt kaufen & Handy sofort bekommen – bis zu 90 Tage später mit Tarif starten Laufzeit: 36 Monate (Handyrate), Tarif läuft nur 24 Monate (Wechsel danach möglich)

36 Monate (Handyrate), Tarif läuft nur 24 Monate (Wechsel danach möglich) Anschlusspreis: 39,99 Euro

39,99 Euro Versandkosten: 4,99 Euro

4,99 Euro Monatlich: 62,99 Euro (mit 24 Raten: 84,49 Euro)

Unsere Einschätzung Einschätzung zum Preis Zum Launch eines neuen iPhones findet ihr in der Regel nirgends große Rabatte und Nachlässe. Maximal bei Angeboten inklusive Handytarif könnt ihr mit kleineren Ersparnissen beim Tarif selbst rechnen. Heißt: Wer direkt zum Marktstart das neue iPhone 17 Pro Max in den Händen halten möchte, sollte daher in erster Linie darauf achten, ob der monatliche Preis für ihn gut bezahlbar ist. Deal-Jäger müssen sich noch einige Monate gedulden. Einschätzung zu 36 Monate Laufzeit Immer wieder lesen wir Kommentare von Lesern, die Unmut über das 36-Raten-Modell äußern. Oder diese Option sogar als rechtlich nicht erlaubt deklarieren. Umso wichtiger zu erwähnen: Auch wenn ihr die Option "36 Monate" auswählt, läuft der Handytarif nur über 24 Monate. Lediglich die Ratenzahlung für das Handy ist auf 36 Monate gestreckt. Das ist rechtlich alles in Ordnung. Zudem könnt ihr euren Handytarif wie üblich nach 24 Monaten wechseln oder kündigen. Auch das Handy könnt ihr bei Bedarf flotter abbezahlen – über Sonderzahlungen.

Gerade bei sehr hochwertigen Handys wie dem iPhone 17 Pro Max sind 36 Raten eine gute Option, um den monatlichen Preis auf einem angenehmen Niveau zu halten. In der Regel zahlt ihr hier auch nur den Handypreis – ganz ohne Zinsen. Und das Modell ist offenbar beliebt: Immer mehr Anbieter bieten euch diese Option mittlerweile. Einschätzung zum Anbieter o2 ist einer der drei großen Provider in Deutschland (eigentlich vier Provider, wenn wir 1&1 dazuzählen. Aber hier ist das eigene Netz noch im Aubau). Mittlerweile ist das o2-Netz in Tests sogar nur wenige Punkte von Konkurrent Vodafone entfernt. o2 gehört damit zu den Handyriesen in Deutschland. Entsprechend seriös ist der Anbieter auch. Den Support erreicht ihr bei Fragen auch telefonisch. Sollte man jetzt schon kaufen? Wenn ihr richtig heiß auf das neue iPhone 17 Pro Max seid, solltet ihr jetzt zugreifen. Üblicherweise ist gerade das Max-Modell zum Start schnell vergriffen (insbesondere in beliebten Farben), wodurch die Lieferzeit auf einen Monat und mehr steigen kann.

Ja, wer später kauft, kann ein paar Euros sparen. Hier müsst ihr euch aber unter Umständen auf eine längere Wartezeit einstellen, ehe das Handy günstiger wird. Das iPhone 17 Pro Max dürfte wie seine Vorgänger sehr wertstabil bleiben. Vor Anfang 2026 sollte sich so gut wie nichts am Preis tun.

Das iPhone 17 Pro Max mit Vertrag bei o2

Das Apple-Maximum! Apple iPhone 17 Pro Max Erhältlich in Cosmic Orange, Tiefblau, Silber

ab 256 GB Speicherplatz Technische Daten ✓ 30 GB+ LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz

✓ bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s

✓ 4,99 € Versand | 39,99 € Anschlussgebühr

✓ 1 € Anzahlung

ab 62,99 € o2

Impressionen: Das ist das iPhone 17 Pro Max

(© 2025 Apple ) Das iPhone 17 Pro Max in allen verfügbaren Farbvarianten (© 2025 Apple ) Die neue Triple-Kamera des iPhone 17 Pro Max (© 2025 Apple ) Vollgestopft mit Technik, trotzdem ist das iPhone 17 Pro Max sehr dünn

Lohnt sich das iPhone 17 Pro Max?

Ab sofort ist das iPhone 17 Pro Max das mächtigste Handy, das Apple zu bieten hat. Und vermutlich wird es wie seine Vorgänger auch das beliebteste Modell am Markt. Akkulaufzeit, Fotoqualität und Leistung: Mehr geht nicht. Freut euch zudem auf ein riesiges Display mit 6,9 Zoll in der Diagonale. Erstmals mit Antireflex-Beschichtung: Der Bildschirm ist entspiegelt und so noch besser ablesbar. Zudem ist der Spiegelfrei-Look irgendwie cool, finden wir.

Sowohl Selfiekamera als auch die Triplekamera auf der Rückseite bieten noch mehr Power für Fotos und Videos. Mit einer noch höheren Auflösung als beim Vorgänger fangt ihr viel mehr Details ein. Dank der mit dem iPhone 16 eingeführten Kamerataste knipst ihr Aufnahmen wie mit einer Digicam. Der neue Chip A19 Pro arbeitet zudem nicht nur schneller, sondern auch effektiver als sein Vorgänger. Das verlängert die Akkulaufzeit, lässt euch aber auch bei aufwendigen Tasks weniger Energie verbrauchen.

Für Aufsehen sorgt zudem die neue Kamera-Aussparung auf der Rückseite. Erstmals seit Release des iPhone 12 hat Apple das Design im größeren Stil angepasst. Wer sich das iPhone 17 Pro Max holt, bekommt eine frische Optik – und man erkennt sofort, welches Modell ihr in den Händen haltet. Freut euch zudem auf angesagte Funktionen wie die Apple Intelligence – eine KI, die euch an vielen Stellen des täglichen Lebens unterstützt. Fazit: Das iPhone 17 Pro Max lohnt sich. Euch erwartet ein sattes Premium-Handy, das euch viele Jahre begleiten kann.

Das iPhone 17 Pro Max mit Vertrag bei o2

Das Apple-Maximum! Apple iPhone 17 Pro Max Erhältlich in Cosmic Orange, Tiefblau, Silber

ab 256 GB Speicherplatz Technische Daten ✓ 30 GB+ LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz

✓ bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s

✓ 4,99 € Versand | 39,99 € Anschlussgebühr

✓ 1 € Anzahlung

ab 62,99 € o2

Darauf solltet ihr vor einem Wechsel eures Handyanbieters achten

Grundsätzlich: Alle Provider und namhaften Mobilfunkanbieter haben die Rufnummermitnahme im Programm. Ihr könnt eure Handynummer also immer mitnehmen. Oftmals gibt es auch einen Kündigungsservice. In der Regel könnt ihr den beim Kauf eures neuen Tarifs kostenlos beantragen. So müsst ihr euch nicht mehr selbst um den Wechsel bzw. die Kündigung eures alten Anbieters kümmern.

Egal, ob o2, Telekom oder Vodafone: Nutzt ihr erstmals eines dieser Netze, solltet ihr die Netzkarte checken. Auch das beste Mobilfunknetz kann dunkle Flecken mit mäßigem Empfang haben – das ist immer abhängig vom Standort. Meist gibt's die Löcher in sehr ländlichen Gebieten. Im Umkreis von Großstädten dürfte es hingegen schon fast egal sein, welchen Anbieter ihr wählt.

