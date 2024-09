iPhone 16 Pro vs. iPhone 16 Pro Max: Der große Vergleich

Auch 2024 hat Apple zwei Pro-Modelle veröffentlicht – iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max. Was trennt die beiden High-End-Modelle voneinander: allein die Größe oder gibt es noch weitere Unterschiede?

Inhaltsverzeichnis

iPhone 16 Pro vs. iPhone 16 Pro Max: Die wichtigsten Unterschiede

Display-Größe: 6,3 Zoll (iPhone 16 Pro) vs. 6,9 Zoll (iPhone 16 Pro Max)

6,3 Zoll (iPhone 16 Pro) vs. 6,9 Zoll (iPhone 16 Pro Max) Abmessungen: 149,6 x 71,5 x 8,3 mm vs. 163 x 77,6 x 8,3 mm

149,6 x 71,5 x 8,3 mm vs. 163 x 77,6 x 8,3 mm Gewicht: 199 g vs. 227 g

199 g vs. 227 g Akkulaufzeit: 27 Stunden vs. 33 Stunden Videowiedergabe

27 Stunden vs. 33 Stunden Videowiedergabe Ladegeschwindigkeit: 30 vs. 35 Minuten für 50 Prozent Akku

Technische Daten im Vergleich

Technische Daten im Vergleich Geräte-Abbildung Hersteller Apple Apple Modell iPhone 16 Pro iPhone 16 Pro Max Display und Gehäuse Display-Größe 6.3 Zoll 6.9 Zoll Auflösung 2622x1206 Pixel 2868x1320 Pixel Pixeldichte 460 ppi 460 ppi Technologie OLED OLED Frequenz 1 bis 120 Hz 1 bis 120 Hz Maße Größe 149.6x71.5x8.3 mm 163x77.6x8.3 mm Material Glas (Rückseite), Titan (Rahmen) Glas (Rückseite), Titan (Rahmen) Gewicht 199 g 227 g Leistungsmerkmale Chipsatz Apple A18 Pro Apple A18 Pro Taktrate AnTuTu Klasse Oberklasse Oberklasse Installierter RAM 8 GB RAM 8 GB RAM Interner Speicher 128 / 256 / 512 / 1024 GB 256 / 512 / 1024 GB Akkuleistung Lebensdauer der Batterie Videowiedergabe: Bis zu 27 h Videowiedergabe: bis zu 33 h Sicherheit Face ID Face ID Betriebssystem iOS 18 (ab Werk) iOS 18 (ab Werk) Kamera Hauptkamera 48 MP Weitwinkel + 48 MP Ultraweitwinkel + 12 MP Tele 48 MP Weitwinkel + 48 MP Ultraweitwinkel + 12 MP Zoom Frontkamera 12 MP 12 MP Konnektivität Anschlüsse USB-C USB-C Dual-SIM Ja Ja NFC Ja Ja 4G LTE Ja Ja 5G Ja Ja Preis UVP Ab 1199 Euro (UVP) Ab 1499 Euro (UVP) Angebot

Gleiches Design für iPhone 16 Pro und Pro Max

Abgesehen von ihren unterschiedlichen Abmessungen sehen iPhone 16 Pro und 16 Pro Max quasi identisch aus. Wer genau hinschaut, dem fällt auf, dass Kamera und Dynamic Island beim Pro Max etwas kleiner wirken als beim Pro. Das liegt daran, dass das restliche Gehäuse größer ist.

Das iPhone 16 Pro (Max) in allen Farben (© 2024 Apple )

Davon abgesehen warten jeweils der gleiche edle Look und eine identische Farbauswahl (Titan Schwarz, Titan Natur, Titan Weiß und Titan Wüstensand) auf euch.

Ein Titan-Rahmen an den Seiten, Ceramic Shield vorn und robustes Glas hinten machen iPhone 16 Pro und Pro Max sehr widerstandsfähig. Gegen Wasser und Staub sind die Smartphones nach IP68 geschützt.

Größenvergleich: iPhone 16 Pro vs. 16 Pro Max

Ist das iPhone 16 Pro Max zu groß? Eine Frage, die sich angesichts der 6,9-Zoll-Diagonale viele stellen dürften. Mit Abmessungen von 163 x 77,6 x 8,3 mm und 6,9-Zoll-Diagonale ist es jedenfalls deutlich größer als das iPhone 16 Pro (149,6 x 71,5 x 8,3 mm / 6,3 Zoll), das sich allerdings auch bereits kaum noch mit einer Hand bedienen lässt. Hier seht ihr den Größenunterschied zwischen iPhone 16 und 16 Pro Max im direkten Vergleich:

iPhone 16 Pro (r.) und iPhone 16 Pro Max (l.) im Größenvergleich (© 2024 Apple )

Display: 6,3 Zoll vs. 6,9 Zoll

Die Super Retina XDR Displays von iPhone 16 Pro und Pro Max unterscheiden sich nur durch ihre Größe: Das kleinere Modell hat ein 6,3-Zoll-Display, was heutzutage guter Durchschnitt ist. Das 6,9-Zoll-Display des iPhone 16 Pro Max ist einer der größten derzeit erhältlichen Smartphone-Bildschirme überhaupt.

Abgesehen von der Bildfläche sind die OLED-Displays identisch. Die Bildqualität befindet sich auf höchstem Niveau: gestochen scharfe Auflösung, Top-Kontraste und -Schwarzwerte. Dank ProMotion- bzw. LTPO-Technologie erreichen die Displays zudem eine Bildwiederholrate von 1 bis 120 Hz. Hier gibt es wirklich gar nichts zu beanstanden.

Kamera-Vergleich: iPhone 16 Pro vs. 16 Pro Max

Seine beste Kamera verbaut Apple in den Pro-Modellen (© 2024 Apple )

Die Kameras von iPhone 16 Pro und Pro Max sind identisch. Es erwartet euch jeweils eine Triple-Kamera mit Haupt-, Ultraweitwinkel- und Tele-Linse:

iPhone 16 Pro (Max): Kamera-Spezifikationen 48-MP-Hauptlinse: f/1.8, 1/1,28"-Sensor

f/1.8, 1/1,28"-Sensor 48-MP-Ultraweitwinkel: f/2.2, 120 Grad Sichtwinkel

f/2.2, 120 Grad Sichtwinkel 12-MP-Telelinse: f/2.8, 1/3,06"-Sensor, optischer 5x-Zoom

f/2.8, 1/3,06"-Sensor, optischer 5x-Zoom 12-MP-Frontkamera: f/1.9, 1/3,6"-Sensor, Face ID

Anders als in der Vorgängergeneration hat das Pro Max also keinen Vorteil beim Zoomen. Beide Geräte haben exakt das gleiche Setup und damit eine der besten Handy-Kameras auf dem Markt. Wie sie sich von den Objektiven des Standardmodells abheben, erfahrt ihr in unserem Vergleich zwischen iPhone 16 und 16 Pro.

Keine Leistungsunterschiede

Auch die Performance ist die gleiche, denn beide Geräte sind mit Apples Top-Antrieb A18 Pro und mutmaßlich 8 GB RAM ausgestattet. Beachtet dabei wie immer, dass iPhones Arbeitsspeicher dank iOS deutlich effizienter nutzen als Android-Handys. iPhone 16 Pro und 16 Pro Max sind die beiden wohl leistungsstärksten Smartphones 2024.

Apple Intelligence für beide, aber ...

Apple Intelligence greift euch u.a. mit Schreib-Tools unter die Arme (© 2024 Apple )

iPhone 16 Pro und Pro Max sind bereit für Apple Intelligence und haben theoretisch Zugriff auf den gleichen Funktionsumfang. Theoretisch deshalb, weil die KI-Features in Deutschland erst mal nicht zur Verfügung stehen werden. Wann es dazu kommen wird, ist aktuell unklar. Hier ein Auszug der geplanten Funktionen:

Siri versteht euch besser und kann auf Apps zugreifen

ChatGPT-Integration

Texte per KI generieren, umschreiben und zusammenfassen lassen

KI-Bilder mit Image Playground oder Chat GPT generieren

Eigene Emojis ("Genmojis") erstellen

Nachrichten und Mails via KI priorisieren lassen

Akkulaufzeit: iPhone 16 Pro Max im Vorteil

Einer der wenigen Unterschiede zwischen iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max ist die Akkulaufzeit. Das größere Modell hat Platz für einen stärkeren Akku und bietet dementsprechend deutlich mehr Laufzeit als das seinerseits bereits beachtlich ausdauernde iPhone 16 Pro Max:

iPhone 16 Pro: bis zu 27 Stunden Videowiedergabe

bis zu 27 Stunden Videowiedergabe iPhone 16 Pro Max: bis zu 33 Stunden Videowiedergabe

Wenn die Akkulaufzeit höchste Priorität für euch hat, solltet ihr auf jeden Fall zum iPhone 16 Pro Max greifen. Nur wenige Flaggschiffe kommen auf eine derart gute Ausdauer.

Dafür benötigt es offiziell 35 Minuten für eine 50-prozentige Aufladung, während das iPhone 16 Pro dies in 30 Minuten schafft. Beide Angaben gelten sowohl für die Aufladung mit als auch ohne Kabel (MagSafe), sofern ihr ein entsprechend starkes Netzteil verwendet (20 W für USB-C, 30 W für MagSafe).

iPhone 16 Pro und Pro Max im Preisvergleich

Da Apple beim iPhone 16 Pro Max auf eine 128-GB-Variante verzichtet hat, ist der Einstiegspreis hier deutlich höher (1449 Euro) als für das iPhone 16 Pro (1199 Euro). Weil der Speicher nicht via microSD-Karte erweiterbar ist, raten wir euch aber ohnehin jeweils zu 256 GB (oder mehr). Hier die Preise für alle Konfigurationen:

Preise für das iPhone 16 Pro (UVP) 128 GB: 1199 Euro

Euro 256 GB: 1329 Euro

Euro 512 GB: 1579 Euro

Euro 1 TB: 1829 Euro

Preise für das iPhone 16 Pro Max (UVP) 128 GB: –

256 GB: 1449 Euro

Euro 512 GB: 1699 Euro

Euro 1 TB: 1949 Euro

iPhone 16 Pro vs. iPhone 16 Pro Max: Unser Fazit Francis Lido Wer unseren Vergleich zwischen iPhone 16 Pro und 16 Pro Max aufmerksam gelesen hat, weiß: Die Unterschiede halten sich in Grenzen – sind aber durchaus relevant. Zum einen die Bildfläche, die beim iPhone 16 Pro Max gigantisch ausfällt. Dafür ist das iPhone 16 Pro deutlich handlicher. Zweiter großer Vorteil des iPhone 16 Pro Max ist die herausragende Akkulaufzeit, wobei auch das iPhone 16 Pro viel Ausdauer beweist. Das bessere Durchhaltevermögen und das größere Display sind den nicht unerheblichen Aufpreis unserer Meinung nach wert. Abgesehen davon sind die Geräte aber identisch. Sollte euch das iPhone 16 Pro Max also zu groß sein, könnt ihr guten Gewissens zum iPhone 16 Pro greifen.