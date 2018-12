CURVED Adventskalender: Gewinnt heute einen Amazon Echo Plus

Heute verlosen wir in unserem CURVED Adventskalender den Amazon Echo Plus, der nicht nur Musik abspielt, sondern auch Smart-Home-Gadgets steuert.

Stell dir vor es ist Weihnachten – und jemand hört auf euch! Dieser Wunsch wird endlich Wirklichkeit. Mit Echo Plus von Amazon. Denn dahinter verbirgt sich Alexa. Echo Plus verbindet sich und steuert sämtliche Smart Home-Geräte, etwa kompatible Glühlampen oder auch Steckdosen. Hier kommt Alexa ins Spiel: Sprecht mit Alexa. Sie kann Musik abspielen, Nachrichten und die Wettervorhersage vorlesen, den Wecker für dich stellen und die Kontakte, die auch ein Echo-Gerät haben anrufen.

Alexa steuert euer Zuhause

Alexa steuert Zigbee-Lampen- und –Schalter und noch viel mehr. Ihr müsst sie nur fragen. Der Echo Plus verfügt zudem über einen integrierten Temperatursensor, der euch verrät, wie bitterkalt es Weihnachten wirklich ist. Für gute Laune sorgt Alexa allemal, fragt sie nach einem Song, einem Interpreten oder einer Musikrichtung und schon macht sie sich auf die Suche bei Amazon Music, Spotify, Tuneln und Co. Mit sieben Mikrofonen hängt sie dir quasi an der Lippe, um dir jeden Wunsch zu erfüllen. Schnell wirst du merken, Weihnachten kann so schön sein, wenn dir jemand zuhört und dir deine Wünsche erfüllt.

Die wichtigsten Infos zum Gewinnspiel

Alle Leser, die sich am 21. Dezember 2018 für das CURVED-Gewinnspiel anmelden, haben die Chance, einen Amazon Echo Plus zu gewinnen. Unter allen Adventskalender-Teilnehmern verlosen wir außerdem ein iPhone Xs und Schutzhüllen von Tech21.

Das sind die wichtigsten Eckpunkte des Gewinnspiels:

Meldet euch über das Formular beim Gewinnspiel an Jetzt solltet ihr eine Mail im Postfach haben – hier kurz eure Teilnahme bestätigen Die Gewinner werden im Januar 2019 gezogen und im Anschluss schnellstmöglich benachrichtigt

Die genauen Teilnahmebedingungen zum CURVED-Gewinnspiel findet ihr hier.