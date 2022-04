Die AirPods Pro haben mittlerweile ein paar Jahre auf dem Buckel. Dennoch stellen sie nach wie vor das aktuellste Pro-Modell in Apples Kopfhörer-Lineup dar. Über einen potenziellen Nachfolger wird schon länger spekuliert. Lohnt sich der Kauf also auch in 2022 noch? Durch unseren Test der AirPods Pro findet ihr es heraus.

Ein kleiner Rückblick: Die ersten AirPods hat Apple im Herbst 2017 präsentiert. Plötzlich trugen auf der ganzen Welt Menschen weiße Stöpsel in den Ohren – ein riesiger und bis heute anhaltender Erfolg für Apple. Kein Wunder also, dass der Tech-Riese sein Kopfhörer-Angebot (zum AirPods-Überblick geht's hier) in den folgenden Jahren weiter ausgebaut hat. Neben insgesamt bisher drei Generationen vom Standard-Modell hat uns Apple im Herbst 2019 die AirPods Pro gezeigt. Echte kabellose In-Ear-Kopfhörer mit Active-Noise-Cancelling (ANC), noch besserem Sound und vielen intelligenten Funktionen hat uns Apple damals versprochen. Ein großes Paket, das ich mir nun einmal der Reihe nach vornehme.

Sound: Klingen die AirPods Pro auch 2022 noch gut?

Kommen wir direkt zum wichtigsten Testpunkt bei Kopfhörern – dem Sound. Und damit auch zu einem Dilemma: Denn Sound ist und bleibt Geschmackssache und damit subjektiv. Ich kann mich zum Beispiel noch sehr gut daran erinnern, wie ich mich als Teenager über den massiven Bass beim Aufsetzen von "Beats by Dr. Dre"-Kopfhörern gefreut habe. Heute möchte ich auf so einen verfälschten Klang am liebsten komplett verzichten.

Ich setze lieber auf Kopfhörer, die mir einen transparenten und ausgeglichenen, aber gleichzeitig reizvollen Sound bieten. Und das bieten mir die AirPods Pro auch heute noch. Die Musik klingt mit den In-Ears von Apple definiert, die Hörer kommen meiner Meinung nach mit jedem Genre bestens zurecht. Ich benutze die AirPods Pro seit Release täglich und konnte keine großen Kritikpunkte, wie Verzerrung oder schwammigen Bass, ausmachen. Apple setzt zusätzlich auf einen adaptiven Equalizer, der vor allem die tiefen und mittleren Frequenzen an die Ohrform des Hörers anpassen soll. Da ich nur ein Paar Ohren besitze, kann ich das nur bedingt überprüfen. Zumindest kann ich aber sagen, dass mich der Klang der AirPods Pro im Test überzeugt hat. Also: Adaptive EQ scheint bei mir zu funktionieren.

Allerdings nutze ich die Kopfhörer auch nur in Verbindung mit Apple-Geräten und kann damit vollumfänglich per AAC (Advanced Audio Coding) hören. Durch den Codec kommt die Musik mit einer höheren Auflösung (Bitrate) und somit in einer besseren Qualität bei den Kopfhörern an. Android-Smartphones weisen mit AAC in der Regel Probleme auf und kommen besser mit Qualcomm aptX zurecht – was die AirPods Pro aber nicht unterstützen. Die Folge ist schlechterer Sound in Verbindung mit einem Android-Handy. Ob ihr den Unterschied hört, hängt von euch und eurem Hörempfinden ab. Zumindest audiophile Nutzer könnten sich durchaus daran stören.

Die kleinen AirPods Pro im mitgelieferten Ladecase (© 2022 CURVED )

Betrachtet man die Bauweise der Apple-Kopfhörer, ist der Klang nochmal beeindruckender: In-Ear-Kopfhörer neigen im Vergleich zu Over-Ear-Kopfhörern nämlich dazu, sehr direkt und nah zu klingen. Logisch, man steckt sich In-Ear-Kopfhörer immerhin direkt in den Gehörgang. Damit ist die Klangquelle näher am Trommelfell. Over-Ear-Kopfhörer klingen dagegen offener und räumlicher – näher am Sound-Erlebnis mit Lautsprechern also. Bei Apples AirPods Pro ist im Test vom typischen "In-Ear-Sound" nur wenig zu spüren. Auch das ist 2022 bislang kaum einem Konkurrenten gelungen, wodurch sich die AirPods Pro auch in diesem Punkt immer noch lohnen.

Von seiner positiven Seite zeigt sich auch das ANC (Active Noise Cancelling). Vereinfacht gesagt nehmen die AirPods Pro im Modus "Geräuschunterdrückung" die Umgebungsgeräusche auf und kehren die Frequenzen so um, dass nichts mehr von der Umwelt zu hören ist. In der Praxis funktioniert das gut und kann sich auch 2022 noch sehen lassen. Einige sehr tiefe oder hohe Frequenzen schaffen es im Alltagslärm immer mal wieder durch das ANC, doch gerade, wenn man währenddessen etwas auf den Kopfhörern abspielt, kann der Effekt angenehm sein. Das Ganze lässt sich mit dem Modus "Transparenz" bei Bedarf auch umdrehen, sodass man die Umgebung besonders gut wahrnimmt – praktisch zum Beispiel an der Supermarktkasse oder bei Bahnansagen.

AirPods Pro: So gibt's den besten Klang

Es gibt noch einen dritten Modus, der beide Modi einfach deaktiviert – also weder "Geräuschunterdrückung" noch "Transparenz" aktiviert. In diesem Modus bekommt ihr übrigens das unterm Strich beste Klangerlebnis. Es gibt noch einen dritten Modus, der beide Modi einfach deaktiviert – also weder "Geräuschunterdrückung" noch "Transparenz" aktiviert. In diesem Modus bekommt ihr übrigens das unterm Strich beste Klangerlebnis. In den AirPods-Einstellungen lässt sich unter "Bluetooth" einstellen, zwischen welchen Modi ihr wechselt, wenn ihr die Berührungsfläche der AirPods gedrückt haltet. Klickt dazu auf das "i" neben "AirPods Pro von … " und wählt unter "AirPods gedrückt halten" die jeweiligen Modi aus.

Firmware-Updates: Apple arbeitet weiter an Verbesserungen

Apple geht bei den AirPods Pro einen Sonderweg: Anstatt einfach eine neue Hardware-Revision auf den Markt zu werfen, arbeitet man stetig weiter an Software-Verbesserungen. So hat Apple seit Markteinführung ganze 10 neue Firmware-Versionen für die AirPods Pro veröffentlicht. Um ein Firmware-Update für AirPods zu erhalten, müsst ihr übrigens nichts tun: Apple spielt die neueste Version ungefragt auf eure Apple-Kopfhörer auf, sobald die Voraussetzungen für ein Update erfüllt sind.

Firmware auf AirPods Pro installieren: So geht's

Falls ihr ein Update manuell auslösen möchtet, könnt ihr folgenden Weg gehen: Steckt die AirPods ins Ladecase und lasst es geöffnet. Das zuletzt verbundene Gerät sollte euch jetzt eine Verbindung anzeigen. Nun schließt ihr das weiterhin geöffnete Ladecase an eine Stromquelle an. Das Update sollte sich nun nach kurzer Zeit von selbst installieren. Ein Zeichen gibt euch Apple allerdings nicht. Checkt einfach nach einer Weile, ob sich die Firmware-Version auf die aktuelle geändert hat. Die lässt sich in den Einstellungen unter "Allgemein" finden: Klickt hier auf "Info" und dann auf "AirPods Pro von … ".

Apple hat sich in der Vergangenheit ausgeschwiegen und zu den einzelnen Firmware-Updates keine Versionshinweise mitgeliefert. Dennoch konnten Nutzer von AirPods Pro zusätzliche Funktionen finden und leichte Sound-Verbesserungen feststellen. Dazu gehört unter anderem 3D-Audio, das eine Art virtuellen Surround-Sound erstellt. Mittlerweile bieten viele großproduzierte Alben auch eine 3D-Audio-Version über den Streaming-Dienst Apple Music an. Auch ältere Klassiker der Pop-Geschichte wurden schon auf den neuen Standard optimiert.

Ob man nun den 3D-Sound unterm Strich besser findet oder den guten alten Stereo-Sound bevorzugt, muss jeder selbst entscheiden. In jedem Fall ist 3D-Audio eine immersive Erfahrung, die man ausprobieren sollte: Der Sound passte sich im Test der AirPods Pro meinen Kopfbewegungen an. Es macht den Eindruck, als würde man in einem künstlichen Raum Musik hören. In aktuellen Produktionen kann man schon erahnen, welche neuen Möglichkeiten das den Musik-Produzenten in Zukunft gibt.

Akkulaufzeit: Wie lange halten AirPods Pro durch?

Apple selbst gibt an, dass eine volle Aufladung für circa 5 Stunden Musikhören ausreicht. Im Modus "Geräuschunterdrückung" oder "Transparenz" reduziert sich die Angabe auf 4,5 Stunden. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass das ganz gut hinkommt. Auf voller Lautstärke und mit aktiviertem ANC waren es auch schon einmal 4 Stunden. Aber dadurch, dass man die Kopfhörer in der Regel im Ladecase aufbewahrt, kommt es nur in den seltensten Fällen dazu, dass die AirPods einfach den Geist aufgeben – im Alltag nutzt man die AirPods Pro wohl eher selten 4 bis 5 Stunden am Stück.

Das Case bietet noch einmal circa fünf volle Ladungen für die AirPods Pro. Das Gefühl dafür verschwimmt mit der Zeit, da man nur selten komplett leere AirPods ins Gehäuse steckt. Falls es einmal besonders schnell gehen muss, sind die AirPods nach nur 5 bis 10 Minuten im Ladecase für mindestens eine weitere Stunde Hörgenuss aufgeladen. Und auch die Langlebigkeit der Batterien kann sich sehen lassen: Nach zweieinhalb Jahren hat sich die Akkulaufzeit nur marginal verschlechtert. Insgesamt kann man Apple also auch in puncto Akkulauf- und Ladezeit gute Arbeit quittieren – das gilt selbst für 2022er-Maßstäbe.

Bedienung: Gewohnte Apple-Qualität?

Apple-Geräte sind unter anderem dafür bekannt, dass sie sich nahtlos ins Ökosystem vom Hersteller integrieren lassen. Das ist ein besonderer Komfort, der auch für die AirPods Pro gilt: Öffnet ihr das AirPods-Case zum ersten Mal, erscheint wie von Zauberhand ein Einrichtungs-Menü auf eurem iPhone oder iPad. Danach profitiert ihr von weiteren Komfortfunktionen. Öffnet ihr zum Beispiel das Case und lasst die AirPods zunächst darin stecken, zeigt euch euer verbundenes Apple-Gerät den Akkustand von Kopfhörern und Ladecase an.

Nutzt ihr mehrere Apple-Geräte, könnt ihr einfach eins zur Seite legen und auf das nächste Gerät wechseln: eure AirPods-Verbindung wechselt ganz automatisch mit – auch auf das MacBook Air M1 (hier erhältlich). Das lässt sich getrost als echten Mehrwert für den Alltag beschreiben: endlich keine nervigen Bluetooth-Dialoge sowie häufiges hin- und herkoppeln mehr.

Die AirPods Pro als ideale Partner für iPhone und MacBook (© 2022 CURVED )

Einen Minuspunkt in Sachen Bedienung muss sich Apple allerdings gefallen lassen: Mit den AirPods Pro lässt sich die Lautstärke nicht regeln. Das kann besonders nervig sein, wenn euer verbundenes iPhone (hier mit Vertrag) gerade unerreichbar in der dicken Winterjacke vergraben liegt. Die Touch-Flächen an den AirPods Pro lassen das wohl einfach nicht zu. Folgende Bedienmöglichkeiten gibt Apple an:

Einmal drücken, um Audio wiederzugeben, zu pausieren oder einen Anruf anzunehmen

Zweimal drücken, um zum nächsten Track zu springen

Dreimal drücken, um zum vorherigen Track zu springen

Gedrückt halten, um zwischen Aktiver Geräuschunterdrückung und Transparenzmodus zu wechseln

Sag "Hey Siri", um seinen Song abzuspielen, jemanden anzurufen oder eine Wegbeschreibung aufzurufen

Wie ihr AirPods im Detail bedient, Gesten und Siri einstellt erfahrt ihr hier.

Bei leichtem Regen oder schweißtreibendem Sport müsst ihr euch übrigens keine Gedanken um die In-Ears machen: Die AirPods Pro sind spritzwassergeschützt und während mir das Standard-Modell (hier findet ihr AirPods und AirPods Pro im Vergleich) bei jeder kleinen Bewegung sofort aus den Ohren fällt, sieht es beim Pro-Modell ganz anders aus: Die Buds sitzen angenehm und fest zugleich in den Ohren.

Damit möglichst jeder Nutzer guten Tragekomfort bekommt, legt Apple drei verschieden große Paare Silikonaufsätze bei und unterstützt euch per Software bei der Auswahl der richtigen Größe. Darüber hinaus liegt noch ein Ladekabel bei. Hier sei der Hinweis gegeben, dass das Ladecase der AirPods Pro kabelloses Laden unterstützt.

AirPods Pro im Test: Fazit

Was Apple schon 2019 in den kleinen AirPods Pro an Technik verbauen konnte ist auch 2022 noch beeindruckend: Aktive Geräuschunterdrückung, 3D-Audio und ein ausgewogener Klang machen das Pro-Modell der In-Ear-Kopfhörer zu einem großartigen Gesamtpaket. Wer in Apples Ökosystem unterwegs und auf der Suche nach neuen Kopfhörern ist, sollte sich die AirPods Pro sowieso einmal genauer anschauen: Die Integration geht kaum besser und auch die Soundqualität wird von der Konkurrenz in diesem Preissegment nur in wenigen Fällen erreicht.

Als Alternative bieten sich für Apple-Nutzer die im Herbst 2021 vorgestellten AirPods 3 an – das Standard-Modell also. Dann müsst ihr allerdings auf ANC und den besseren Sound verzichten. Die Preisersparnis von derzeit circa 40 Euro (Stand April 2022) sollte also wohl überlegt sein.

