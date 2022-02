Apple verkauft iPhones jetzt günstiger

iPhones haben fast ausnahmslos einen großen Nachteil: Sie sind nicht gerade günstig. Zumindest etwas sparen könnt ihr mit sogenannten refurbished Modellen. Genau die bietet nun auch Apple selbst in seinem Onlineshop an.

Bei refurbished iPhones handelt es sich um gebrauchte Handys, die so gut wie neuwertig sind. Zum Teil Rückläufer, in anderen Fällen bringt der Anbieter die Smartphones wieder auf Vordermann, behebt gegebenenfalls kleinere Macken und reinigt die Geräte. Im Fall von Apple dürften viele der gebrauchten iPhones auch aus dem eigenen Ankauf-Programm stammen.

Refurbished iPhones – was bedeutet das bei Apple? Volles funktionales Testing, echte Apple Ersatzteile (falls nötig) und eine gründliche Reinigung

Das ursprüngliche Betriebssystem oder eine aktuellere Version

Alle refurbished Geräte werden mit komplettem Zubehör und sämtlichen Kabeln neu verpackt

Welche iPhones gibt es günstiger?

Brandaktuelle Modelle wie das iPhone 13 (hier mit Vertrag) oder gar das iPhone 13 Pro Max (zum Test) findet ihr bei Apple derzeit leider noch nicht generalüberholt. Das wäre allerdings auch eine große Überraschung gewesen. Die momentan neuesten günstiger erhältlichen Geräte sind die Smartphones der iPhone-12-Serie. Abhängig von der Konfiguration könnt ihr hier einiges sparen:

iPhone 12 mini: bis zu 140 Euro günstiger

iPhone 12: bis zu 140 Euro günstiger

iPhone 12 Pro: bis zu 170 Euro günstiger

iPhone 12 Pro Max: bis zu 170 Euro günstiger

Tendenziell gilt hierbei: Je mehr Speicher die refurbished iPhones mitbringen, desto höher fällt die Ersparnis aus.

Unsere Empfehlung Anzeige

100 € Cashback

Apple iPhone 13 mini

+ o2 Free M 20 GB 100 € Cashback-Vorteil (Auszahlung 4 Wochen nach Aktivierung)

0,00 € Anschlusspreis (gilt für alle Angebote mit o2 Tarif)

20 GB LTE & 5G Datenvolumen (mit bis zu 300 MBit/s) mtl./24Monate: 49,99 einmalig: 1,00 € zum Shop

Lohnt sich ein refurbished iPhone?

Wer sparen will, kann guten Gewissens zu einem refurbished iPhone von Apple oder anderen seriösen Anbietern greifen. Die Geräte befinden sich in der Regel in einem sehr guten Zustand. Und auch dass es sich dabei nicht um die allerneuesten Handys handelt, lässt sich bei iPhones gut verschmerzen.

Unter anderem, weil Apple sie deutlich länger mit großen Updates versorgt als Hersteller von Android-Smartphones. Darüber hinaus ist der Wertverlust bei iPhones deutlich geringer. Selbst ein Jahr nach Release senkt Apple die Preise für Neugeräte kaum. Wer lieber das neueste Apple-Handy haben möchte, kann natürlich auch auf andere Weise sparen: zum Beispiel mit dem iPhone 13 Pro mit Vertrag.