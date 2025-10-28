EA hat den Startschuss für "Battlefield REDSEC" gegeben – eine neue Gratis-Erweiterung rund um "Battlefield 6". Mit dem Battle-Royale-Modus erfüllt sich endlich ein langersehnter Wunsch der Community. Doch "REDSEC" hat noch mehr im Gepäck. Neben dem großen Gefecht gibt es auch zwei zusätzliche Modi – "Gauntlet" und "Portal".

"Battlefield REDSEC" steht ab sofort gratis zum Download bereit – für PC (u.a. Steam), PlayStation 5 sowie Xbox Series X und S. Im Zentrum steht natürlich der Battle-Royale-Modus, in dem sich bis zu 100 Spieler auf der riesigen Map "Fort Lyndon" austoben. Die Entwickler nennen sie "die größte Battlefield-Karte aller Zeiten" – inklusive zerstörbarer Gebäude, abwechslungsreicher Fahrzeuge und dem typischen Ring-of-Fire-Mechanismus, der euch ständig in Bewegung hält.

Gauntlet: Turnier-Feeling im Schnelldurchlauf

Ihr habt gerade keine Lust auf 30-Minuten-Matches, aber wollt trotzdem mit eurem Squad durchstarten? Dann ist "Gauntlet" vielleicht was für euch. In diesem Modus treten acht Viererteams in kurzen, rundenbasierten Missionen gegeneinander an. Jede Runde dauert maximal fünf Minuten – dann geht’s direkt weiter zum nächsten Ziel. Das bringt Tempo in die Gefechte und stellt euer Teamwork auf die Probe. Gespielt wird auch hier auf Fort Lyndon – allerdings auf kleineren, wechselnden Abschnitten.

Portal: Kreatives Chaos mit Golfcarts

Ein alter Bekannter kehrt zurück – in neuem Gewand. Die neue Portal-Version in "REDSEC" öffnet der Community erneut die Tür zu selbst erstellten Spielmodi. Dieses Mal tobt ihr euch auf Fort Lyndon aus und könnt zum Beispiel Golfcarts über waghalsige Parcours lenken. Zwei offizielle Karten sind zum Start verfügbar, weitere sollen folgen. Besonders kreative Köpfe mit Zugriff auf "Battlefield 6" können sogar eigene Inhalte aus dem Hauptspiel einbauen – das bleibt Free-to-Play-Spielern allerdings verwehrt.

"REDSEC" funktioniert unabhängig vom Hauptspiel, ist aber eng damit verknüpft. Wer "Battlefield 6 besitzt", kann Waffen, Gadgets und Fortschritte in beiden Titeln nutzen – inklusive gemeinsamem Battle Pass, der heute in Season 1 startet. Bei den Portal-Inhalten gibt’s Einschränkungen: Ohne "Battlefield 6" könnt ihr keine Inhalte aus dem Hauptspiel nutzen oder spielen. Trotzdem: Auch ohne Kauf des Hauptspiels bekommt ihr mit "REDSEC" ein vollwertiges Multiplayer-Erlebnis, das mit Battle Royale, Gauntlet und Portal drei unterschiedliche Spielstile unter einem Dach vereint.

