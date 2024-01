Liebe Leser,

Der CURVED-Shop wurde vorübergehend abgeschaltet. Aktuell befinden wir uns in einer Umbauphase. Schon bald haben wir Neuigkeiten für euch! Falls ihr euch ein Handy mit Vertrag über unseren Shop besorgt habt, gibt's keinen Grund zur Sorge: Ihr könnt euch mit all euren Fragen und Wünschen direkt an das jeweilige Service-Team von o2 oder Blau wenden – abhängig davon, für welchen der beiden Anbieter ihr euch entschieden habt.