CURVED-Shop: Unsere Angebote zum Valentinstag 2022

Der alljährliche Valentinstag steht vor der Tür. Bei CURVED findet ihr passende Angebote für euch und eure Liebsten. Profitieren könnt ihr dabei – neben attraktiven Preisen – von Cashback und Gratiszugaben. Wir zeigen euch die besten Angebote zu Apple, Nintendo, Xiaomi und Co.

Um euch den Valentinstag 2022 ordentlich zu versüßen, haben wir euch tolle Angebote im CURVED-Shop zusammengestellt. So profitiert ihr bei ausgewählten Produkten nicht nur von der aktuellen Cashback-Aktion, sondern auch noch von ansprechenden Gratis-Gadgets wie den passenden Kopfhörern zu eurem neuen Smartphone. Mit dabei ist ein aktuelles iPhone, eine gratis Nintendo Switch und weitere interessante Geräte. Wir zeigen euch, wo ihr zum Valentinstag so richtig sparen könnt: Sichert euch jetzt euer Gratis-Gadget und bis zu 150 Euro Cashback (zu ausgewählten Angeboten mit o2-Tarif).

Die Valentinstag-Angebote im CURVED-Shop gelten bis einschließlich 14. Februar 2022.

iPhone 13 mit gratis AirPods

Das iPhone 13 gehört zu Apples beliebtesten Modellen. So besticht es mit einem scharfen OLED-Display, toller Kamera und sehr hoher Bediengeschwindigkeit – mehr dazu findet ihr in unserem Test zum iPhone 13. Wohl noch beliebter sind Apple kabellose Kopfhörer. Sogar so sehr, dass Marktanalysten davon ausgehen, dass Apples AirPods circa 60 Prozent des globalen Kopfhörermarkts ausmachen. Die zweite Generation gibt es seit 2019. Dabei sind sie aus dem modernen Stadtbild nur noch schwer wegzudenken.

Kein Wunder, denn die Apple AirPods überzeugen nicht nur durch das makellose Design. Gerade die einfache Bedienung und nahtlose Integration ins Apple-Universum sind ausschlaggebend für den Erfolg. Einfach einstecken und mit eurem Apple-Device los hören. Natürlich funktionieren die AirPods auch mit Geräten von anderen Herstellern. Die AirPods 2 bekommt ihr derzeit im CURVED-Shop als Gratis-Gadget zum iPhone 13 mit Vertrag. Obendrein erhaltet ihr zu diesem Paket starke 100 Euro Cashback.

Unsere Empfehlung Anzeige

100 € Cashback

Apple iPhone 13

+ o2 Free M 20 GB

+ Apple AirPods (2nd Gen.) 100 € Cashback-Vorteil (Auszahlung 4 Wochen nach Aktivierung)

0,00 € Anschlusspreis (gilt für alle Angebote mit o2 Tarif)

20 GB LTE & 5G Datenvolumen (mit bis zu 300 MBit/s) mtl./24Monate: 59,99 einmalig: 1,00 € zum Shop

Valentinstag mit gratis Nintendo Switch

Auch für die Zocker unter euch haben wir ein attraktives Angebot geschnürt: Die Nintendo Switch bietet mittlerweile eine große Auswahl an tollen Spielen und überzeugt durch ihr innovatives Bedienkonzept die Gamer-Community seit Release. So könnt ihr sowohl stationär an eurem heimischen TV spielen, als auch unterwegs im Handheld-Modus.

Im CURVED-Shop findet ihr derzeit die Nintendo Switch mit Vertrag. Das spannende daran? Ihr bekommt die Switch zu eurem neuen Mobilfunktarif geschenkt. Das Paket besteht dann aus der besagten Konsole und dem o2 Free M 20GB mit 24 Monaten Laufzeit. Obendrein spart ihr den kompletten Anschlusspreis und erhaltet zusätzlich noch 100 Euro Cashback.

Unsere Empfehlung Anzeige

100 € Cashback

Nintendo Switch

+ o2 Free M 20 GB 100 € Cashback-Vorteil (Auszahlung 4 Wochen nach Aktivierung)

0,00 € Anschlusspreis (gilt für alle Angebote mit o2 Tarif)

20 GB LTE & 5G Datenvolumen (mit bis zu 300 MBit/s) mtl./24Monate: 29,99 einmalig: 25,00 € zum Shop

Weitere CURVED-Angebote zum Valentinstag

Das war noch nicht alles. Im CURVED-Shop warten noch viele weitere Love-Deals für euch. Darunter befindet sich das Google Pixel 6 mit Vertrag mit gratis Google Buds, das Xiaomi 11 lite 5G NE mit Vertrag mit gratis Earbuds und einige weitere Angebote. Und denkt dran: Beim stöbern im Shop von CURVED solltet ihr im Hinterkopf behalten, dass ihr bei viele o2-Angeboten von der aktuellen Cashback-Aktion (50 bis 150 Euro) profitieren könnt.