100 GB Datenvolumen im D2-Netz für 9,99 Euro: Seht euch diesen Mega-Deal an

SIMon packt zum Start der Black Week Deals einen Angebots-Hammer aus. Nur für kurze Zeit bekommt ihr einen monatlich kündbaren 5G-Tarif mit 100 GB Datenvolumen im zuverlässigen Vodafone-Netz. Besser geht's kaum. Informiert euch hier zum Deal.

Oder springt direkt zum Angebot:

SIMon mobile Handytarife Hol dir jetzt deinen Handytarif bei SIMon mobile. Jetzt mit noch mehr GB im exzellenten D2-Netz von Vodafone. Inklusive LTE/5G, Flat für Telefonate und SMS sowie optionaler eSIM. monatlich kündbar

bis zu 3 Monate pausierbar

bis zu 150 Mbit/s SIMon mobile flex

Nur jetzt mit 100 GB

LTE/5G mit 150 Mbit/s

inklusive Allnet- & SMS-Flat

Zeitlich begrenzter Black Week Deal ab 9,99 € Jetzt sichern

Alle Details zum Black Week Deal bei SIMon

SIMon hat euch im Rahmen der Black Week Deals ein starkes Tarif-Paket geschnürt. Hier haben wir euch zusammengefasst, was es beinhaltet und kostet:

Tarif: SIMon mobile flex

SIMon mobile flex Netz: Vodafone (D2)

Vodafone (D2) Datenvolumen: 100 GB in den ersten 6 Monaten – danach 50 GB

100 GB in den ersten 6 Monaten – danach 50 GB Geschwindigkeit: 5G/LTE, bis zu 150 Mbit/s im Download

5G/LTE, bis zu 150 Mbit/s im Download Inklusive: Allnet Flat & SMS Flat, Roaming, Rufnummernmitnahme

Allnet Flat & SMS Flat, Roaming, Rufnummernmitnahme Laufzeit: monatlich kündbar

monatlich kündbar monatlicher Grundpreis 9,99 Euro

9,99 Euro Anschlusspreis: ohne

Hinweis: Die Aktion gilt nur für Neukunden und ist zeitlich begrenzt. Der Aktionszeitraum ist vom 04. November bis 08. Dezember 2025. Also schlagt schnell zu.

Ist das ein guter Black Week Deal?

Dieser Deal ist nicht einfach nur gut – er ist absolut hervorragend! Tarife im gut ausgebauten Vodafone-Netz sind normalerweise deutlich teurer. Vor allem dann, wenn sie so viel Datenvolumen beinhalten.

SIMon hat hier ein starkes Paket geschnürt. Selbst nach Ablauf der ersten 6 Monate bleiben euch noch 50 GB Datenvolumen monatlich übrig. Das ist für die meisten Nutzerprofile mehr als genug. Ihr könnt stundenlang Filme, Serien und Spiele in hoher Auflösung streamen, und das dank der 150 Mbit/s im Download auch ohne nerviges Buffern.

Sollten euch 50 GB zu wenig sein, könnt ihr am Ende der 6 Monate aber auch einfach aus dem Tarif aussteigen. Er ist nämlich monatlich kündbar und gibt euch maximale Flexibilität.

Jetzt zuschlagen:

Ist SIMon ein guter Anbieter?

SIMon mobile ist eine starke Wahl für alle, die faire Preise und ein unkompliziertes Mobilfunkpaket wollen. Der Anbieter verzichtet auf Einmalkosten, bleibt transparent und hält euch vertraglich nicht ewig fest. Wenn ihr flexibel bleiben möchtet und trotzdem ein stabiles Netz erwartet, fühlt sich SIMon angenehm entspannt an.

Besonders attraktiv ist das Angebot für Nutzer mit großem Datenhunger. Der aktuelle Black-Deal-Tarif mit 100 GB für 9,99 Euro sticht hier klar hervor und dürfte viele von euch neugierig machen.

Ob als Hauptvertrag oder als günstiger Zweittarif: SIMon mobile bleibt übersichtlich und leicht verständlich. Ihr bekommt genau das, was ihr braucht, ohne Tarifdschungel oder unnötige Extras.

