CURVED Adventskalender: Gewinnt heute die OnePlus Bullets

Weihnachtsmusik unterwegs hören? Das geht am besten mit In-Ears. Hinter Tür 22 unseres Adventskalenders verstecken sich deswegen die OnePlus Bullets.

Diesmal gibt es vom Weihnachtsmann ordentlich was auf die Ohren. Und zwar den besten Bluetooth-Kopfhörer-Sound, den ihr euch wünschen könnt. OnePlus Wireless sind In-Ear-Kopfhörer mit gutem Sitz und unglaublich guter Akkulaufzeit für kabellose Kopfhörer. In nur 10 Minuten sind sie aufgeladen und haben genug Saft für 5 Stunden Musikspaß. Die Stand-by-Zeit beträgt sagenhafte 255 Stunden. Die In-Ear-Kopfhörer sind gemacht für die absolute Freiheit, wechsle ganz leicht zwischen Musik und Anrufen. Erhaltet über den Google Assistant Wegbeschreibungen, zum Beispiel zu einer Freundin oder einem Café und lass dich an Termine erinnern, ohne auch nur einmal das Smartphone aus der Tasche zu holen.

OnePlus Bullets mit Akku-Spar-Funktion

Und solltest du dennoch mal die In-Ears von OnePlus ausmachen wollen, haltet einfach die beiden magnetischen Stöpsel zusammen und schon stoppt die Musik und ihr spart Energie. Erlebt auch beim Sport die sehr gut Audioleistung der kleinen Bullets, Vorsicht aber vor Wasser: Schwimmen solltet ihr damit nicht gehen –wasserbeständig, zum Beispiel im Schneeregen, sind sie allerdings schon. Jetzt heißt es Oneplus Wireless einschalten und Frohe Weihnachten hören!

Die wichtigsten Infos zum Gewinnspiel

Alle Leser, die sich am 22. Dezember 2018 für das CURVED-Gewinnspiel anmelden, haben die Chance, ein Exemplar der OnePlus Bullets zu gewinnen. Unter allen Adventskalender-Teilnehmern verlosen wir außerdem ein iPhone Xs und Schutzhüllen von Tech21.

Das sind die wichtigsten Eckpunkte des Gewinnspiels:

Meldet euch über das Formular beim Gewinnspiel an Jetzt solltet ihr eine Mail im Postfach haben – hier kurz eure Teilnahme bestätigen Die Gewinner werden im Januar 2019 gezogen und im Anschluss schnellstmöglich benachrichtigt

Die genauen Teilnahmebedingungen zum CURVED-Gewinnspiel findet ihr hier.