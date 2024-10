Android 15 jetzt verfügbar: Google-Handys haben das Update schon

Google hat begonnen, Android 15 auszurollen. Wer ein Google-Handy besitzt, kann sich freuen: Pixel 9 und Co. haben das Update bereits erhalten. Andere Hersteller werden in den kommenden Monaten nachziehen. Die neuen Funktionen und Verbesserungen zielen besonders auf Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit ab.

Mehr Schutz und Privatsphäre

Ein großes Highlight von Android 15 ist der Fokus auf Datenschutz und Sicherheit. Mit dem neuen "Theft Detection Lock" möchte Google das Risiko eines Geräteverlustes weiter minimieren. Dank künstlicher Intelligenz werden etwa Versuche, die SIM-Karte zu entfernen oder "Find My Device" zu deaktivieren, stärker abgesichert. Zudem könnt ihr einen privaten Bereich einrichten, in dem besonders sensible Apps versteckt bleiben.

Mehr Komfort bei Multitasking und Kameranutzung

Auch für den Alltag bringt Android 15 einige praktische Neuerungen. Nutzer von faltbaren Geräten und Tablets können ab sofort die Taskleiste leichter an- und ausblenden, um den Bildschirm optimal zu nutzen. Eine weitere hilfreiche Funktion: Mit der neuen "App Pairing"-Option könnt ihr mehrere Apps als Kombination auf dem Homescreen speichern und gleichzeitig öffnen – perfekt für Multitasking, etwa zwischen Gmail und Google Drive.

Darüber hinaus gibt es für Foto-Enthusiasten gute Nachrichten: Drittanbieter-Apps erhalten nun mehr Kontrolle über die Kamera, inklusive präziserer Blitz-Einstellungen. Zusätzlich wird das Einloggen in Apps durch Passkeys erleichtert – ein einziger Tipp genügt, um sich schnell und sicher anzumelden.

Satelliten-SMS und Pixel Drop

Eine der interessantesten Neuerungen dürfte der Support für Nachrichten via Satellit sein. Sollte einmal keine Mobilfunk- oder WLAN-Verbindung verfügbar sein, könnt ihr dennoch SMS senden. Das könnte vor allem in abgelegenen Gebieten praktisch werden, in denen die Netzabdeckung schwächelt.

Parallel zum Android 15 Rollout veröffentlicht Google auch einen Pixel Drop. Dieser bringt die "Theft Detection Lock"-Funktion sogar auf ältere Geräte ab Android 10. So profitieren nicht nur Besitzer der neuesten Pixel-Smartphones von dieser Sicherheitsmaßnahme.

Insgesamt bietet Android 15 viele nützliche Features, die den Alltag erleichtern und eure Daten besser schützen. Seid ihr schon bereit für das Update?