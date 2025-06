Wer ein iPhone nutzt, rechnet eigentlich nicht damit, über System-Apps Werbung zu bekommen. Doch genau das ist jetzt passiert: In den USA hat Apple viele Nutzer mit einer Push-Nachricht aus der Wallet-App überrascht – mit einem Promo-Angebot zum eigenen Kinofilm "F1".

Die Nachricht lockt mit einem 10-Dollar-Rabatt bei Ticket-Anbieter Fandango – aber nur, wenn man mindestens zwei Eintrittskarten für "F1" kauft.

who approved this? ads from my wallet app? Oh hell no. pic.twitter.com/dU9O4O1LCM — Sebastiaan de With (@sdw) June 24, 2025

Klingt erstmal nach einem netten Angebot, aber vielen stößt das sauer auf. Der Film mit Brad Pitt ist zwar eine große Sache für Apple, denn er wurde nicht nur bei echten Formel-1-Rennen gedreht, sondern zeigt auch allerhand Apple-Technik. Trotzdem fragen sich viele iPhone-Fans: Muss das wirklich über die Wallet-App laufen? Immerhin ist die eigentlich für digitale Karten und Zahlungen gedacht – und nicht für Werbung.

Werbung abschalten? Geht (noch) nicht für alle

In den sozialen Netzwerken häufen sich Beschwerden. Besonders auf Reddit machen viele ihrem Ärger Luft. Ein Nutzer bringt es auf den Punkt: "Ich habe über 1000 Dollar für mein iPhone bezahlt – nicht, um dann Werbung zu kriegen." Ein anderer will sofort wissen, wie man diese Art von Push-Nachricht künftig deaktivieren kann.

Die schlechte Nachricht: Wer nicht am Beta-Programm von iOS 26 teilnimmt, hat derzeit kaum eine Chance, solche Angebote zu unterbinden. In der kommenden iOS-Version soll es zwar eine neue Option geben, um Werbung direkt in der Wallet-App abzuschalten. In der aktuellen Version bleibt euch aber nur, die Benachrichtigungen ganz auszuschalten – oder die Anzeige von Karteninformationen beim Bezahlen zu deaktivieren.

Apple und Werbung – eine alte Geschichte

Dass Apple eigene Inhalte bewirbt, ist nichts Neues. Auch in den Einstellungen von iOS gab es in der Vergangenheit immer wieder Hinweise auf Apple-Dienste. Besonders bekannt (und berüchtigt) ist die Aktion aus dem Jahr 2014, bei der ein U2-Album ungefragt in der iTunes-Mediathek landete.

Was klar wird: Auch wenn "F1" technisch beeindruckend und prominent besetzt ist – Werbung über Systemfunktionen kommt bei vielen iPhone-Fans einfach nicht gut an. Und die neue iOS-26-Einstellung lässt erahnen: Es dürfte nicht das letzte Mal gewesen sein.

