Beste Smartwatch 2024: Die Top-Uhren im Vergleich

Besonders sport- und fitnessbegeisterte Menschen kommen um eine Smartwatch 2024 kaum herum. Die Uhren überwachen eure Gesundheit, sind der perfekte Partner für euer Handy und werten nicht selten euer Outfit auf. In unserer Smartwatch-Bestenliste erfahrt ihr, welche Modelle besonders empfehlenswert sind.

Die besten Smartwatches im Vergleich Apple Apple Watch Series 9 Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend Top-Display

Großer Funktionsumfang

Präzises Tracking Weniger Vielversprechend Nur mit iPhones kompatibel Apple Apple Watch Ultra 2 Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend Enorm Robust (Titan)

Präzises Tracking

Großer Funktionsumfang

Top-Display

Tauchen möglich

Lange Akkulaufzeit

Dualfrequenz-GPS

LTE ist Standard Weniger Vielversprechend Klobig

Nur mit iPhones kompatibel Apple Apple Watch SE (2022) Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend watchOS

Gutes Display

Großer Funktionsumfang

Günstigste Apple Watch Weniger Vielversprechend Nur mit iPhones kompatibel

Kein EKG und SpO2 Samsung Samsung Galaxy Watch 7 Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend Top-Display

Großer Funktionsumfang

Hochwertig

Robust Weniger Vielversprechend Nur mit Android-Handys kompatibel

Samsung-exklusive Features Samsung Galaxy Watch Ultra Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend Top-Display

Enorm robust (Titan)

Großer Funktionsumfang

Dualfrequenz-GPS

Wasserdicht bis 10ATM

Lange Akkulaufzeit Weniger Vielversprechend Klobig

Nur Android-kompatibel

Samsung-exklusive Features

Tauchen nicht möglich Samsung Samsung Galaxy Watch FE Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend Preis-Leistungs-Verhältnis

Wichtigste Features vorhanden

Gutes Display

Wear OS Weniger Vielversprechend Breitere Display-Ränder

Nur Android-kompatibel

Samsung-exklusive Features Google Google Pixel Watch 2 Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend Wear OS

Schlankes Design

Gutes Tracking

Kaum Google-exklusive Features Weniger Vielversprechend Kleiner Bildschrim

Abo für manche Featuires nötig

Nur Android-kompatibel Huawei Huawei Watch GT 4 (41 mm) Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend Modisches Design

Sehr gute Akkulaufzeit

Gutes Display

Android- & iOS-kompatibel Weniger Vielversprechend Funktionsumfang begrenzt

Kein Mobilfunk & WLAN Huawei Huawei Watch GT 4 (46 mm) Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend Gutes Display

Sehr gute Akkulaufzeit

Android- & iOS-kompatibel

Klassischer Chronografen-Look Weniger Vielversprechend Kein Mobilfunk & WLAN

Funktionsumfang begrenzt Garmin Garmin Venu 3 Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend Android- & iOS-kompatibel

Sehr gute Akkulaufzeit

Exzellentes Sport-Tracking

Gutes Display

Viele smarte Features für Garmin Weniger Vielversprechend Kein Mobilfunk Garmin Garmin Forerunner 265 Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend Sehr gutes Sport-Tracking

Sehr gute Akkulaufzeit

Gutes Display mit Touch-Screen

Android- & iOS-kompatibel Weniger Vielversprechend Wenige smarte Features

Apple Watch Series 9

Auch im Jahr 2024 baut Apple die besten Smartwatches. Die Uhren vereinen ein edles, hochwertiges Design mit besonders zuverlässigem Tracking und dem besten Betriebssystem für Wearables (watchOS). Darüber hinaus funktioniert das Zusammenspiel mit iPhones perfekt. Der Haken: Die Apple Watch lässt sich nicht mit Android-Smartphones koppeln.

Apple Watch 9: Per Doppeltipp-Geste könnt ihr Anrufe nur mit den Fingern auch ohne Berührung des Touch-Screens annehmen (© 2024 Apple )

Die Apple Watch Series 9 ist das aktuellste Modell. Von ihren Vorgängern hebt sie sich vor allem durch die praktische neue Doppeltipp-Geste ab: Indem ihr Daumen und Zeigefinger aufeinanderlegt, könnt ihr bestimmte Aktionen auslösen – zum Beispiel Anrufe annehmen oder ablehnen. Ebenfalls neu sind der effiziente S9-Chip, der lokale und dadurch schnellere Siri-Zugriff sowie ein fortschrittlicherer UWB-Chip, der die Suche nach euerem iPhone optimiert.

Davon abgesehen erwarten euch ein brillantes OLED-Display und ein beeindruckendes Arsenal an Fitness- und Gesundheitsfeatures. Dazu zählen EKG, SpO2-Tracking, Herzfrequenzmessung, Sturzerkennung und vieles mehr. Wie jede Apple Watch motiviert euch die Series 9 außerdem täglich zu ausreichend Bewegung, indem sie euch die sogenannten Aktivitätsringe schließen lässt. Und: Dank Wasserresistenz ist die Apple Watch Series 9 zum Schwimmen geeignet.

Die Apple Watch Series 9 ist in zwei Größen (41 mm und 45 mm) und Materialien (Alu und Edelstahl) erhältlich. Zudem gibt es unzählige offizielle Armbänder, mit denen ihr den Look der Uhr individualisieren und auf euer Outfit abstimmen könnt.

Apple Watch Series 9 Größe: 41 mm / 45 mm

Material: Alu / Edelstahl

Mobilfunk: optional (LTE)

Display: OLED, 1,69 Zoll / 1,9 Zoll

Always-on-Display: ja

Wasserschutz: ja, bis zu 50 m Tiefe (IPX8, 5 ATM)

Chipsatz: Apple S9

Betriebssystem: watchOS

Kompatibilität: iOS

Preis: ab ca. 425 Euro bei Amazon

Apple Watch Ultra 2

Für Outdoor-Abenteurer, Leistungs- und Extremsportler hat Apple die Watch Ultra 2 entworfen. Sie bietet all die Vorzüge der Series 9, darüber hinaus aber noch einige weitere Vorteile. Darunter unter anderem ein Titan-Gehäuse, das die Uhr besonders robust macht. Außerdem bekommt ihr ein etwas größeres, helleres Display mit Nachtmodus und eine viele längere Akkulaufzeit.

Auch die Apple Watch Ultra 2 ermöglicht "Double Tap" (© 2023 Apple )

An der Seite befindet sich zudem ein sogenannter Action Button, mit dem ihr schnell auf eine Funktion eurer Wahl zugreifen könnt. Passend zum Outdoor-Fokus gibt es ein noch präziseres GPS (L1 + L5) und eine Sirene, um im Notfall Hilfe zu rufen.

Ihre beeindruckende Wasserresistenz sorgt außerdem dafür, dass sich Apple Watch Ultra 2 zum Tauchen eignet. Auch Wassersport bei hohen Geschwindigkeiten ist mit ihr möglich. Die Apple Watch Ultra gibt es nur in einer Variante – mit 49-mm-Gehäuse aus Titan. Auch der LTE-Support ist standardmäßig vorhanden.

Apple Watch Ultra 2 Größe: 49 mm

Material: Titan

Mobilfunk: ja, LTE

Display: 1,92 Zoll

Always-on-Display: ja

Wasserschutz: ja, bis zu 100 m Tiefe (10 ATM), Tauchen bis 40 m (EN13319)

Chipsatz: Apple S9

Betriebssystem: watchOS

Kompatibilität: iOS

Preis: ab ca. 854 Euro bei Amazon

Apple Watch SE

Die beste günstige Smartwatch für iPhone-Nutzer ist die Apple Watch SE. Sie bietet ähnlich umfangreiche Tracking-Features wie die Series 9 und ist vielen Modellen anderer Hersteller überlegen.

Die Apple Watch SE – hier in der LTE-Version (© 2020 Apple )

Einige Abstriche zur Apple Watch 9 müsst ihr bei der deutlich günstigeren Uhr natürlich schon machen. So ist etwa der Bildschirm kleiner und nicht ganz so hell, der Chipsatz älter, die iPhone-Suche ungenauer, die Akkulaufzeit kürzer und Siri nur online verfügbar. Außerdem fehlen EKG, Always-on-Display und Schnellladen.

Durchaus einige Kompromisse also, die in der Praxis aber nicht allzu schwer wiegen. Die wichtigsten Features sind auch hier an Bord. Das macht das SE-Modell zu einer guten Wahl für all jene, die einfach gerne eine Apple Watch hätten und nicht alle Features haben müssen.

Apple Watch SE Größe: 40 mm / 44 mm

Material: Aluminium

Mobilfunk: ja, optional (LTE)

Display: 1,57 Zoll / 1,78 Zoll

Always-on-Display: nein

Wasserschutz: ja, bis zu 50 m Tiefe

Chipsatz: Apple S8

Betriebssystem: watchOS

Kompatibilität: iOS

Preis: ab ca. 270 Euro bei Amazon

Samsung Galaxy Watch 7

Die Galaxy Watch ist sozusagen die Apple Watch für Android-Nutzer: Samsungs Uhren sind die beliebtesten und besten Smartwatches, die kein iPhone voraussetzen. Und seit dem Umstieg auf Wear OS sind sie übrigens auch nicht mehr Apple-kompatibel. Dafür sorgt das Betriebssystem, über dem Samsungs Benutzeroberfläche One UI 6 liegt, für ein großes App-Angebot.

Die Galaxy Watch 7 ist in 40 mm und 44 mm Größen erhältlich (© 2024 )

Das aktuelle Standardmodell ist die Galaxy Watch 7, die das bewährte schlanke Design des Vorgängermodells übernommen hat. Euch erwartet also eine Uhr mit robustem Alu-Gehäuse (MIL-STD-810H) und One-Click-Mechanismus für den einfachen Armbandwechsel. Ebenfalls zurück sind das Top-Display, das in zwei Größen erhältlich ist, und die umfangreichen Tracking-Optionen. Ein neuer Bio-Active-Sensor macht das Tracking noch präziser.

Ebenfalls genauer geworden ist mit dem 2024er-Baujahr die Standorterkennung. Denn die Galaxy Watch 7 verfügt über Dualfrequenz-GPS (L1 + L5), wie es Apple aktuell nur bei seinem Ultra-Modell bietet.

Galaxy Watch 7: Schritte, Herzfrequenz und mehr auf einen Blick (© 2024 )

Samsungs Exynos-W1000-Chip sorgt für ein flottes Nutzererlebnis und mit 32 GB ROM steht euch viel Speicherplatz zur Verfügung – etwa für Musik. Des Weiteren ist Samsungs Galaxy AI an Bord, die auf der Uhr hauptsächlich bei der Beantwortung von Nachrichten hilft und Sprache in Text umwandeln kann.

Für Besitzer von Samsung-Handys ist die Galaxy Watch 7 gemeinsam mit dem Ultra-Modell die beste Smartwatch 2024. Nutzer anderer Smartphones müssen auf einige Funktionen verzichten, sollten die Uhr aber trotzdem weit oben auf dem Zettel haben.

Samsung Galaxy Watch 7 Größe: 40 mm / 44 mm

Material: Aluminium

Mobilfunk: ja, LTE

Display: 1,3 Zoll / 1,5 Zoll

Always-on-Display: ja

Wasserschutz: ja, bis zu 50 m Tiefe (5 ATM, IP68)

Chipsatz: Samsung Exynos W1000

Betriebssystem: Wear OS mit One UI

Kompatibilität: Android

Preis: ab ca. 319 Euro bei Amazon

Samsung Galaxy Watch Ultra

Ihr habt es euch sicherlich schon gedacht: Die Galaxy Watch Ultra ist Samsungs Gegenstück zur Apple Watch Ultra und richtet sich wie diese an Outdoor-Enthusiasten und Leistungssportler. Auch hier erwartet euch ein gegenüber dem Standardmodell größeres und widerstandsfähigeres Gehäuse aus Titan – samt dem belegbaren "Schnellbutton" an der Seite.

Galaxy Watch Ultra im Wasser (© 2024 )

Der Wasserschutz ist ebenfalls besser und schützt die Uhr in bis zu 100 m Tiefe. Anders als die Apple Watch Ultra ist die Galaxy Watch Ultra interessanterweise aber nicht zum Tauchen geeignet. Laut Samsung sind nur Schwimmen und Schnorcheln im Süßwasser möglich.

Dafür gibt es aber mehr Outdoor-Features als beim Standardmodell. Etwa einen Nachtmodus für das Display, der die Anzeige wie bei der Apple Watch Ultra rot färbt. Auch eine Sirene für Hilferufe in Notsituationen ist vorhanden.

Durch den größeren Akku sollte die Galaxy Watch Ultra außerdem länger durchhalten als die Watch 7. Für den "normalen Gebrauch" gibt Samsung bis zu 60 Stunden an, bei kontinuierlichem GPS-Tracking bis zu 16 Stunden.

Samsung Galaxy Watch Ultra Größe: 47 mm

Material: Titan

Mobilfunk: ja, optional (LTE)

Display: 1,5 Zoll

Always-on-Display: ja

Wasserschutz: ja, bis zu 100 m Tiefe (10 ATM, IP68)

Chipsatz: Samsung Exynos W1000

Betriebssystem: Wear OS mit One UI

Kompatibilität: Android

Preis: ab ca. 699 Euro bei Amazon

Samsung Galaxy Watch FE

Die Galaxy Watch FE ist Samsungs Pendant zur Apple Watch SE – eine abgespeckte Variante der Standardmodelle zu einem niedrigen Preis. Die Sensoren sind fast die gleichen wie bei der Galaxy Watch 6, die der FE nur den Temperatursensor zur Zykluskontrolle voraushat. Galaxy Watch 7 und Watch Ultra verfügen im Vergleich über einen verbesserten Bio-Active-Sensor.

Die Galaxy Watch FE ist Samsungs günstigstes Modell (© 2024 )

Außerdem ist der Chipsatz etwas älter, der Akku etwas schwächer sowie das Display etwas kleiner. Des Weiteren ist das FE-Modell nur in einer Größe erhältlich. Wie bei der Apple Watch SE sind die Abstriche aber nicht riesig.

Auch hier bekommt ihr beispielsweise Wear OS mit One UI, ein robustes Alu-Gehäuse, Wasserschutz bis 50 m Tiefe und umfangreiche Tracking-Optionen inklusive EKG und Herzfrequenzzonen. Alles in allem eine sehr gute günstige Smartwatch – besonders für Besitzer von Samsung-Handys. Ein solches ist auch hier Voraussetzung, um den vollen Funktionsumfang nutzen zu können.

Samsung Galaxy Watch FE Größe: 40 mm

Material: Aluminium

Mobilfunk: ja, optional (LTE)

Display: 1,2 Zoll

Always-on-Display: ja

Wasserschutz: ja, bis zu 50 m Tiefe (5 ATM, IP68)

Chipsatz: Samsung Exynos W920

Betriebssystem: Wear OS

Kompatibilität: Android

Preis: ab ca. 219 Euro bei Amazon

Google Pixel Watch 2

Die Smartwatch von Google ist eine der besten Optionen für Android-Nutzer, die kein Samsung-Handy haben. Wie Samsung stellt zwar auch Google einige Funktionen nur in Kombination mit den hauseigenen Smartphones bereit. Jedoch sind die Exlusiv-Features hier weniger wesentlich (etwa das Call-Screening).

Die Google Pixel Watch 2 am Handgelenk (© 2024 )

Als Betriebssystem kommt wie bei den Galaxy Watches Wear OS zum Einsatz, allerdings ohne die umfangreichen Anpassungen, die Samsung daran vornimmt. Außerdem erfolgt der Abruf der erfassten Gesundheits- und Fitness-Daten hier über die App der Google-Tochter Fitbit. Das Tracking ist erfreulich zuverlässig, schade aber, dass ihr für einige fortgeschrittene Tracking-Features ein Fitbit-Premium-Abo benötigt.

Die Google Pixel Watch 2 hat ein sehr schlankes, abgerundetes Design. Sie ist definitiv eine der kleineren und flacheren Smartwatches auf dem Markt. Dementsprechend fällt die Bildfläche nicht besonders groß aus, zumal das 1,2-Zoll-Display von relativ breiten Rändern umgeben ist. Außerdem bietet Google die Uhr nur in einer Größe (41 mm) an.

Übrigens, lasst euch nicht täuschen: Das Vorgängermodell sieht zwar quasi identisch aus, die Pixel Watch 2 ist aber eindeutig besser. Luft nach oben gibt es weiterhin bei der Akkulaufzeit, die sich aber deutlich verbessert hat.

Google Pixel Watch 2 Größe: 41 mm

Material: Aluminium

Mobilfunk: ja, optional (LTE)

Display: 1,2 Zoll

Always-on-Display: ja

Wasserschutz: ja, bis zu 50 m Tiefe (5 ATM)

Chipsatz: Qualcomm 5100

Betriebssystem: Wear OS

Kompatibilität: Android

Preis: ab ca. 356 Euro bei Amazon

Huawei Watch GT 4

Die Huawei Watch GT4 hat es aus zwei Gründen in unsere Smartwatch-Bestenliste geschafft. Zum einen wegen ihrer sehr guten Akkulaufzeit: Das Herrenmodell hält laut Hersteller bei typischer Nutzung acht Tage lang durch, das Damenmodell immerhin vier Tage.

Huawei Watch GT4: links für Damen, daneben für Herren (© 2024 Huawei )

Die zweite Besonderheit ist der Fokus auf den Fashion-Aspekt: Die Huawei Watch GT4 ist bewusst als modisches Accessoire designt. Dementsprechend sieht die Ausführung für Herren auch ganz anders aus als die für Damen. Sie ist nicht nur viel größer (46 mm vs. 41 mm), sondern zeichnet sich auch durch einen klassischen Chronografen-Look aus. Die Version für Frauen ist dagegen deutlich zierlicher. Beide Varianten sind erst bei genauerem Hinsehen als Smartwatches zu erkennen und sehen eher aus wie klassische Uhren.

Abstriche machen müsst ihr leider etwas beim Funktionsumfang. So gibt es die Huawei Watch GT4 etwa nur ohne Mobilfunkunterstützung und WLAN. Nachrichtenempfang und Telefonate sind dementsprechend nur mithilfe eines mitgeführten Smartphones möglich. Außerdem müssen iPhone-Nutzer auf einige Features verzichten. Darüber hinaus ist das Angebot an Apps sehr begrenzt, da HarmonyOS als Betriebssystem dient.

Wer eine modische Smartwatch sucht, die gut aussieht und sportliche Aktivitäten zuverlässig trackt, kommt hier aber voll auf seine Kosten und darf sich zudem über die lange Akkulaufzeit freuen.

Huawei Watch GT4 Größe: 41 mm (Damen) / 46 mm (Herren)

Material: Edelstahl

Mobilfunk: nein (auch kein WLAN)

Display: 1,32 Zoll (Damen) / 1,43 Zoll (Herren)

Always-on-Display: ja

Wasserschutz: ja, bis zu 50 m Tiefe

Chipsatz: Qualcomm 5100

Betriebssystem: HarmonyOS

Kompatibilität: Android und iOS

Preis: ab ca. 189 Euro bei Amazon

Garmin Venu 3

Wenn ihr eine Smartwatch primär für sportliche Aktivitäten sucht, seid ihr bei Garmin gut aufgehoben. Die beste Garmin-Smartwatch für die meisten Nutzer ist aktuell die Venu 3. Denn dieses Modell verbindet das für den Hersteller typische hervorragende Tracking so gut mit smarten Funktionen wie keine andere Garmin Watch.

Smarte Features vernachlässigt Garmin nämlich gerne etwas, da die Prioritäten bei einer dedizierten Sport-Smartwatch eben etwas anders gesetzt sind. Zwar ist auch die Venu 3 diesbezüglich nicht auf dem Level der Uhren von Apple, Samsung oder Google. Sie ist aber die Garmin Watch, bei der ihr in dieser Hinsicht die wenigsten Abstriche machen müsst.

Die Garmin Venu 3 achtet auch auf genügend Erholung (© 2024 )

Dafür glänzt die Garmin Venu 3 beim Fitness-Tracking, das sehr zuverlässig funktioniert und euch nahezu alle erdenklichen sportlichen Aktivitäten tracken lässt – inklusive Yoga und Golf. Im Vergleich zu herkömmlichen Smartwatches liefern euch Garmin-Uhren mehr bzw. spezifischere Daten. Darüber hinaus ist das GPS sehr präzise, was bei der Aufzeichnung von Laufrunden von Vorteil ist.

Für oft zu motivierte Sportler ist der Erholungsratgeber überaus nützlich: Zur Belastungssteuerung zeigt euch die Garmin Venu 3 an, wie lange ihr von einem bis zum nächsten Training pausieren solltet. Damit verwandt ist die sogenannte Body Battery: Mit diesem Feature protokolliert Garmin eure Energiereserven rund um die Uhr.

Ein weiterer großer Vorteil ist die Akkulaufzeit: Laut Hersteller hält die Garmin Venu 3 im Smartwatch-Modus bis zu 14 Tage lang durch. Ist die Garmin Venu 3 die beste Garmin-Smartwatch? Sie ist zumindest unsere Empfehlung, wenn ihr auch auf den Lifestyle-Aspekt Wert legt und euch klassische Smartwatch-Funktionen wichtig sind. Zählt für euch dagegen allein das Fitness-Tracking, hat der Hersteller noch bessere Optionen parat, die zum Teil aber auch viel teurer sind.

Garmin Venu 3 Größe: 45 mm

Material: Kunststoff, (Lünette aus Edelstahl)

Mobilfunk: nein

Display: AMOLED, 1,4 Zoll

Always-on-Display: ja

Wasserschutz: ja, bis zu 50 m Tiefe (5 ATM)

Chipsatz: k.A.

Betriebssystem: proprietär (Garmin)

Kompatibilität: Android und iOS

Preis: ab ca. 499 Euro bei Amazon

Garmin Forerunner 265

Die Garmin Forerunner 265 ist ähnlich bepreist wie die Garmin Venu 3 und ebenfalls eine sehr gute Sport-Smartwatch. Der Unterschied ist die anvisierte Zielgruppe: Sie ist kompromissloser und voll auf ambitionierte Läufer zugeschnitten.

Diese haben hier noch mehr Möglichkeiten, ihr Training bzw. Wettkämpfe zu tracken und Erholungsphasen mithilfe der Uhr zu gestalten. Anders als die Venu 3 bietet die Garmin Forerunner 265 außerdem weitaus mehr Zugriff auf Daten, die von den separat erhältlichen Brustgurten des Herstellers erfasst werden.

(© 2024 CURVED )

Die Garmin Forerunner 265 ist also eine bessere reine Sport-Watch als die Venu 3. Dafür ist sie weiter von einer klassischen Smartwatch entfernt, wenngleich sie durchaus smarte Funktionen bietet.

Im Gegensatz zum Vorgängermodell verfügt sie erfreulicherweise über einen Touch-Screen. Die Akkulaufzeit fällt auch hier sehr lang aus und beträgt laut Hersteller bis zu 13 Tage im Smartwatch-Modus. Beachtet, dass die 265 das Midrange-Modell der Forerunner-Serie ist. Die Reihe beinhaltet auch Uhren mit noch größerem Funktionsumfang, die aber deutlich teurer und für die meisten Nutzer zu viel des Guten sein dürften. Für Hobby-Sportler ist die Garmin Forerunner 265 die beste Smartwatch.

Garmin Forerunner 265 Größe: 46 mm

Material: Kunststoff

Mobilfunk: nein

Display: AMOLED, 1,3 Zoll

Always-on-Display: ja

Wasserschutz: ja, bis zu 50 m Tiefe (5 ATM)

Chipsatz: k.A.

Betriebssystem: proprietär (Garmin)

Kompatibilität: Android und iOS

Preis: ab ca. 450 Euro