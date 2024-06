WWDC 2024: Das kann die neue Apple-KI für iPhones, iPads & Macs

Eine der spannendsten WWDC-Keynotes der letzten Jahre ist vorüber. Wir werfen einen Blick zurück auf einige der interessantesten Ankündigungen zum Start des Apple Events, das ganz im Zeichen von Apple Intelligence steht.

Apple-KI für iPhones, iPads und Macs

Grund für die Spannung im Vorfeld waren die erwarteten neuen KI-Features für iPhones. Und genau die gab es nach einer Weile dann auch zu sehen. Mit der sogenannten Apple Intelligence (kurz "AI") wollen Tim Cook und Co. Konkurrenten wie Google, Samsung und Microsoft einholen bzw. überflügeln.

Die generative KI wird ab Herbst in iPhones (iOS 18), Macs (macOS Sequoia) und iPads (iPadOS 18) Einzug halten. Auf unterstützten Geräten wird die KI für euch auf Wunsch beispielsweise Texte zusammenfassen oder Bilder nach euren Vorstellungen generieren. Letzteres wird sowohl in der neuen App Image Playground als auch in anderen Anwendungen möglich sein.

Ein Trumpf soll dabei der Schutz der Privatsphäre sein, den Apple offenbar ernster nimmt als die Konkurrenz. So weit möglich, wird die KI lokal auf eurem Gerät arbeiten. Nur bei Bedarf kontaktiert die künstliche Intelligenz Apples Cloud-Server. Verfügbar sein wird Apple Intelligence auf dem iPhone 15 Pro (Max) und neuer sowie auf iPads und Macs mit M1-Chip oder besser.

Siri meets Chat GPT

Apples Sprachassistentin profitiert in mehrerer Hinsicht von künstlicher Intelligenz. Zum einen soll Siri dadurch smarter werden und beispielsweise Personen auf euren Bildern oder Inhalte aus euren E-Mails aufspüren können. Durch LLMs wird sie eure Sprachbefehle außerdem besser verstehen und ihnen genauer folgen können. Sogar beim Schreiben von E-Mails und anderen Texten hilft Siri euch, wenn ihr nett fragt.

Sollte Siri trotzdem mal nicht weiter wissen, kommt Chat GPT bzw. GPT-4o ins Spiel. Die Sprachassistentin bittet euch dann um Erlaubnis, den Chatbot von Open AI zurate zu ziehen. Ein ChatGPT-Account wird dafür nicht notwendig sein.

Genmojis, KI-Foto-Suche und mehr

Eine der spaßigsten KI-Anwendungen in iOS 18 und Co. sind die neuen Genmojis: Über Textanweisungen erstellt ihr KI-gestützte Emojis nach euren Vorstellungen – etwa einen Smiley mit Gurken auf den Augen oder einen surfenden T-Rex.

Weniger unterhaltsam, dafür umso nützlicher dürfte die neue KI-gestützte Suche für die Fotos-App sein: Künftig sollt ihr Bilder darin deutlich einfacher finden können. Darüber hinaus wird es ein Pendant zu Googles Magischem Radierer geben, das euch Hintergründe auf Fotos wie von Zauberhand bearbeiten lässt.