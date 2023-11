Black Friday bei Xiaomi: Redmi Note 12 (Pro) 5G im Angebotscheck

Das Wichtigste auf einen Blick:

Xiaomi hat zum Black Friday viele Smartphones im Angebot.

Die Redmi Note 12-Reihe ist prozentual stark reduziert, aber es gibt im Netz noch bessere Angebote.

Bei Xiaomi geht die Black Week bis Ende November.

Black Friday heißt es gerade bei Xiaomi. Auch wenn der Angebotsstart am 6. November deutlich vor dem bekannten Schnäppchentag lag. Wie zu erwarten, gibt es Angebote aus allen Kategorien wie Staubsauger, Wearables, Fernseher und natürlich Smartphones. Wir nehmen die angeblichen Preisknaller unter die Lupe.

Schnäppchenfinder aufgepasst! Auch der CURVED-Shop hat die Black Week eingeläutet, deswegen gibt es Handys und andere Geräte mit Vertrag besonders günstig.

Redmi Note 12 mit 100 Euro Sofortrabatt

Die besten Xiaomi-Deals findet ihr erfahrungsgemäß bei den Geräten der Redmi-Reihe. Denn in der umkämpften Budget-Kategorie gibt es viele Features zum kleinen Preis. Das Redmi Note 12 zeichnet sich unter anderem durch folgende Komponenten aus:

6,67 Zoll großes AMOLED-Display mit 120 Hz

Qualcomm Snapdragon 685

50-MP-Hauptkamera

5000-mAh-Akku

Und am Black Friday möchte Xiaomi auf der eigenen Website gerade einmal 129,90 Euro für das Handy haben. Auch mit Blick auf die Preisentwicklung der vergangenen Monate ein guter Preis. Aber die Konkurrenz in der Black Week ist hart: Bei MediaMarkt bekommt ihr das Smartphone schon für 119 Euro.

Unsere Empfehlung

7 GBEXTRA

Daten Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G

+ Blau Allnet Plus 8 GB + 7 GB Blau Aktion! +7 GB Extra Daten (Eine Aktion von Blau)

8+7 GB LTE Datenvolumen (mit bis zu 50 MBit/s)

Allnet Telefon & SMS Flatrate (in alle deutsche Netze) mtl./24Monate: 22,99 € einmalig: 1,00 € Jetzt kaufen Alle Xiaomi Handys

Redmi Note 12 5G im Angebot

Ebenfalls beim Black Friday mit dabei ist das Redmi Note 12 5G. Der Unterschied zum Redmi Note 12 liegt dabei aber nicht – wie man es vom Namen vermuten könnte – nur beim eingebauten 5G-Modem. Da die beiden Smartphones sich teilweise recht deutlich unterscheiden, hier einmal die wichtigsten technischen Spezifikationen:

6,67 Zoll großes AMOLED-Display mit 120 Hz

Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1

48-MP-Hauptkamera

5000-mAh-Akku

Für das Plus an Features wird auch ein Aufpreis im Vergleich zum Standard-Modell fällig. Bei Xiaomi direkt zahlt ihr 199,90 Euro, was etwas über dem Bestpreis der vergangenen Monate liegt. Auch Amazon unterbietet – hier sind 10 Euro weniger für das Gerät fällig.

Um über 5G zu surfen, braucht ihr auch den passenden Tarif. Bei uns könnt ihr das Redmi Note 12 5G mit Vertrag bestellen.

Unsere Empfehlung

5 GBEXTRA

Daten Xiaomi Redmi Note 12 5G

+ Blau Allnet XL 5 GB + 5 GB Blau Aktion! +5 GB Extra Daten (Eine Aktion von Blau)

5+5 GB LTE Datenvolumen (mit bis zu 50 MBit/s)

Allnet Telefon & SMS Flatrate (in alle deutsche Netze) 19,99 € mtl./24Monate: 17,99 € einmalig: 1,00 € Jetzt kaufen Alle Xiaomi Handys

Pro-Modell leider kein Schnäppchen

Noch weiter oben in der Produktfamilie befindet sich das Redmi Note 12 Pro 5G. Darin findet ihr einen besseren Kamerasensor (Sonys IMX766), schnelleres Laden (bis zu 67 W) und einen leistungsstärkeren Chipsatz (Dimensity 1080). Für die günstige Mittelklasse sind das sehenswerte Features.

Der Preis sollte sich hingegen eher verstecken. Denn mit 299,90 Euro ruft Xiaomi deutlich mehr als die Konkurrenz auf. Im Preisvergleich finden sich seriöse Anbieter schon ab 239 Euro.

Schon viel während der Black Week zugeschlagen? Bei uns braucht ihr keine hohe Einmalzahlung leisten, wenn ihr ein Redmi Note 12 Pro 5G mit Vertrag bestellt.

Unsere Empfehlung

5 GBEXTRA

Daten Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G

+ Blau Allnet XL 5 GB + 5 GB Blau Aktion! +5 GB Extra Daten (Eine Aktion von Blau)

5+5 GB LTE Datenvolumen (mit bis zu 50 MBit/s)

Allnet Telefon & SMS Flatrate (in alle deutsche Netze) mtl./24Monate: 19,99 € einmalig: 1,00 € Jetzt kaufen Alle Xiaomi Handys

Black Week bei Xiaomi: Ein Reinfall?

Der Deal zum Redmi Note 12 zeigt: Nicht alle Black-Friday-Angebote sind auch tatsächlich echte Schnäppchen. Ein Blick auf die Xiaomi-Website kann sich aber trotzdem lohnen. Neben Smartphones und Tablets sind hier auch Fernseher, Kopfhörer oder sogar E-Scooter rabattiert. Ihr solltet dabei aber immer den Preisvergleich im Auge behalten.

Übrigens: Die Hauptrunde des Black Friday geht bei Xiaomi bis zum 27. November um 9:59 Uhr. Danach folgen weitere (neue?) Angebote. Ende ist dann, laut Xiaomis eigener Website, am 31. November, den ihr gerne einmal selbst im Kalender suchen dürft.

Deal 7 GBEXTRA

Daten Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G

+ Blau Allnet Plus 8 GB + 7 GB mtl./24Monate: 22,99 einmalig: 1,00 € Jetzt kaufen Alle Xiaomi Handys

Deal 5 GBEXTRA

Daten Xiaomi Redmi 12C

+ Blau Allnet XL 5 GB + 5 GB 14,99 € mtl./24Monate: 12,99 einmalig: 1,00 € Jetzt kaufen Alle Xiaomi Handys