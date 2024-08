Die berüchtigte Copybara-Malware hat wieder zugeschlagen, diesmal in einer neuen, besonders aggressiven Variante, die Android-Nutzer auf der ganzen Welt bedroht. Die Schadsoftware infiltriert Geräte und übernimmt sie vollständig, was zu schwerwiegenden Problemen führt.

Copybara war bereits in der Vergangenheit als Bedrohung bekannt, doch die neueste Version übertrifft ihre Vorgänger in puncto Raffinesse und Schaden deutlich. Sie verschafft sich unbemerkt Zugang zu den tiefsten Ebenen des Betriebssystems, wo sie Befehle ausführen, Daten abfangen und sogar weitere Malware installieren kann, wie unter anderem das Portal Cyber Security News berichtet. Besonders besorgniserregend ist dabei die Fähigkeit der Malware, sich als legitime App zu tarnen und so nahezu unbemerkt auf das Gerät zu gelangen.

So funktioniert die Copybara-Malware

Die Copybara-Malware nutzt fortschrittliche Techniken, um in Android-Systeme einzudringen. Zunächst tarnt sie sich als harmlose App oder Datei, die von ahnungslosen Nutzern heruntergeladen wird. Einmal installiert, beginnt sie sofort, sich tief in das System einzugraben. Dabei nutzt sie Sicherheitslücken im Android-Betriebssystem aus, um ihre Präsenz zu verschleiern und alle Entfernungsversuche zu vereiteln.

Aus den Tiefen eueres Android-Betriebssystems heraus kann die Schadsoftware dann Befehle von einem entfernten Server empfangen und ausführen. Das bedeutet, dass die Angreifer jederzeit auf euer Smartphone zugreifen und es fernsteuern können. Egal ob es um das Abgreifen von Daten, das Mitlesen von Nachrichten oder das Abhören von Gesprächen geht – die Möglichkeiten der Angreifer sind nahezu unbegrenzt. Leicht lässt sich der Schädling nicht loswerden, da er tief im System verwurzelt ist.

On-Device-Betrug: Copybara stiehlt euer Geld

Eine besonders perfide Methode, die Copybara einsetzt, ist der sogenannte On-Device-Betrug. Hierbei gibt sich die Schadsoftware beispielsweise als legitime App – etwa für Onlinebanking – aus. Gebt ihr nun eure Zugangsdaten in die entsprechenden Felder ein, leitet die Malware die sensiblen Informationen an die Angreifer weiter. So können diese ohne euer Wissen Geld von euren Konten stehlen oder andere kriminelle Aktivitäten ausführen.

Damit ihr nicht Opfer dieser neuen Malware-Variante werdet, solltet ihr unbedingt auf Nummer sicher gehen: Installiert Apps nur aus vertrauenswürdigen Quellen und meidet unbekannte App-Downloads. Achtet auf ungewöhnliches Verhalten eures Smartphones – etwa plötzliche Verlangsamungen oder unerwartete Pop-ups.