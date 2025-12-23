Schon vor dem Abschluss des Mega-Deals zwischen Microsoft und Activision gab es ein Versprechen: Call of Duty soll auch auf Nintendo-Konsolen verfügbar sein – ganze zehn Jahre lang. Zwei Jahre später ist die Switch 2 längst Realität, doch vom Shooter fehlt bislang jede Spur. Jetzt gibt es aber neue Hinweise darauf, dass es bald soweit sein könnte.

Konkret geht es um Informationen des Journalisten Jez Corden von Windows Central. Auf der Plattform X ließ er durchblicken, dass der erste Call-of-Duty-Ableger für die Switch nahezu fertig sei. Der Release sei zwar nicht direkt "um die Ecke", aber fest eingeplant – für 2026. Das klingt zwar noch weit entfernt, ist aber ein wichtiger Hinweis: Die Entwicklung läuft, und Microsoft scheint an seinem Versprechen festzuhalten.

I wouldn't say close but it's on the way and hitting milestones, 2026 — Jez (@JezCorden) December 22, 2025

Warzone, Black Ops oder was ganz anderes?

Was dabei genau auf die Switch-Spieler zukommt, ist allerdings noch offen. Denkbar wäre zum Beispiel, dass Call of Duty: Warzone als eigenständiges Erlebnis auf der Switch landet – vielleicht sogar für beide Generationen, also Nintendo Switch und Switch 2. Möglich wäre aber auch, dass ein aktueller Haupttitel wie Black Ops 7 speziell für die leistungsstärkere Switch 2 angepasst wird. Schließlich bietet die neue Konsole mehr technische Möglichkeiten als ihr Vorgänger.

Spannend ist auch die Idee, dass Activision sich für einen eigenen Weg entscheidet – mit einer exklusiven Version nur für Nintendo. In der Vergangenheit gab es öfter mal spezielle Spin-offs, die sich deutlich von den großen Konsolenfassungen unterschieden. Ein solches Szenario würde jedenfalls gut zur Nintendo-Philosophie passen.

Leistungsstarker Konsolen-Hit Nintendo Switch 2 Die Switch 2 sorgt für Spielspaß am TV oder im Handheld-Modus. Sie ist abwärtskompatibel und übertrifft ihren Vorgänger in allen Bereichen. Und genau das macht die Konsole so extrem beliebt. 30+ GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz

ZUGABE: Mario Kart World

bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s

4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr

Nur 1 € Anzahlung CURVED-Empfehlung – Jetzt sichern! nur 32,99 € o2 ✓ ZUGABE: Mario Kart World

✓ 20 GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz

✓ bis zu 50 Mbit/s

✓ 4,99 € Versand | 0 € Anschlussgebühr

✓ 13 € Anzahlung

ab 31,99 € Blau ✓ 20 GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz

✓ bis zu 50 Mbit/s

✓ 4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr

✓ 1,00 € Anzahlung

ab 19,99 € Blau

Microsoft unter Zugzwang

Fest steht: Microsoft hat sich öffentlich zur Veröffentlichung von Call of Duty auf Nintendo-Konsolen verpflichtet. Und nach zwei Jahren ohne Ergebnis steigt der Druck. Auch wenn Corden in der Vergangenheit häufig richtig lag, bleiben seine Aussagen natürlich Gerüchte – bis eine offizielle Ankündigung folgt. Doch die Richtung scheint klar: Call of Duty kommt zur Switch, früher oder später.

Bis dahin bleibt uns nur abzuwarten – oder weiter zu spekulieren, ob wir am Ende einen Port, ein Spin-off oder vielleicht sogar etwas ganz Neues in den Händen halten werden. Vieles ist noch offen, aber immerhin wissen wir jetzt: Der Anfang ist gemacht.

Auch interessant

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht