Fast jeder Tarif bietet heutzutage 5G – aber wusstet ihr schon, dass viele Nutzer nicht wirklich im 5G Netz unterwegs sind? Echtes 5G Standalone (oder auch 5G+ bzw. 5G SA genannt) bekommt ihr nur bei Vodafone und o2. Tarife bei den Providern kosten euch zwar etwas mehr Geld als bei üblichen Billiganbietern. Doch 5G Standalone bietet einen weitaus größeren Vorteil als "nur" die zusätzliche Geschwindigkeit. Und den solltet ihr kennen.

Inhalt:

Was ist 5G Standalone?

Aber wovon sprechen wir eigentlich, wenn wir "5G Standalone" bzw. "5G+" erwähnen? Kurz gesagt: Vom echten 5G-Netz, das ihr womöglich noch gar nicht wirklich nutzt. Die meisten 5G-Tarife buchen euer Handy noch in einer Art 5G/LTE-Hybrid-Netz ein. Euer Handy nutzt damit zwar das 5G-Netz, aber auf Basis der alten LTE-Technik bzw. 4G – nur eben um Funktionen des neuen Standards erweitert.

5G Standalone verzichtet hingegen auf die LTE-Krücken und meldet euer Smartphone im reinen 5G-Netz an. Und in den Genuss dürften mit Sicherheit nur die wenigsten Nutzer kommen:

Bei den günstigen Marken wie etwa Blau, Congstar, SIMon und Co. gibt es die Option nicht.

Standardmäßig ist 5G Standalone bzw. 5G+ auch bei den Providern deaktiviert.

Bei o2 oder Vodafone müsst ihr 5G+ explizit in der jeweiligen App des Providers aktivieren (oder über den Kundenservice, sollte der Menüpunkt nicht bei euch auftauchen). Habt ihr das nicht getan oder kanntet ihr die Option bislang nicht, nutzt ihr 5G nur mit angezogener Handbremse. Spätestens beim dritten der nachfolgenden Vorteile dürftet ihr aber ein Interesse daran haben, das zu ändern.

Wichtig zu wissen: Das Aktivieren von 5G Standalone ist in der Regel gratis. Ihr bekommt die Vorteile also ohne Aufpreis.

Um 5G+ zu nutzen, solltet ihr selbstredend über ein kompatibles Smartphone verfügen, zudem benötigt ihr 5G-Empfang an eurem Standort.

Ab iPhone 15 oder neuer können auch Apple-Nutzer 5G Standalone verwenden. Seit dem Update auf iOS 18.4 auch im o2-Netz (Bild: iPhone 16 Pro) (© 2024 CURVED / Robert Kägler )

3 Gründe, die für 5G+ sprechen

Aus unserer Sicht bietet 5G SA drei spannende Vorteile für euch. Mindestens einen davon habt ihr womöglich noch gar nicht auf dem Schirm. Aber der Reihe nach:

Erstens: Mehr Geschwindigkeit. Mit 5G+ surft ihr theoretisch noch schneller und mit bis zu 1000 MBit/s im mobilen Internet. Die meisten Provider begrenzen den Speed zwar auf 300 MBit/s. Aber mit dem noch höheren Durchsatz habt ihr eine höhere Chance, das Limit konstanter zu erreichen. Das ist insbesondere dann praktisch, wenn ihr unterwegs größere Dateien herunterladen wollt.

Zweitens: Kürzere Latenz. Mit dem "echten" 5G verkürzt sich auch die Antwortzeit zwischen Smartphone und Server. Und das ist prinzipiell noch viel cooler als die höhere Geschwindigkeit an sich: Ist die Latenz kürzer, laden zum Beispiel Webseiten schneller oder ihr könnt flotter in Online-Games reagieren. Gefühlt surft ihr also schneller im Netz, auch wenn sich an der maximalen Downloadrate an sich nichts verändert. Wer schon einmal einen DSL- und Glasfaser-Anschluss im Vergleich benutzt hat, dürfte verstehen, wovon wir reden.

Drittens: Mehr Akkulaufzeit. Das ist der Punkt, der euch womöglich besonders interessiert: Durch 5G Standalone muss sich euer Smartphone nur noch in ein Netz einbuchen. Beim 5G/LTE-Hybrid sind es zwei Netze. Spiegel zufolge kann das bei Nutzung des mobilen Internets eine bis zu 20 Prozent längere Akkulaufzeit für euer Handy ausmachen. Damit hält euer Smartphone unterwegs deutlich länger mit einer Ladung durch.

Wer also einen Handyvertrag direkt bei einem der Provider o2 oder Vodafone abschließt, surft im Zweifel länger im Netz als mit einem Tarif der günstigen Drittanbieter. Und das Ganze auch noch schneller (sobald die Option händisch aktiviert worden ist).

Welche Smartphones sind mit 5G Standalone kompatibel?

Fast alle halbwegs neuen Smartphones sind mit 5G+ kompatibel. Unterschiede im Support kann es aber je nach Betreiber geben. iPhones im o2-Netz unterstützen 5G SA zum Beispiel erst seit dem Update auf iOS 18.4. Neben einem kompatiblen Gerät benötigt ihr auch eine unterstützte SIM. Mit einer eSIM seid ihr offenbar auf der sicheren Seite. Im Zweifel fragt ihr hier aber bei eurem Provider nach.

Auszug: Smartphones, die 5G+ unterstützen

iPhone 15 oder neuer

Samsung Galaxy S22 oder neuer

Samsung Galaxy A13 5G oder neuer

Xiaomi Mi 11 5G oder neuer

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G oder neuer

Mehr kompatible Smartphones findet ihr hier im o2 Hilfe-Forum.

Was ist mit der Telekom? Während o2 und Vodafone ihren Kunden den Vollzugriff auf das eigenständige 5G geben, fährt die Telekom eine andere Strategie. Hier bringt euch die Option "5G+ Gaming" zwar ebenfalls ins Standalone-Netz. Aber das klappt nur beim Zocken von Spielen über den Telekom-Partner "Sora Stream". Im Alltag bzw. in anderen Apps hingegen nicht. Deshalb haben wir uns entschlossen, nur o2 und Vodafone als Anbieter von 5G+ zu nennen, bis die Telekom hier nachbessert.

Fazit: Wer geizig ist, verpasst was

Günstige Mobilfunkanbieter gibt es wie Sand am Meer und sie sind eine gute Wahl, wenn euch bis zu 50 MBit/s Downloadgeschwindigkeit genug sind und euch davon abgesehen nur das passende mobile Datenvolumen interessiert. Wer hier geizt, verpasst aber die Möglichkeit, das "echte" 5G-Netz auf seinem Smartphone zu nutzen. Das ist schade und sicherlich nicht nur für Technik-Enthusiasten spannend.

Wenn euch Netzgeschwindigkeit und insbesondere eure Akkulaufzeit unterwegs wichtig sind, führt derzeit noch kein Weg an einem Handytarif direkt bei den Providern o2 oder Vodafone vorbei. Wer sich fragt, wieso man etwas mehr Geld bei diesen Anbietern ausgeben sollte, anstatt auf das günstigste Angebot anderer Marken zu setzen, kennt jetzt einen wichtigen Unterschied.

Es gibt aber noch weitere Unterschiede. Etwa Kombi-Vorteile von o2 und Vodafone, die euch etwa auf Festnetz-Internet-Angebote sparen lassen. Oder das GigaDepot von Vodafone (lässt euch nicht verbrauchtes Datenvolumen vom Vormonat nutzen). Oder o2 Priority (u.a. früher an Konzerttickets kommen als andere Nutzer). Und zu diesen Pluspunkten gesellt sich ebenso 5G Standalone, das euch ohne Aufpreis zum Tarif mehr Akkulaufzeit einbringen kann. Weitere o2-Vorteile findet ihr übrigens hier.

o2-Tarife im Überblick

