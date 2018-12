CURVED Adventskalender: Gewinnt heute ein tado Starter Kit

Damit ihr an kalten Tagen automatisch eine warme Wohnung habt, verlosen wir heute in unserem Adventskalender ein tado Starter Kit.

Nach dem Fest heißt es erstmal sparen, sparen, sparen! Und das ist viel leichter als gedacht. Das könnt ihr am besten bei den Heizkosten. Genauer gesagt mit dem tado Starter Kit. Steuert über die tado-App die Heizkörper in eurem Zuhause. Und das geht kinderleicht. Dafür müsst ihr nur die alten Heizkörper-Thermostate durch das neue intelligente tado-System ersetzen. Zudem wird die Internet Bridge mit dem Router verbunden. Anschließend brauchst du nur noch die App auf dem Smartphone oder Tablet installieren und schon schaffst du ein intelligentes Heizsystem im Haus oder in der Wohnung.

Die Heizung per App steuern

Steuert nun die Temperatur bequem per App und das nicht nur von Zuhause aus, sondern auch von unterwegs. Doch das tado Smart Thermostat kann noch einiges mehr. Denn es ist nicht nur die ideale Heizungssteuerung, es überwacht außerdem das jeweilige Raumklima, hat eine Fenster-Offen-Erkennung und besitzt eine Wettervorhersage-Steuerung. Zudem unterstützt tado Google Home, Amazon Echo, IFTTT und Apple HomeKit. So, aber jetzt lasst es bis Weihnachten noch mal ordentlich krachen!

Die wichtigsten Infos zum Gewinnspiel

Alle Leser, die sich am 20. Dezember 2018 für das CURVED-Gewinnspiel anmelden, haben die Chance, ein tado Starter Kit zu gewinnen. Unter allen Adventskalender-Teilnehmern verlosen wir außerdem ein iPhone Xs und Schutzhüllen von Tech21.

Das sind die wichtigsten Eckpunkte des Gewinnspiels:

Meldet euch über das Formular beim Gewinnspiel an Jetzt solltet ihr eine Mail im Postfach haben – hier kurz eure Teilnahme bestätigen Die Gewinner werden im Januar 2019 gezogen und im Anschluss schnellstmöglich benachrichtigt

Die genauen Teilnahmebedingungen zum CURVED-Gewinnspiel findet ihr hier.