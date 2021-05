Gestern hat Google auf der eigenen Entwicklerkonferenz Google I/O 2021 unter anderem die nächste Android-Version und eine erste Android 12 Beta vorgestellt. Einige Hersteller nehmen an der Beta teil. Wir verraten euch hier, auf welchen Smartphones ihr die Vorabversion installieren könnt.

Während der Google I/O 2021 hat Google eine Menge neuer Projekte für Entwickler vorgestellt. Natürlich bekamen wir auch die nächste Android-Version zu Gesicht. Mit der offiziellen Android 12 Beta erhaltet ihr über teilnehmende Geräte persönlich Zugriff auf die Testversion des Betriebssystems. Neben Pixel-Smartphones befinden sich ausgewählte Geräte folgender Hersteller auf Googles Liste der unterstützten Smartphones: Xiaomi, Oppo, OnePlus, Asus, Realme, Vivo, ZTE, Sharp, TCL und Tecno nehmen aktuell ebenfalls teil.

Unsere Empfehlung Anzeige

Xiaomi Redmi Note 10 Pro

+ BLAU Allnet XL 8 GB + 2 GB

+ Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2 CURVED Aktion! +2 GB Extra Daten (exklusiv für CURVED Kunden - nur hier)

120 Hz AMOLED Display (Sanfte Gleichmäßigkeit & schnelle Reaktion )

10 GB LTE Datenvolumen (mit bis zu 21,6 MBit/s) 17,99 € mtl./24Monate: 15,99 einmalig: 1,00 € zum Shop

Android 12 Beta: Diese Smartphones sind dabei

Zunächst eine kleine Warnung: Auch wenn die Beta sicherlich aufregend ist und man das neue Design oder die Features ausprobieren möchte, ist hier Vorsicht geboten.

Installiert die Android 12 Beta nicht auf einem Smartphone, das ihr täglich nutzt und auf dessen Zuverlässigkeit ihr angewiesen seid. Auch wenn die Beta-Versionen allgemein funktionieren, gibt es immer mal wieder Bugs und Komplikationen, die den normalen Gebrauch eures Handys stark einschränken können. Neben ungewollten Abstürzen und Hängern könnt ihr euer Smartphone im schlimmsten Fall sogar komplett unbrauchbar machen. Nicht-Entwickler sollten deshalb auf den offiziellen Release im späteren Verlauf des Jahres warten.

Wollt ihr die Beta dennoch installieren, könnt ihr sie für eines dieser Smartphones (z. B. auf ein Zweitgerät) herunterladen:

Google

Pixel 3

Pixel 3 XL

Pixel 3a

Pixel 3a XL

Pixel 4

Pixel 4 XL

Pixel 4a

Pixel 4a (5G)

Pixel 5

Xiaomi

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11i

Xiaomi Mi 11X Pro

Oppo

OnePlus

OnePlus 9

OnePlus 9 Pro

Asus

Asus Zenfone 8

TCL

TCL 20 Pro 5G

Vivo

Vivo iQOO 7

ZTE

ZTE Axon 30 Ultra 5G

Android 12: Weitere Smartphones folgen

Zu den aufgeführten Smartphones dürften noch weitere Geräte und Hersteller in absehbarer Zeit hinzukommen. Realme und Sharp werden ebenfalls auf Googles Übersichtsseite aufgeführt, geben aber noch keine Modelle an. Sharp scheint die Beta für ausgewählte AQUOS-Geräte in Japan anbieten zu wollen.

Teilnehmende Smartphones sind vor allem interessant, weil die jeweiligen Modelle dadurch fast schon eine Garantie für ein Android-12-Update bekommen und durch die Testphase entsprechend früh an der Reihe sind.