In der Angebotsschlacht rund um den Black Friday stechen einzelne Deals selten aus der Masse hervor. Dealportalen dürfte jedoch das Bluetooth-Thermometer von Govee nicht entgangen sein. Das zieht dort nämlich extrem viel Aufmerksamkeit auf sich. Wir haben uns angeschaut, warum das so ist.

Deshalb erregt der Deal so viel Aufmerksamkeit

Zwischen all den starken Black-Friday-Angeboten sticht ausgerechnet ein Bluetooth-Thermometer hervor. Auf MyDealz (ein sehr beliebtes Dealportal) liegt das Interesse aktuell bei 1867 Grad, was es zu einem absoluten Top-Deal macht. Dafür muss es Gründe geben, und die gibt es auch:

Zunächst einmal ist der Preis unschlagbar: 9,99 € statt 16,99 € entsprechen einer Ersparnis von 41 Prozent. Ein Blick auf den Preisverlauf verrät außerdem, dass dies der absolute Bestpreis ist. Das Modell war in den vergangenen Monaten nie günstiger. Der Preis schwankt in der Regel zwischen 11,39 € und 16,99 €. Es handelt sich also um einen echten Black-Friday-Deal.

Hinzu kommt, dass es sich bei dem Bluetooth-Thermometer von Govee um ein Top-Produkt handelt. Auf Amazon hat es einen Bewertungsschnitt von 4,5/5 Sternen bei knapp 7000 Rezensionen. Die Käufer loben vor allem die Zuverlässigkeit, Qualität und Aufzeichnungsgenauigkeit des Modells.

Das kann das Bluetooth-Thermometer von Govee

Das Bluetooth-Thermometer von Govee hilft euch dabei, Temperatur und Luftfeuchtigkeit bequem im Blick zu behalten – selbst wenn ihr gerade nicht im selben Raum seid. Dank der stabilen Bluetooth-Verbindung könnt ihr die Werte in der App aus bis zu 60 Metern Entfernung checken. Praktisch wird das etwa, wenn ihr im Wohnzimmer sitzt und wissen wollt, ob im Schlafzimmer schon wieder Tropenklima herrscht.

So sieht das Bluetooth-Thermometer von Govee aus (© 2025 Govee/Amazon )

Die Messungen sind erstaunlich präzise: Der verbaute Sensor reagiert alle zwei Sekunden neu und erkennt selbst kleine Veränderungen. Das ist hilfreich, wenn ihr empfindliche Pflanzen im Gewächshaus betreut oder euer Weinlager auf konstantem Niveau halten wollt. Auf dem großen LCD-Display seht ihr zusätzlich sofort, wie angenehm das Raumklima gerade ist – inklusive Minimal- und Maximalwerte.

Richtig nützlich wird das Ganze durch die App-Funktionen. Ihr könnt Grenzwerte festlegen und bekommt eine Benachrichtigung, sobald euer Babyzimmer zu warm oder der Keller zu feucht wird.

Dazu speichert das Thermometer die gemessenen Daten über viele Tage hinweg und zeigt euch übersichtliche Diagramme. Das ist hilfreich, wenn ihr herausfinden wollt, warum euer Homeoffice morgens immer so kalt ist oder wie sich die Luftfeuchtigkeit über die Woche verändert.

