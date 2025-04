Bei o2 bekommt ihr das iPhone 16 Pro Max mit Vertrag aktuell günstiger und obendrein noch die AirPods Pro 2 geschenkt. Doch lohnt sich das auch? So viel vorab: Effektiv könnt ihr bis zu 457 Euro sparen. Wie und wann sich das Angebot rechnet, erfahrt ihr hier.

Für das iPhone 16 Pro Max haben die Kollegen von Chip im Test die Benotung "sehr gut" (1,3) vergeben. Sie loben das "brillante OLED-Display", die "sehr starke Leistung", die "großartige Triple-Kamera", die "enorme Akkulaufzeit" sowie die "praktischen Zusatztasten und -funktionen".

vergeben. Sie loben das "brillante OLED-Display", die "sehr starke Leistung", die "großartige Triple-Kamera", die "enorme Akkulaufzeit" sowie die "praktischen Zusatztasten und -funktionen". Für die AirPods Pro 2 hat Chip ebenfalls die Note "sehr gut" (1,4) eingetragen. Die Testexperten sind unter anderem begeistert von dem "hervorragenden Sound", der "tollen Geräuschunterdrückung" und den "langen Akkulaufzeiten". Auch wir können uns bei diesem Urteil anschließen, insbesondere was die Soundqualität angeht (CURVED-Test folgt).

Wieso sich der Deal lohnt: Im Bundle bis zu 457 Euro sparen

Wenn ihr ohnehin vorhabt, euch sowohl das iPhone 16 Pro Max als auch die AirPods Pro 2 anzuschaffen (und euren Handytarif aktualisieren wollt), könnt ihr beim Kauf im Bundle im Vergleich zu den aktuellen Straßenpreisen viel Geld sparen (Stand: 03.04.2025):

Das iPhone 16 Pro Max bekommt ihr bei vertrauenswürdigen Drittanbietern ab 1279,00 Euro.

Die AirPods Pro 2 findet ihr schon ab 255,00 Euro .

. Der o2 Mobile M 30 GB+ ohne Smartphone kostet aktuell 24,99 Euro (statt 29,99 Euro) im Monat.

Für Handy und Kopfhörer zahlt ihr auf dem freien Markt zusammen 1543 Euro. Im Bundle mit dem o2 Mobile M sind es effektiv nur 1265,99 Euro – ihr spart somit 457,01 Euro.

Der Grund für die Ersparnis ist der sogenannte Effektivpreis. Also das, was ihr abzüglich der Tarifkosten für iPhone und AirPods zahlt. Im Detail:

Das komplette Bundle liegt über 36 Monate bei 2165,63 Euro.

Nur der Tarif kostet über die gesamte Laufzeit 899,64 Euro.

Heißt: Für das iPhone 16 Pro Max und die AirPods Pro 2 zahlt ihr bei o2 zusammen effektiv 1265,99 Euro (also ohne Tarif).

Wir finden, dass sich eine Ersparnis von rund 460 Euro für das iPhone 16 Pro Max und die AirPods Pro 2 durchaus lohnt. Am Rande sei aber angemerkt: o2 bietet den noch größeren Tarif Mobile L mit 100+ GB derzeit für 19,99 Euro im Monat an – was 5 Euro günstiger als der Mobile M ist. Selbst wenn ihr euch den Mobile L einzeln sichert und iPhone 16 Pro Max sowie AirPods Pro 2 im Laden kauft, ist der Bundle-Deal mit dem M-Tarif aber noch günstiger.

Wie gut ist das iPhone 16 Pro Max?

Das iPhone 16 Pro Max ist Apples aktuelles Vorzeigehandy. Bessere Hard- und Software bietet der Hersteller nicht an. Ihr bekommt unter anderem ein gigantisches 6,9-Zoll-OLED-Display mit hoher Auflösung und bis zu 120 Hz Bildwiederholrate.

Hinzu kommt einer der schnellsten Smartphone-Chips aller Zeiten, der A18 Pro, der sogar mit Apples neuen KI-Anwendungen spielend zurechtkommt. Das Kamerasystem auf der Rückseite gehört ebenfalls zur besten Hardware, die der Markt 2025 zu bieten hat. Ihr knipst damit sogar bei Nacht herausragende Fotos und könnt 5-fach ohne Qualitätsverlust zoomen.

Ausdauernd ist das iPhone 16 Pro Max auch noch. Apple verspricht eine Videowiedergabezeit von bis zu 33 Stunden, und das Aufladen dauert dank der Schnellladefunktion auch nie lang. In nur 30 Minuten lädt das Smartphone von 0 bis 50 Prozent, sofern ihr ein Netzteil mit mindestens 30 W Ladeleistung verwendet.

Gut zu wissen: Das iPhone 16 Pro Max beherrscht seit dem brandneuen Update auf iOS 18.4 nun auch 5G-Standalone bei 02. "5G-SA" bringt euch folgende Vorteile: es wird ausschließlich das 5G-Netz genutzt – auch bei der Telefonie

schnellerer Rufaufbau und HD-Sprachqualität

bis zu 20 Prozent mehr Akkulaufzeit, weil nur die Verbindung zu einem Netz gehalten wird

höhere Surfgeschwindigkeiten, kürzere Latenzen Das iPhone 16 Pro Max beherrscht seit dem brandneuen Update auf iOS 18.4 nun auch 5G-Standalone bei 02. "5G-SA" bringt euch folgende Vorteile:

Technische Daten Geräte-Abbildung Hersteller Apple Modell iPhone 16 Pro Max Zur Produktübersicht Aktuelle Deals ab 54,99 € o2 ab 55,00 € Congstar ab 1299 € Cyberport Display und Gehäuse Display-Größe 6.9 Zoll Auflösung 2868x1320 Pixel Pixeldichte 460 ppi Technologie OLED Frequenz 1 bis 120 Hz Display-Schutz Ceramic Shield Maße Größe 163x77.6x8.3 mm Material Glas (Rückseite), Titan (Rahmen) Farben Titan Schwarz, Titan Weiß, Titan Natur, Titan Gold Gewicht 227 g Wasserdicht IP68 Leistungsmerkmale Chipsatz Apple A18 Pro Taktrate 4.04 GHz AnTuTu Klasse Oberklasse Installierter RAM 8 GB RAM Interner Speicher 256 / 512 / 1024 GB Akkuleistung 4685 mAh Kapazität Akkulaufzeit Videowiedergabe: bis zu 33 h Wireless Charging Ja, bis zu 25 W h Sicherheit Face ID Betriebssystem iOS 18 (ab Werk) Update-Zeitraum bis mindestens 2029 Kamera Hauptkamera 48 MP Weitwinkel + 48 MP Ultraweitwinkel + 12 MP Zoom Frontkamera 12 MP Konnektivität Anschlüsse USB-C microSD nein Dual-SIM Ja NFC Ja 4G LTE Ja 5G Ja Preis UVP Ab 1499 Euro (UVP)

Übersicht zu den AirPods Pro 2

Die AirPods Pro 2 bieten einen sehr guten Sound und Features wie eine ausgezeichnete Geräuschunterdrückung. (© 2024 Apple )

Die Highlights der AirPods Pro 2:

H2-Chip: optimierter Klang, Geräuschunterdrückung und lange Akkulaufzeit

optimierter Klang, Geräuschunterdrückung und lange Akkulaufzeit Adaptive Geräuschunterdrückung: ANC mit dynamischer Transparenz

ANC mit dynamischer Transparenz Personalisiertes 3D-Audio: immersives Klangerlebnis

immersives Klangerlebnis Akkulaufzeit: bis zu 30 Stunden (ohne ANC)

bis zu 30 Stunden (ohne ANC) Siri-Interaktionen per Kopfbewegung

Egal, ob ihr Musik hört oder mit jemandem telefoniert, die AirPods Pro 2 bieten ein beeindruckendes Klangerlebnis. Dank der verbesserten Geräuschunterdrückung (ANC) stört euch dabei auch niemand.

Mit den neuen Siri-Interaktionen steuert ihr die Wiedergabe, ohne die Kopfhörer auch nur berühren zu müssen. In ihrer Preisklasse gehören die AirPods Pro 2 definitiv zu den besten In-Ear-Kopfhörern.

