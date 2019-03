Android Q: So will Google die Navigation vereinfachen

Auch mit Android Q setzt Google wohl weiterhin stark auf die neue Navigation via Wischgesten – die On-Screen-Navigationstasten haben ausgedient. In der aktuellen Beta der neuen Betriebssystem-Version sind offenbar ein paar weitere Gesten versteckt, mit denen ihr noch leichter durch die Benutzeroberfläche navigieren könnt.

Mit Android Q will sich Google offenbar vom letzten digitalen Button verabschieden, wie XDA-Developers berichtet. In den Entwicklereinstellungen der Beta lässt sich die Zurück-Taste wohl ganz deaktivieren. Stattdessen müssen Nutzer auf dem schmalen Balken am unteren Bildschirmrand nach links wischen, um die "Zurück"-Aktion auszuführen.

Apps schnell wieder öffnen

Zudem gibt es noch ein paar weitere Gesten, die Nutzer in der Beta von Android Q einschalten können. So sei es etwa möglich, komplett über den unteren Bildschirmrand zu wischen, um zur vorherigen App zu wechseln und zurück. Die Geste gibt es zwar auch schon unter Android Pie, doch hier müsst ihr auf dem Balken von links nach rechts wischen, um das Feature zu nutzen.

Es ist wohl noch eine neue Geste in den Entwickleroptionen von Android Q versteckt: Wird in der Übersicht aller geöffneten Apps eine Anwendung mit einer Wischbewegung nach oben geschlossen, sei es mit den neuen Gesten möglich, dies rückgängig zu machen. Nutzer müssen wohl nur vom oberen Bildschimrand nach unten wischen, um ein gerade geschlossenes Programm wieder zu öffnen.

Zudem sei es in der Beta möglich, durch eine Wischbewegung nach unten – egal wo auf dem Display – im Homescreen die Benachrichtigungsleiste zu öffnen. Ein Feature, das etwa auch OnePlus bereits anbietet. Abgesehen vom entfernten "Zurück"-Button sind alle anderen genannten Neuerungen aber wohl Teil der Pixel-Launcher-Einstellungen. Es ist also gut möglich, dass diese Gesten nur für Besitzer eines Google Pixel zur Verfügung stehen werden.