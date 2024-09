Im Vergleich: AirPods 4 vs. AirPods 4 mit Geräuschunterdrückung (ANC)

Apple hat die AirPods 4 in zwei Versionen auf den Markt gebracht. Einmal mit und einmal ohne aktive Geräuschunterdrückung. In unserem Vergleich erfahrt ihr, was die Unterschiede zwischen den beiden Wireless-Kopfhörern sind.

Inhaltsverzeichnis

AirPods 4 mit und ohne ANC

Wie die jeweiligen Modellbezeichnungen verdeutlichen, ist die aktive Geräuschunterdrückung der größte Unterschied. Das meist als Active Noise Cancelling (ANC) beschrieben Feature blendet Hintergrundgeräusche für euch aus, damit ihr euch ganz auf eure Musik oder euren Podcast konzentrieren könnt.

AirPods 4: Das ANC lässt sich an- und ausschalten (© 2024 Apple )

Besonders nützlich ist das etwa, wenn ihr an einer viel befahrenen Straße entlanglauft oder im Flugzeug den Turbinenlärm loswerden wollt. Mit den AirPods 4 ist Apples exzellentes Noise Cancelling endlich erschwinglicher geworden. Zuvor stattete der Hersteller nur die AirPods Pro damit aus.

Beachtet, dass die Akkulaufzeit der AirPods 4 bei aktiviertem ANC von 5 Stunden auf 4 Stunden sinkt – bzw. mit Case von 30 auf 20 Stunden. Aber bei Bedarf könnt ihr die Geräuschunterdrückung beim ANC-Modell einfach ausschalten.

Diese Funktionen gibt's nur mit ANC

Neben dem ANC sind auch weitere Funktionen exklusiv für die AirPods 4 mit aktiver Geräuschunterdrückung verfügbar. Die folgenden Features hängen (indirekt) mit dem Noise Cancelling zusammen:

Transparenzmodus: verstärkt Umgebungsgeräusche

verstärkt Umgebungsgeräusche Adaptive Audio : kombiniert ANC und Transparenzmodus situationsbedingt

: kombiniert ANC und Transparenzmodus situationsbedingt Konversationserkennung: senkt die Lautstärke, wenn ihr ein Gespräch beginnt

Wireless Charging nur für AirPods 4 mit ANC

Die AirPods 4 mit ANC lassen sich kabellos laden (© 2024 Apple )

Ebenfalls exklusiv für die AirPods mit aktiver Geräuschunterdrückung ist das kabellose Ladecase, das Wireless Charging unterstützt. Alternativ könnt ihr die Hülle und die Kopfhörer darin auch via USB-C-Kabel aufladen. Bei den AirPods ohne ANC ist Letzteres eure einzige Option. Darüber hinaus ist das kabellose Ladecase mit einem Lautsprecher ausgestattet, der die "Wo ist?"-Suche nach den AirPods 4 erleichtert.

Keine weiteren Hardware-Unterschiede

Das waren alle Unterschiede zwischen den AirPods 4 mit und ohne aktive Geräuschunterdrückung. Die weitere Ausstattung ist identisch und umfasst unter anderem:

Apples H2-Chip

Zwei Beam­forming-Mikro­fone

Ein nach innen gerichtetes Mikrofon

Optischer In-Ear Sensor

Adaptive EQ

High‑Excursion Apple Tief­töner

Ver­stärker mit großem Dynamik­bereich

Persona­lisiertes 3D-Audio mit dyna­mi­schem Head Tracking

Drucksensoren für die Touch-Bedienung

Bewegungssensoren

So groß ist der Preisunterschied

Mit aktiver Geräuschunterdrückung kosten die AirPods 4 50 Euro mehr:

AirPods 4 ohne ANC: 149 Euro (UVP)

AirPods 4 mit ANC: 199 Euro (UVP)

Unser Fazit: AirPods 4 mit oder ohne Geräuschunterdrückung? Francis Lido Unserer Meinung nach solltet ihr auf jeden Fall zu den AirPods 4 mit aktiver Geräuschunterdrückung greifen. Apples ANC ist erfahrungsgemäß sehr gut und ein Aufpreis von 50 Euro auf jeden Fall wert. Das kabellose Ladecase mit Lausprecher ist ein netter Bonus, der sich im Alltag als komfortabel erweisen dürfte.