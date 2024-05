Welche Hülle solltet ihr eurem iPhone 15 gönnen? Wir stellen euch die unserer Meinung nach besten Cases für die Modellreihe vor. Alle davon gibt es sowohl für das Standardmodell als auch für iPhone 15 Plus, Pro und Pro Max.

Inhaltsverzeichnis

Apple Silikon Case mit MagSafe

Nachdem Apples Lederhüllen seit Herbst 2023 Geschichte sind, ist für mich Apples Silikon Case mit MagSafe die erste Wahl. Ich selbst besitze es für mein iPhone 13 Pro und kann bestätigen, dass es effektiven Schutz bietet. Das Smartphone hat darin – und in der für mein Modell noch erhältlichen Lederhülle – etliche, teilweise sehr harte, Stürze überlebt.

Apple Silikon Case für iPhone 15 Pro (© 2024 )

Hinzu kommt, dass Apples Cases aus Silikon (neben den Ledervarianten) für mich einfach am besten aussehen. Sie sind ideal geeignet, um eurem iPhone 15 nach dem Mix-and-Match-Prinzip einen individuellen Look zu verleihen.

Tatsächlich habe ich mich bei der Farbe meines iPhones danach gerichtet, wie sie zu meinen Wunsch-Cases passt. Ohne Hülle würde ich das Gerät schließlich ohnehin kaum zu Gesicht bekommen.

Doch seid gewarnt: Das für mich zu den besten iPhone-15-Hüllen zählende Case gibt es in derart vielen Farben, dass die Entscheidung für eine alles andere als leicht fällt.

Hülle: Apple Silikon Case mit MagSafe

Farben: Blassmint, Warmgelb, Hellblau, Sturmblau, Tonbraun, Pink, Sorbet Orange, Zypresse, Winterblau, Guave, Hellrosa, Schwarz

Material: Silikon / Mikrofaser (innen)

MagSafe: ja

Preis: ab 69 Euro (UVP)



Nomad Modern Leather Case

Eine der besten Alternativen zu Apples eingestellten Lederhüllen ist das MagSafe-kompatible Nomad Modern Leather Case. Das fehlende Apple-Logo auf der Rückseite ist allerdings nicht der einzige Unterschied zum Original: Denn anders als Apple hat sich Nomad für einen Plastik-Bumper am Rahmen (und um die Kamera herum) entschieden.

Das Nomad Mother Leather Case – hier für das iPhone 15 Pro (© 2024 )

Heißt: Der Leder-Look wird hier und da durch Kunststoff-Elemente (Polycarbonat) unterbrochen. Der Plastikrahmen der iPhone-15-Hülle soll nicht nur die Widerstandsfähigkeit bei Stürzen verbessern (Schutz für bis zu 2,4 Meter Fallhöhe), sondern durch seine Aushöhlung auch für einen besseren Grip sorgen.

Darüber hinaus fühlt sich das Nomad Modern Leather Case gut in der Hand an und bietet in den Varianten für das iPhone 15 Pro (Max) eine physische Taste für den Action Button. Kurz gesagt: Vielleicht die beste Lederhülle für das iPhone 15.

Hülle: Nomad Modern Leather Case

Farben: Black (Schwarz), Rustic Brown (Brown), English Tan (Hellbraun)

Material: Leder / Kunststoff

MagSafe: ja

Preis: ab 59 Euro (UVP)

Bellroy Lederhülle

Die Bellroy Lederhülle wird ebenfalls oft als bestes Leder-Case für das iPhone 15 bezeichnet. Sie ist MagSafe-kompatibel und von Kante zu Kante mit öko-gegerbtem Leder überzogen. Selbst bei genauerem Hinsehen schwer erkennbar: Die iPhone-15-Hülle hat einen hauchdünnen Kunststoff-Rand für zusätzlichen Schutz – allerdings kein Vergleich zum dicken Plastik-Rahmen des Nomad Modern Leather Case.

Bellroy Lederhülle iPhone 15 Pro (© 2024 )

Innen bewahrt weiches Mikrofaserfutter euer Handy vor Kratzern. Und eloxierte Aluminiumknöpfe außen ermöglichen eine komfortable Bedienung. Wichtig: Achtet beim Kauf für ein iPhone 15 Pro (Max) darauf, die aktualisierte Variante zu wählen. Denn nur diese hält eine integrierte Aktionstaste bereit. Unsere Links führen euch zur richtigen Version.

Hülle: Bellroy Lederhülle

Farben: Black, Everglade, Terracotta, Cobalt (nur für die Pro-Modelle)

Material: Leder

MagSafe: ja

Preis: ab 59 Euro (UVP)

Apple Clear Case mit MagSafe

Der größte Nachteil an Cases ist, dass sie das Design eures Smartphones verhüllen. Wer sein teuer bezahltes iPhone 15 besser zur Schau stellen möchte, kann das beispielsweise mit Apples Clear Case.

Apple iPhone 15 Clear Case (© 2024 )

Die vielleicht beste durchsichtige iPhone-15-Hülle besteht aus transparentem Polycarbonat und bietet fast freien Blick auf die Rückseite sowie den Rahmen eures Smartphones – auch das Apple-Logo bleibt klar erkennbar. Neidischen Blicken sind nur die integrierten Magneten im Weg. Diese dienen der MagSafe-Kompatibilität.

Hülle: Apple Clear Case mit MagSafe

Farben: durchsichtig

Material: Polycarbonat

MagSafe: ja

Preis: ab 59 Euro

Spigen Ultra Hybrid MagFit

Eine weitere transparente Hülle für das iPhone 15 ist die Spigen Ultra Hybrid MagFit. Auch sie macht das schicke Design des Handys rundum sichtbar, kostet aber weniger als das Apple-Vorbild.

Spigen Ultra Hybrid MagFit für iPhone 15 (© 2024 )

Die Hülle ist auch in Varianten mit farbigem Rahmen oder getönter Rückseite erhältlich. teilweise zu abweichenden Preisen. Die von uns ausgesuchte iPhone-15-Hülle unterstützt MagSafe, die Ausführungen ohne den Zusatz "MagFit" sind hingegen nicht kompatibel mit Apples Wireless-Charging-Technologie.

Dafür bieten die Varianten ohne MagSafe einen fast uneingeschränkten Blick auf die Rückseite, da die Magnete entfallen. Tasten sind am Spigen Ultra Hybrid MagFit vorhanden, auch für den Action Button der Pro-Modelle. Wenn ihr eine der besten transparenten iPhone-15-Hüllen sucht, und nicht viel ausgeben wollt, seid ihr hier richtig.

Hülle: Spigen Ultra Hybrid MagFit

Farben: White, Graphite, Carbon Fiber, Black (jeweils für alle Modelle), Frozen Natural Titanium, Gold, Frost Black, Frost Clear, Frost Deep Red (jeweils nur für iPhone 15 Pro und Pro Max)

Material: Polycarbonat

MagSafe: ja (auch ohne erhältlich)

Preis: ab 32 Euro (UVP)

Woodcessories Clear Case

Diese durchsichtige Hülle für das iPhone 15 ist besonders nachhaltig. Denn das Woodcessories Clear Case besteht aus einem Bio-Granulat, das Pflanzenstärke, Stroh- und Weizenreste beinhaltet. Und: 68 Prozent der Materialien entstammen einem Upcycling-Kreislauf. Die pflanzlichen Materialien sollen sogar einen Vorteil haben: Im Gegensatz zu transparenten Hüllen aus Plastik, soll das Woodcessories Clear Case nicht vergilben.

Woodcessories Clear Case für iPhone 15 Pro: hier in einer halbtransparenten Variante (© 2024 Woodcessories )

Das Woodcessories Clear Case gibt es sowohl einzeln als auch im Bundle mit sieben Sets farbiger, austauschbarer Tasten. Je nach gewählter Farbe könnt ihr damit spannende Kontraste zum Rahmen setzen. Apropos Farbe: Die für uns beste nachhaltige iPhone-15-Hülle gibt es auch mit halbtransparenter bzw. getönter Rückseite. Geschützt ist euer Apple-Handy in der Hülle laut Hersteller bei Stürzen aus bis zu 2 Metern Höhe – und natürlich generell auch vor Kratzern.

Hülle: Woodcessories Clear Case

Farben: Schwarz/klar, Schwarz/matt, Rot/matt, Blau/klar

Material: Bio-Granulat aus Pflanzenstärke, Stroh- und Weizenreste

MagSafe: ja

Preis: ab 34,90 Euro (UVP)

Nomad Rugged Case

Sozusagen das Gegenteil von durchsichtigen iPhone-Hüllen sind die sogenannte Rugged Cases: Sie priorisieren den Schutz auf Kosten des Looks. Es gibt aber durchaus ein paar Exemplare, die sowohl robust als auch Hingucker sind. Ein Beispiel dafür ist das Nomad Rugged Case.

Nomad Rugged Case für iPhone 15 Pro (© 2024 )

Um den klobigen Look, der iPhone-15-Hüllen dieser Art auszeichnet, kommt ihr zwar auch hier nicht komplett herum. Doch besonders in der Farbvariante Ultra Orange kann sich das Nomad Rugged Case durchaus sehen lassen.

Viel wichtiger aber ist, dass ihr damit die Wahrscheinlichkeit für Schäden an eurem iPhone 15 drastisch reduziert. Laut Hersteller ist euer Handy darin bis zu einer Fallhöhe von viereinhalb Metern geschützt.

Außerdem bringt das Nomad Rugged Case eloxierte Aluminiumtasten mit, Befestigungsmöglichkeiten für ein Lanyard und MagSafe-Kompatibilität.

Hülle: Nomad Rugged Case

Farben: Black (Schwarz), Atlantic Blue (Dunkelblau). Ultra Orange (Orange)

Material: Polycarbonat / PET

MagSafe: ja

Preis: ab 55 Euro (UVP)

Pitaka MagEZ Case Pro 4

Ebenfalls sehr robust, aber trotzdem dünn und leicht ist das Pitaka MagEZ Case Pro 4 für die iPhone-15-Serie. Möglich macht dies das verwendete Material: Zum Einsatz kommt Aramid, das auch als Kevlar bekannt ist, und unter anderem in kugelsicheren Westen steckt. Für eine optimale Haptik setzt der Hersteller außerdem auf TPU. Das Ergebnis dieser Kombination ist eine stoßfeste, hochwertige iPhone-15-Hülle im minimalistisch-eleganten Look.

Pikata MagEZ Case Pro 4 für iPhone 15 Plus (© 2024 )

Die Widerstandsfähigkeit bei Stürzen ist nach dem US-Militärstandard MIL-STD-810H geprüft. Zum guten Schutz tragen neben dem Material unter anderem abgeschrägte Kanten bei. Die Objektive sind durch einen erhöhten Kamera-Ring geschützt und Kratzer verhindert ein weiches Innenfutter aus Nappa-Leder. Unser Fazit: Das Pitaka MagEZ Case Pro 4 ist die beste iPhone-15-Hülle für Nutzer, die ein schickes, hochwertiges Design mit enormer Stabilität kombinieren möchten.



Hülle: Pitaka MagEZ Case Pro 4

Farben: 1500D Schwarz/Grau, 600D Schwarz/Grau, 1500D Schwarz/Blau

Material: Aramid / TPU

MagSafe: ja

Preis: ab 63,99 Euro (UVP)

RhinoShield Crashguard

Klassische Bumper haben inzwischen Seltenheit, doch es gibt sie auch für das iPhone 15 noch. Der RhinoShield CrashGuard ist ein solcher und lässt die Rückseite des iPhone 15 dementsprechend frei. Geschützt ist sie bei einem Fall aus bis zu 3,5 Metern Höhe trotzdem. Denn beim Sturz auf einen ebenen Untergrund kommt die Rückseite gar nicht in Berührung mit selbigem – ebenso wenig wie die Kamera.

Rhinoshield Crashguard: Auch wenn es nicht so aussieht, die Kamera ist geschützt (© 2024 )

Wer darauf vertraut – und das wie einer unserer Redakteure mit Erfolg – darf sich über freien Blick auf die Rückseite seines iPhone 15 freuen. Und da diese eben nicht bedeckt ist, stellt sich die Frage nach der MagSafe-Kompatibilität überhaupt nicht erst: Ihr könnt euren Charger direkt andocken.

Hülle: RhinoShield CrashGuard

Farben: Weiß, Gelb, Rot, Camo Grün, Schwarz, Samtrosa, Graphite, Platinumgrau, Lavendel, Marineblau

Material: TPE

MagSafe: ja (Rückseite frei)

Preis: ab 27,99 Euro (UVP)