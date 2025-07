Die besten Wireless In-Ear-Kopfhörer 2025

Welche kabellosen In-Ear-Kopfhörer sind die besten? AirPods, Galaxy Buds, Pixel Buds – oder doch ein ganz anderes Modell? In unserer Bestenliste findet ihr die True Wireless (TWS) Earbuds, die 2025 am empfehlenswertesten sind.

Bestenliste: Wireless In-Ear-Kopfhörer 2025 Platz 1 Sony Sony WF-1000XM5 Zur Produktseite Preis zu Release: 319 € Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend Top-Sound

Sehr gute Allround-Kopfhörer

Sehr gutes ANC

Lange Akkulaufzeit

Multipoint-Bluetooth

SBC, AAC und LDAC Weniger Vielversprechend Teuer Platz 2 Bose QuietComfort Ultra Earbuds 2 Zur Produktseite Preis zu Release: 299.9 € Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend Überragendes ANC

Top-Sound

Gute Akkulaufzeit

Multipoint-Bluetooth

Verbesserte Anrufqualität

Wireless Charging Platz 3 Sennheiser Momentum True Wireless 4 Zur Produktseite Preis zu Release: 299.9 € Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend Herausragender Klang

LE Audio und Auracast

Wireless Charging

Touch-Bedienung

Gute Akkulaufzeit Weniger Vielversprechend Bester Sound nur mit Android-Handys

Für Calls gibt es noch bessere Modelle Platz 4 Beats Electronics Powerbeats Pro 2 Zur Produktseite Preis zu Release: 299.95 € Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend Top-Sound

Exzellenter Halt

Für Sport gemacht

Auch für den Alltag sehr gut

ANC

Herzfrequenzmessung Weniger Vielversprechend Teuer Platz 5 Apple AirPods Pro (2. Gen.) Zur Produktseite Preis zu Release: 299 € Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend Top-Sound

Perfektes Zusammenspiel mit iPhones

Sehr gutes ANC

Einfach bedienbar Weniger Vielversprechend Wenige Funktionen unter Android Platz 6 JBL Tour Pro 3 Zur Produktseite Preis zu Release: 299.99 € Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend Lacecase mit Touch-Display

Guter Sound

Multipoint-Bluetooth

LDAC und Auracast Weniger Vielversprechend Teuer

ANC könnte noch besser sein

Kein LDAC an iPhones Platz 7 Google Pixel Buds Pro 2 Zur Produktseite Preis zu Release: 249 € Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend Top-Sound

Gutes ANC

Komfortabel

Gute Akkulaufzeit

Google Gemini (Live)

Multipoint-Bluetooth

Gute Kompatibilität mit Android-Handys Weniger Vielversprechend App und Gemini nicht für iPhones Platz 8 Samsung Galaxy Buds 3 Pro Zur Produktseite Preis zu Release: 279 € Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend Top-Sound an Samsung-Handys

Dolmetscher-Funktion

Gutes ANC

Gut zum Telefonieren Weniger Vielversprechend Ohne Samsung-Handy Abstriche

Kein Multipoint-Bluetooth

Kein aptX und LDAC Platz 9 Beats Electronics Beats Fit Pro Zur Produktseite Preis zu Release: 229.95 € Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend AirPods-Pro-Alternative für Sportler

Top-Kompatibilität zu iPhones

Guter, komfortabler Halt

Preiswert für Apple-Kopfhörer

Sehr gutes ANC

Guter Sound

Viele smarte Apple-Features Platz 10 Apple AirPods 4 (ANC) Zur Produktseite Preis zu Release: 199 € Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend Verbesserter Sitz im Ohr

ANC

Apple H2-Chip

Top-Kompatibilität zu iPhones

Günstiger als das Pro-Modell

Wireless Charging Weniger Vielversprechend Unter Android fehlen Features Platz 11 Samsung Galaxy Buds 3 Zur Produktseite Preis zu Release: 179 € Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend KI-Funktionen

Wireless Charging

3D Sound

Guter Klang

Gute Mikrofone für Calls Weniger Vielversprechend Kein Multipoint-Bluetooth

Ohne Samsung-Handy Abstriche

Kein aptX und LDAC

ANC könnte besser sein Platz 12 7.9 /10 CURVED-Score Nothing Ear Zur Produktseite Preis zu Release: 149 € Top Guter Sound mit starkem Bass

Lange Akkulaufzeit

ChatGPT für's Ohr

Auffälliges Design

App mit vielen Einstellungen Flop Mitten klanglich zu schwach

NFC gut, könnte aber besser sein Platz 13 Nothing CMF Buds Pro 2 Zur Produktseite Preis zu Release: € Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend Günstig

Komfortabel

Überraschend guter Sound

Smart Dial

Überraschend gutes ANC Weniger Vielversprechend Sehr basslastig

Kein Multipoint-BT

Die besten Wireless Earbuds: Sony WF-1000XM5

Sonys WF-1000XM5 sind nicht nur die besten In-Ear-Kopfhörer des Herstellers, sondern auch unsere Nummer eins. Denn sie bieten das überzeugendste Rundum-Paket: vom starkem aktiven Noise-Cancelling (ANC) über die gute Gesprächsqualität bis hin zum tollen Sound. Anspruchsvolle HiFi-Fans mit einem Android-Handy freuen sich zudem über die Unterstützung von Sonys Bluetooth-Codec LDAC, der iPhone-Nutzern leider vorenthalten bleibt. Aber auch ohne LDAC kann sich der Sound mit den besten In-Ears auf dem Markt messen.

Die Sony WF-1000XM5 in Schwarz (© 2024 )

Darüber hinaus unterstützen Sonys WF-1000XM5 unter anderem dynamisches Head-Tracking für räumlichen Klang: Schaut ihr beispielsweise bei Netflix eine Serie und dreht den Kopf, berücksichtigen die Kopfhörer dies und passen die Richtung an, aus der der Ton erklingt. Dank Multipoint-Bluetooth lassen sich die In-Ears außerdem mit zwei Geräten gleichzeitig koppeln. So müsst ihr nicht immer manuell zwischen Abspielgeräten wechseln.

(© 2025 CURVED )

Größter Nachteil von Sonys WF-1000XM5: Die Kopfhörer von Apple, Samsung oder Google sind perfekt auf die Handys des jeweiligen Herstellers abgestimmt und bieten in Kombination mit diesen ein nahtloses Nutzererlebnis, das Sony auch mit seiner Companion-App nicht wirklich reproduzieren kann. Zudem entgehen iPhone-Nutzern einige Features: neben LDAC beispielsweise auch das dynamische Head-Tracking. Aber: Sie sind besser für iOS-Geräte geeignet als beispielsweise die In-Ears von Samsung und Google.

Sony WF-1000XM ANC: ja

Akkulaufzeit: bis zu 8 Stunden mit ANC

Wasserschutz: ja (IPX4)

Codecs: LDAC, AAC, SBC

Multipoint-Bluetooth: ja

Aufsätze in verschiedenen Größen: ja

Preis: ca. 209 Euro bei Amazon

Fantastische In-Ears von Sony Sony WF-1000XM5 Die Sony WF 1000XM5 zählen zu den besten Wireless In-Ears auf dem Markt. Hier stimmt einfach alles: Top-Sound, starkes ANC und eine hervorragende Gesprächsqualität zeichnen diese Ausnahme-Kopfhörer aus. ohne Vertrag ab 209,90 € Amazon

Bester Sound: Sennheiser Momentum True Wireless 4

Wenn ihr nach den kabellosen In-Ears mit dem besten Sound sucht, sollten die Sennheiser Momentum True Wireless 4 ganz oben auf eurer Liste stehen. Maßgeblich zum exzellenten Klang bei tragen die zahlreichen unterstützten Bluetooth-HD-Codecs, die wie üblich aber natürlich entsprechenden Support von eurem Smartphone voraussetzen. Für den bestmöglichen Sound ist ein aktuelles Android-Flaggschiff notwendig. Aber auch in Kombination mit iPhones (nur SBC und AAC) klingen die Sennheiser Momentum True Wireless 4 fantastisch.

Bieten den besten Sound: die Sennheiser Momentum True Wireless 4 (© 2024 )

Dass die Sennheiser Momentum True Wireless 4 trotzdem nicht auf Platz eins unserer In-Ear-Bestenliste für 2025 gelandet sind, liegt unter anderem daran, dass das ANC zwar gut ist. Aber nicht so überzeugend wie beispielsweise bei den AirPods Pro oder gar den Bose QuietComfort Ultra Earbuds.

Die Akkulaufzeit ist besser als bei diesen Modellen, jedoch wiederum nicht so lange wie bei den Sony WF-1000XM5, die darüber hinaus bessere Mikrofone haben und so in Calls überlegen sind.

Auch interessant: Die besten Smartwatches

Dank der Unterstützung von LE Audio und Auracast sind die Sennheiser Momentum True Wireless 4 dafür besonders zukunftssicher. Und via Multipoint könnt ihr mehrere Geräte gleichzeitig mit den Kopfhörern koppeln. Wireless Charging und Touch-Oberflächen an beiden Earbuds zählen ebenfalls zum Ausstattungspaket.

Sennheiser Momentum True Wireless 4 ANC: ja

Akkulaufzeit: bis zu 7,5 Stunden mit ANC

Wasserschutz: ja (IP54)

Codecs: AptX, AptX Adaptive, SBC, AAC

Multipoint-Bluetooth: ja

Aufsätze in verschiedenen Größen: ja

Preis: ca. 189 Euro bei Amazon

Klangwunder von Sennheiser Sennheiser Momentum True Wireless 4 Die Sennheiser Momentum True Wireless 4 begeistern durch einen fantastischen Sound, an den nur ganz weniger andere In-Ear-Kopfhörer herankommen. Gutes ANC, eine lange Akkulaufzeit und Wireless Charging runden das Premium-Paket ab. ohne Vertrag ab 189,00 € Amazon

Beste günstige Wireless In-Ears: Nothing Ear

Die meisten TWS-Kopfhörer in unserer Bestenliste kosten zumindest regulär über 200 Euro. Doch es gibt auch sehr gute günstige Wireless In-Ears. Die Top-Option für Sparfüchse sind unserer Meinung nach die Nothing Ear, die ihr im Netz bereits ab etwa 130 Euro findet. Typisch für den Hersteller ist nicht nur das tolle Preis-Leistungs-Verhältnis, sondern auch das stylishe Design.

(© 2025 CURVED )

Darüber hinaus bekommt ihr hier ein überzeugendes Gesamtpaket, das zwar nicht ganz an die absoluten Top-Kopfhörer heranreicht, aber eben auch deutlich erschwinglicher ist. Besonders erfreulich ist der gute und gegenüber früheren Modellen deutlich verbesserte Sound. Apropos Vorgänger: Der hieß kurioserweise Nothing Ear (2) - es besteht also massive Verwechslungsgefahr!

Toll ist auch das unterstützte Multipoint-Bluetooth, das Nothing "Dual Pairing" nennt. Wireless Charging ist zu diesem Preis ebenfalls nicht selbstverständlich. In Verbindung mit einem Nothing Phone profitiert ihr zudem von der Chat-GPT-Integration.

Nothing Ear ANC: ja

Akkulaufzeit: bis zu 5,2 Stunden (mit ANC)

Wasserschutz: ja (IP54)

Codecs: AAC, SBC, LDAC, LHDC 5

Multipoint-Bluetooth: ja

Aufsätze in verschiedenen Größen: ja

Preis: ca. 109 Euro bei Amazon

Gute In-Ears mit ANC & ChatGPT Nothing Ear Ja, wirklich: Die Nothing Ear sind die Nachfolger der Nothing Ear (2). Sie überzeugen mit gutem Klang, ANC, ChatGPT-Integration und fairem Preis. Jetzt mehr erfahren: Nothing Ear: Technische Daten Jetzt günstiger ab 109 € Amazon

Alternative: CMF Buds Pro 2

Einige der besten günstigen Wireless In-Ears findet ihr bei Nothings Submarke CMF. In unsere Bestenliste geschafft haben es die CMF Buds Pro 2, die mit erstaunlich gutem Sound und effektivem Noise Cancelling überzeugen. Sie unterstützen die Codecs AAC und SBC – und über die Nothing-App sogar LDAC. Obendrauf gibt's ein praktisches Feature, das einen echten Mehrwert bietet: Per Smart Dial, einem drehbaren Rad am Ladecase, könnt ihr die Kopfhörer bedienen. Was genau ihr damit steuert, ist via App einstellbar: etwa Lautstärke, Musikwiedergabe oder Noise Cancelling. Auch die Annahme von Anrufe ist darüber möglich.

Jetzt CMF Buds Pro 2 bei Amazon entdecken

Beats Fit Pro: AirPods Pro für Sportler

Besonders AirPods-Nutzer dürften das kennen: Beim Laufen oder im Gym fallen In-Ear-Kopfhörer gerne mal aus dem Ohr und bringen euch so aus dem Rhythmus. Die Beats Fit Pro wissen das mit kleinen Bügeln zu verhindern, die den kompakten Formfaktor der Sport-Kopfhörer kaum beeinträchtigen. Die Bügel sind drehbar und elastisch, sodass sie sich leicht ins Ohr klemmen lassen und komfortabler tragbar sind als vergleichbare Lösungen der Konkurrenz:

(© 2025 CURVED )

Die Beats Fit Prozählen nicht nur zu den besten Wireless In-Ears für Sport, sondern sind auch davon abgesehen sehr gute TWS-Kopfhörer. Unter anderem durch das ausgezeichnete Noise-Cancelling und den tollen Transparenzmodus. In beiden Disziplinen befinden sich die Beats Fit Pro auf dem Level der AirPods Pro (1. Gen.). Und auch was den Sound anbelangt, sind die Beats-Kopfhörer gleichwertig zu den Apple-Kopfhörern, mit denen sie den H1-Chip gemein haben.

Beats Fit Pro sind die besten In-Ears für sportliche Aktivitäten (© 2024 )

Apropos Apple: Beats gehört mittlerweile den Kaliforniern und so verwundert es nicht, dass die Beats Fit Pro in Kombination mit iPhones das beste Nutzererlebnis bieten. Denn Apple-Nutzer profitieren von einigen exklusiven Features wie dynamischem Head Tracking, 3D-Audio und nahtlosem Gerätewechsel. Kurz gesagt: In vielerlei Hinsicht sind die Beats Fit Pro quasi eine Sport-Version der AirPods Pro. Eine der wenigen Nachteile ist das fehlende Wireless Charging.

Beats Fit Pro ANC: ja

Akkulaufzeit: bis zu 6 Stunden (mit ANC)

Wasserschutz: ja (IPX4)

Codecs: AAC, SBC

Multipoint-Bluetooth: nein

Aufsätze in verschiedenen Größen: ja

Preis: ca. 159 Euro bei Amazon

Top-In-Ears für Sport und Alltag Beats Fit Pro Die Beats Fit Pro sind mit den AirPods Pro (1. Gen.) vergleichbar und für Sportler vorgesehen. Durch einen kleinen Bügel sitzen die In-Ears fest und komfortabel im Ohr. Mit gutem Sound und smarten Funktionen sind sie auch für den Alltag eine gute Wahl – besonders für iPhone-Nutzer. Ohne Vertrag ab 159,99 € Amazon

Beats Powerbeats Pro 2: Sport-Kopfhörer mit Herzfrequenzmessung

Die Beats Powerbeats Pro 2 sitzen durch ihren Bügel fest (© 2025 Beats by Dre )

Sechs Jahre hat es gedauert, bis Apple den Powerbeats Pro einen Nachfolger spendiert hat. Doch das Warten hat sich gelohnt. Die Beats Powerbeats Pro 2 bieten spannende Neuerungen wie eine Herzfrequenzmessung, Active Noise Cancelling, ein optimiertes Design und eine verbesserte Akkulaufzeit von bis zu 10 Stunden (ohne ANC) bzw. 45 Stunden mit Ladecase, das nun endlich Wireless Charging unterstützt. Der Sound ist top und Apples H2-Chip an Bord. Apple-Nutzer genießen mehr Komfort und einige Extra-Funktionen wie "personalisiertes 3D-Audio" für einen räumlichen Klang. Besonders für iPhone-Besitzer sind die Beats Powerbeats Pro 2 vielleicht die besten kabellosen Sport-Kopfhörer auf dem Markt.

Beats Powerbeats Pro 2 ANC: ja

Akkulaufzeit: bis zu 10 Stunden (ohne ANC)

Wasserschutz: ja (IPX4)

Codecs: AAC, SBC

Multipoint-Bluetooth: ja

Aufsätze in verschiedenen Größen: ja

Preis: ca. 239 Euro bei Amazon

Exzellente In-Ears – nicht nur für Sport Beats Powerbeats Pro 2 Die Powerbeats Pro 2 von Apple-Tochter Beats gehören nicht nur zu den besten Sport-Kopfhörern. Einige Experten meinen sogar: Sie sind besser als die AirPods Pro 2. Mit ANC, Top-Sound und sogar Herzfrequenzmessung sind sie nicht nur für Apple-Nutzer eine Top-Option. Ohne Vertrag ab 239,00 € Amazon

Für iPhone-Nutzer: AirPods Pro (2. Gen.)

Wer hätte es gedacht: Die besten In-Ears für iPhone-Nutzer sind die AirPods Pro. Auch wenn einige Kopfhörer in unserer Bestenliste noch besser klingeln: Der Sound ist sehr gut und die aktive Geräuschunterdrückung (ANC) so effektiv, dass es manchmal schon fast unheimlich ist. Eine Klasse für sich ist außerdem der Transparenzmodus. Der lässt Geräusche zu euch durch, damit ihr etwa Ansagen in der Bahn hören könnt. Das Ganze klingt magischerweise so, als hättet ihr gar keine Hörer im Ohr. Hinzu kommt das perfekte Zusammenspiel mit iPhones und anderen Apple-Geräten – zwischen denen die AirPods Pro nahtlos wechseln.

(© 2025 CURVED )

In Kombination mit anderen Geräten des Herstellers bieten sie euch nützliche Features wie räumlichen Klang (3D Audio) mit Head-Tracking oder die Möglichkeit, Audio-Inhalte zu teilen (Audio Sharing). Darüber hinaus sind die AirPods Pro Apples einzige In-Ears, die Silikon-Tips in unterschiedlichen Größen mitbringen. Dadurch fallen sie nicht so leicht aus den Ohren wie die Standard-AirPods.

Die AirPods Pro (2. Gen, MagSafe, USB-C) könnt ihr mit einem iPhone 15 oder neuer aufladen (© 2024 Apple )

Gut zu wissen: Das aktuelle Modell sind die AirPods Pro (2. Generation) mit MagSafe (USB-C). Das Ladecase lässt sich kabellos oder über USB-C aufladen. Letzteres praktischerweise auch mit einem iPhone 15 oder neuer. Und falls ihr euch fragt, ob ihr die AirPods Pro auch an Android-Smartphones nutzen könnt: Ja, das ist möglich, aber nicht wirklich empfehlenswert. Denn der komplette Funktionsumfang steht nur Apple-Nutzern zur Verfügung.

Apple AirPods Pro (2. Gen., Mag Safe, USB-C) ANC: ja

Akkulaufzeit: bis zu 6 Stunden (mit ANC)

Wasserschutz: ja (IPX4)

Codecs: AAC, SBC

Multipoint-Bluetooth: nein (aber nahtloser Wechsel zwischen Apple-Geräten)

Aufsätze in verschiedenen Größen: ja

Preis: ca. 219 Euro bei Amazon

Apples beste In-Ear-Kopfhörer Apple AirPods Pro (2. Gen., USB-C) Apples Top-Kopfhörer begeistern mit starkem Sound, sehr gutem ANC, Wireless Charging, wechselbaren Silikon-Tips und vielem mehr. Sichert euch die fantastischen In-Ears jetzt für euer iPhone oder Android-Handy. ohne Vertrag ab 222 € Zu Amazon

Alternative: AirPods (4. Gen.)

Wenn euch die AirPods Pro zu teuer sind, ist das Standardmodell eine gute Wahl: Die AirPods (4. Gen.) verstehen sich ebenfalls blendend mit iPhones und Apple-Geräten.

Gut zu wissen: Es gibt die AirPods 4 mit und ohne Active Noise Cancelling (ANC). Leichte Abstriche müsst ihr bei der Soundqualität machen und – aufgrund fehlender Silikoneinsätze – beim Halt im Ohr. Dafür sind die Standard-AirPods um einiges günstiger:

Apples Beststeller Apple AirPods 4 Die AirPods 4 sind Apples Einstiegsmodell und überzeugen durch klasse Sound, viele smarte Features und ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis. Sichert euch die Top-Kopfhörer jetzt in der Basisvariante oder mit ANC. Basis-Variante ohne ANC ab 134,99 € Zu Amazon Modell mit Active Noise Cancelling (ANC) ab 174,00 € Zu Amazon

Für Samsung-Handys: Galaxy Buds 3 Pro

Besonders für Besitzer von Samsung-Handys ein ganz heißer Tipp sind die Galaxy Buds 3 Pro. Sie sehen aus wie Apples AirPods Pro, bieten einen fantastischen Sound und klingen mit dem optionalen 24-Bit-Support noch besser als ohnehin schon. Um davon zu profitieren, benötigt ihr allerdings einerseits ein Samsung-Gerät mit One UI 4.0 oder neuer. Zum anderen muss auch die Audioquelle das Format unterstützen, was unter anderem bei Spotify und Tidal der Fall ist.

Samsung Galaxy Buds 3 Pro in Silber und Weiß (© 2024 )

3D-Sound mit Head-Tracking und nahtlosen Gerätewechsel gibt es auch hier. Zudem hilft Samsungs KI Galaxy AI nicht nur beim ANC mit, sondern auch bei der Dolmetscherfunktion: In Verbindung mit einem kompatiblen Samsung-Handy ist eine Echtzeitübersetzung möglich.

Das komplette Feature-Paket steht aber wie Hi-Res Audio nur in Verbindung mit Samsung-Geräten zur Verfügung. Zudem ist ein nahtloser Gerätewechsel nur zwischen Samsung-Devices möglich. Denn statt Multipoint-Bluetooth unterstützen die Galaxy Buds 3 Pro nur Samsung Auto-Switch.

All das macht die In-Ear-Kopfhörer für Samsung-Nutzer deutlich attraktiver als für Besitzer anderer Android-Handys.

Samsung Galaxy Buds 3 Pro ANC: ja

Akkulaufzeit: bis zu 6 Stunden (mit ANC)

Wasserschutz: ja (IPX7)

Codecs: AAC, SBC, Samsung Seamless

Multipoint-Bluetooth: nein (nahtloser Wechsel nur mit Samsung-Geräten)

Aufsätze in verschiedenen Größen: ja

Preis: ca. 179 Euro bei Amazon

Apple-Feeling für Samsung-Nutzer Samsung Galaxy Buds 3 Pro Die Galaxy Buds 3 Pro sehen Apples AirPods Pro zum Verwechseln ähnlich und bieten wie das Vorbild ein starkes Rundum-Paket. Top-Sound, gutes ANC, KI-Funktionen, eine exzellente Gesprächsqualität und mehr machen die Premium-In-Ears eine erstklassige Option. ohne Vertrag ab 179,00 € Amazon

Alternative: Galaxy Buds 3

Auch hier ist das Standardmodell die naheliegende und günstigere Alternative. Die Galaxy Buds 3 verlangen Abstriche beim Sound (unterlegener Treiber) und der Akkulaufzeit (ohne Lade-Case) von euch. Außerdem gibt es hier keine Silikonaufsätze. Wer mit diesen Kompromissen leben kann, hat hier aber Sparpotenzial.

Gute In-Ears für Samsung-Nutzer Samsung Galaxy Buds 3 Die Galaxy Buds 3 orientieren sich nicht nur optisch klar an Apples AirPods, sondern bieten auch ein ähnliches gutes Nutzererlebnis. Gute Allround-Kopfhörer mit KI-Funktionen und Bonus-Features für Samsung-Handys. ohne Vertrag ab 119,00 € Amazon

Top-Option für Android-Nutzer: Google Pixel Buds Pro 2

Die Pixel Buds Pro 2 zählen zu den besten Wireless In-Ear-Kopfhörer für Besitzer von Pixel-Handys. Ein starker Sound trifft hier auf gutes ANC, Multipoint-Bluetooth, Wasserschutz nach IP54 und eine praktische Touch-Bedienung, die sich allerdings leider kaum personalisieren lässt. Dank kompakterer Bauweise sitzen die In-Ears besser und komfortabler im Ohr als ihre Vorgänger. Die gute Akkulaufzeit hat darunter glücklicherweise nicht gelitten.

Die Google Pixel Buds Pro 2 gibt es (nicht nur) in bunten Farben (© 2025 )

KI ist bei Google natürlich ebenfalls ein Thema: In Kombination mit einem Android-Handy bieten die Pixel Buds Pro 2 Zugriff auf Gemini (Live). Anders als Samsung bei den smarten Funktionen seiner Galaxy Buds stellt Google das Feature auch für Android-Geräte anderer Hersteller zur Verfügung. iPhone-Nutzer werden allerdings klar benachteiligt: Die Companion-App für die Pixel Bus Pro 2 gibt es nicht in Apples App Store und der Gemini-Zugriff funktioniert mit iPhones ebenso wenig wie die Nutzung des Equalizers.

Google Pixel Buds Pro 2 ANC: ja

Akkulaufzeit: bis zu 8 Stunden (mit ANC)

Wasserschutz: ja (IP54)

Codecs: AAC, SBC

Multipoint-Bluetooth: ja

Aufsätze in verschiedenen Größen: ja

Preis: ca. 205 Euro bei Amazon

Starke In-Ears von Google Google Pixel Buds Pro 2 Die Google Pixel Buds Pro 2 sind eine der besten Optionen für Android-Handys – auch von anderen Herstellern. Zur guten Kompatibilität gesellen sich ein Top-Sound, überzeugendes ANC, eine lange Akkulaufzeit, ein komfortables, schickes Design und der Zugriff auf die KI Google Gemini (Live). ohne Vertrag ab 204,99 € Amazon

Bestes Noise Cancelling: Bose QuietComfort Ultra Earbuds (2. Gen.)

Bose ist einer der renommiertesten Audio-Anbieter und erwartungsgemäß ebenfalls in unserer Bestenliste für Wireless Earbuds vertreten. Die 2. Generation der Bose QuietComfort Ultra Earbuds bietet spannende Verbesserungen gegenüber dem exzellenten Vorgängermodell.

Bose QuietComfort Ultra Earbuds (2. Gen.) (© 2025 Bose )

Das schon zuvor herausragende ANC ist dank Algorithmus nun noch effektiver. Wer zum Beispiel im Flugzeug seine Ruhe haben möchte, findet kaum eine bessere In-Ear-Option als die Premium-Kopfhörer. Darüber hinaus hat sich die Anrufqualität verbessert und Wireless Charging ist jetzt endlich möglich. Und anders als die erste Generation unterstützen die Bose QuietComfort Ultra Earbuds (2. Gen.) von Beginn an Multipoint-Bluetooth.

Zu gefallen wissen außerdem der Transparenzmodus und der reichhaltige Sound.

Bose QuietComfort Ultra Earbuds (2. Gen.) ANC: ja

Akkulaufzeit: bis zu 6 Stunden (mit ANC)

Wasserschutz: ja (IPX4)

Codecs: aptX Adaptive, AAC, SBC

Multipoint-Bluetooth: ja

Aufsätze in verschiedenen Größen: ja

Preis: ca. 299 Euro bei Amazon

Neuer ANC-König von Bose Bose QuietComfort Ultra Earbuds (2. Gen.) Wie vom Premium-Hersteller gewohnt, bieten die Bose QuietComfort Ultra Earbuds (2. Gen.) in nahezu jeder Hinsicht erstklassige Qualität. Besonders begeistern kann das unglaublich gute ANC, das Umgebungsgeräusche noch besser unterdrückt als beim fantastischen Vorgängermodell. Hinzu kommen ein Top-Sound, Multipoint-Bluetooth eine verbesserte Spracherfassung – und endlich Wireless Charging! ohne Vertrag ab 299,95 € Amazon

JBL Tour Pro 3: In-Ears mit dem besten Ladecase

Für die Auswahl der besten In-Ears spielt das Ladecase normalerweise nur eine untergeordnete Rolle. Bei den JBL Tour Pro 3 ist das anders. Den ihr Case ist multifunktional und sogar mit einem Display ausgestattet. Der Bildschirm ermöglicht unter anderem die Steuerung der Musikwiedergabe, Einstellungen im Equalizer oder die Anzeige von Benachrichtigungen. So kann euer Smartphone oftmals in der Tasche verstaut bleiben.

JBL Tour Pro 3: Ladecase mit Display (© 2025 JBL )

Auch die In-Ears selbst wissen zu überzeugen: Der Klang ist gut, an Android-Handys wird LDAC unterstützt, es gibt Spatial Audio mit Head-Tracking und die Akkulaufzeit kann sich mehr als sehen lassen. Das ANC funktioniert ebenfalls effektiv, wenngleich nicht so gut wie bei den allerbesten In-Ears in dieser Disziplin.

ANC: ja

Akkulaufzeit: bis zu 8 Stunden (mit ANC)

Wasserschutz: ja (IP55)

Codecs: AAC, SBC, LDAC

Multipoint-Bluetooth: ja

Aufsätze in verschiedenen Größen: ja

Preis: ca. 299 Euro bei Amazon JBL Tour Pro 3

