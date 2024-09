iPhone 16 offiziell: Das sind die vier neuen Apple-Handys

Wie erwartet feierten beim Apple Event am Montagabend vier neue iPhones Premiere. Neben dem Standardmodell beinhaltet die iPhone-16-Reihe ein Plus-, Pro- und Pro-Max-Modell.

Apple Intelligence und Kamera-Taste für alle

Allen iPhone-16-Modellen gemein sind die neuen KI-Features von Apple Intelligence. Allerdings werden diese in Deutschland noch eine ganze Weile auf sich warten lassen. Den Großteil davon werden iPhone-16-Besitzer wohl erst 2025 nutzen können. Ob das irgendwann auch auf Deutsch möglich sein wird, ist unmittelbar nach der Apple Keynote noch unklar.

Zweite große Neuerung, die alle Modelle betrifft, ist die berührungssensitive Aufnahmetaste zur Bedienung der Kamera: Damit könnt ihr diverse Kamera-Funktionen bedienen. Per Swipe lässt sich zum Beispiel ein- oder auszoomen. Zu einem späteren Zeitpunkt werdet ihr mit einem leichten Druck auch fokussieren können.

iPhone 16 und 16 Plus: Was ist neu?

Wie in den letzten Jahren unterscheiden sich Standard- und Plus-Modell hauptsächlich durch Größe (6,1 vs. 6,7 Zoll) und Akkukapazität. Als Antrieb dient dem iPhone 16 und 16 Plus Apples neuer A18-Chip, der wie der A18 Pro im 3-nm-Verfahren gefertigt ist.

Das sind die Farboptionen des iPhone 16 Pro (© 2024 )

Neu im Vergleich zu den direkten Vorgängermodellen sind außerdem das Design des rückwärtigen Kamera-Moduls und die Möglichkeit, Makro-Fotos aufzunehmen. Ebenso wie die frei belegbare Aktionstaste, die in der iPhone-15-Reihe noch den Pro-Modellen vorbehalten ist.

Mit ihren Vorgängern gemein haben iPhone 16 und 16 Plus leider die maximale Bildwiederholrate von 60 Hz und das fehlende Tele-Objektiv. Es bleibt bei einer Dual-Kamera (48-MP-Hauptlinse, 12-MP-Ultraweitwinkel). Falls die genannten Nachteile No-Gos für euch sind, müsst ihr – wieder mal – zu den Pro-Modellen greifen.

iPhone 16 (ab 949 Euro) und 16 Plus (ab 1.099 Euro) sind in den Farben Ultramarin, Blaugrün, Pink, Weiß und Schwarz erhältlich.

iPhone 16 Pro und 16 Pro Max: Was ist anders?

Wie stark sich Apples Pro- und Pro-Max-Modell voneinander unterscheiden, variiert von Generation zu Generation. 2024 sind die Geräte fast identisch. iPhone 16 Pro und Pro Max unterscheiden sich wie Standard- und Plus-Modell lediglich durch Größe und Ausdauer.

Das sind die Farboptionen des iPhone 16 Pro (© 2024 )

Interessant dabei: Beide Geräte bieten größere Bildschirme als ihre Vorgänger. Beim iPhone 16 Pro ist das Super Retina XDR Display von 6,1 auf 6,3 Zoll gewachsen, beim iPhone 16 Pro Max von 6,7 auf gigantische 6,9 Zoll.

Die Triple-Kamera ist jeweils identisch:

48-MP-Hauptlinse

48-MP-Ultraweitwinkel

12-MP-Teleobjektiv (optischer 5x Zoom)

Besonders auffällig ist dabei, dass nun auch das Ultraweitwinkel mit 48 MP auflöst. Außerdem gibt es den optischen 5X-Zoom nun auch beim kleineren Pro-Modell. Des Weiteren besitzt die Hauptlinse einen neuen, schnelleren Bildsensor. Wir sind gespannt, wie groß der Vorteil bei der Bildqualität dadurch ist.

Weitere Vorteile gegenüber den günstigeren Modellen sind:

der stärkere Chipsatz (A18 Pro)

(A18 Pro) der robustere Rahmen (Titan statt Alu)

(Titan statt Alu) die variable Bildwiederholrate (1 bis 120 Hz statt 60 Hz)

(1 bis 120 Hz statt 60 Hz) das schnellere kabellose Laden (25 W vs. 15 W via MagSafe)

(25 W vs. 15 W via MagSafe) mehr Akkulaufzeit (iPhone 16 Pro vs. iPhone 16 bzw. Pro Max vs. Plus)

iPhone 16 Pro (ab 1.199 Euro) und 16 Pro Max (ab 1.449 Euro) stehen in den Farben Titan Schwarz, Titan Weiß, Titan Natur und Titan Wüstensand erhältlich.

Vorbestellungen für alle Modelle nimmt Apple ab 13. September entgegen. Der reguläre Verkauf startet am 20. September.