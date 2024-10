Für Handys mit Vertrag könnt ihr monatlich sehr viel Geld bezahlen – müsst ihr aber nicht. Wenn ihr von einem Tarif plus Smartphone nur die Basics (und ein paar Extras) erwartet, bekommt ihr Handys mit Vertrag schon unter 15 Euro im Monat. Wir haben eine aktuelle Auswahl an Angeboten für euch zusammengestellt.

Inhaltsverzeichnis:

Um es übersichtlich zu halten, zeigen wir euch hier Angebote, bei denen sich die einmalige Zahlung für das Handy in Grenzen hält. Deshalb haben wir Anbieter mit hohen Anzahlungen aussortiert und uns auf Blau sowie Logitel konzentriert. Wenn ihr bereit seid, mehr als 100 Euro auf einen Schlag zu zahlen, könnt ihr auch darüber nachdenken, euch Handy und Tarif getrennt zuzulegen.

Empfehlung der Redaktion

Das Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G ist einer DER Bestseller unter den günstigen Handys. Mit der Modellreihe überzeugt der chinesische Hersteller seit Jahren, wenn es um ein besonders gutes Preis-Leistungs-Verhältnis in der Mittelklasse geht. Wollt ihr ein Handy-Bundle für wenig Geld, lohnt sich also der Blick auf das Blau-Angebot:

Angebote bei Blau.de (o2 Netz)

Blau bietet euch den Tarif Blau Allnet in verschiedenen Größen an. Dabei erhaltet ihr in jedem Fall eine Allnet-Falt für Telefonie und SMS, eine Übertragungsgeschwindigkeit von 50 Mbit/s im o2 Netz und unterschiedlich große Datenvolumina:

Blau Allnet S: 5 GB

Blau Allnet M: 10 GB

Blau Allnet L: 15 GB

Außerdem bietet Blau noch die Tarif-Varianten XS und XL an – die Angebote liegen allerdings häufig über 15 Euro. Ähnliches gilt für den Tarif Blau Allnet L. Mit einigen Handys zahlt ihr hier monatlich ein klein wenig mehr als 15 Euro.

Hinweis: Alle nachfolgenden Tarife haben eine Laufzeit von 24 Monaten. Danach könnt ihr den Tarif kündigen oder wechseln. Lediglich die Raten für das Handy laufen hier über 36 Monate. Ihr könnt alternativ aber auch eine kürzere Laufzeit wählen – was sich natürlich auf den Monatspreis auswirkt.

Xiaomi Redmi Note 13 5G, ab 10,99 Euro monatlich (für 36 Monate), einmalig 1 Euro: Zum Angebot

(für 36 Monate), einmalig 1 Euro: Zum Angebot Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G, ab 12,99 Euro monatlich (für 36 Monate), einmalig 1 Euro: Zum Angebot

(für 36 Monate), einmalig 1 Euro: Zum Angebot Xiaomi Redmi 13C, ab 11,99 monatlich (für 36 Monate), einmalig 1 Euro: Zum Angebot

(für 36 Monate), einmalig 1 Euro: Zum Angebot Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G, ab 14,99 monatlich (für 36 Monate), einmalig 1 Euro: Zum Angebot

(für 36 Monate), einmalig 1 Euro: Zum Angebot Samsung Galaxy A15 5G, ab 12,99 monatlich (für 36 Monate), einmalig 13 Euro: Zum Angebot

(für 36 Monate), einmalig 13 Euro: Zum Angebot Samsung Galaxy A34, ab 14,99 monatlich (für 36 Monate), einmalig 37 Euro: Zum Angebot

(für 36 Monate), einmalig 37 Euro: Zum Angebot Nothing Phone (2a), ab 12,99 monatlich (für 36 Monate), einmalig 1 Euro: Zum Angebot

(für 36 Monate), einmalig 1 Euro: Zum Angebot Samsung Galaxy A54 5G, ab 15,99 Euro monatlich (für 36 Monate), einmalig 37 Euro: Zum Angebot

Angebote bei Logitel (verschiedene Netze):

Bei Logitel bekommt ihr Handys mit Verträgen verschiedener Anbieter. Habt ihr in eurer Region schlechten Empfang im O 2 Netz werdet ihr über Logitel auch bei anderen Providern ein Handy mit Vertrag unter 15 Euro finden.

Dabei können die Preise für einmalige Zahlung, Anschlussgebühr etc. variieren, je nach dem, für welchen Anbieter ihr euch entscheidet.

Samsung Galaxy A15 5G : ab 14,99 Euro monatlich , einmalig 4,99 Euro + Anschlusspreis je nach Anbieter: Zum Angebot

: , einmalig 4,99 Euro + Anschlusspreis je nach Anbieter: Zum Angebot Samsung Galaxy A14 LTE : ab 14,99 Euro monatlich , einmalig 4,99 Euro + Anschlusspreis je nach Anbieter: Zum Angebot

: , einmalig 4,99 Euro + Anschlusspreis je nach Anbieter: Zum Angebot Samsung Galaxy A 25 5G: ab 14,99 Euro monatlich , einmalige Zahlung + Anschlusspreis je nach Anbieter: Zum Angebot

, einmalige Zahlung + Anschlusspreis je nach Anbieter: Zum Angebot Samsung Galaxy A35 5G: ab 14,99 Euro monatlich, einmalige Zahlung + Anschlusspreis je nach Anbieter: Zum Angebot

einmalige Zahlung + Anschlusspreis je nach Anbieter: Zum Angebot Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G: ab 14,99 Euro monatlich, einmalige Zahlung + Anschlusspreis je nach Anbieter: Zum Angebot

einmalige Zahlung + Anschlusspreis je nach Anbieter: Zum Angebot Google Pixel 7a: ab 14,99 Euro monatlich, einmalige Zahlung + Anschlusspreis je nach Anbieter: Zum Angebot

Was es bei Handyverträgen unter 15 Euro zu beachten gilt

Dass ihr keine High-End-Smartphones und superschnelle Datenverbindungen erwarten solltet, haben wir eingangs bereits erwähnt. Gleichwohl gilt: Schaut euch die Angebote genau an – hier und da gibt es Möglichkeiten noch mehr zu sparen. Einige Anbieter wie Klarmobil, deren Verträge ihr über Logitel beziehen könnt, bieten euch etwa einen Wechselbonus, wenn ihr eure alte Rufnummer mitnehmt.

Stichwort Rufnummernmitnahme: Diese bieten in der Regel alle Anbieter kostenlos an. Ihr könnt eure alte Nummer also einfach zum neuen Anbieter mitnehmen. In verlinkten Artikel haben wir euch beispielhaft erklärt, wie die Rufnummernmitnahme zu o2 funktioniert.

Fragt euch außerdem, ob und warum ihr wechseln wollt. Ist euer alter Tarif zu teuer, aber euer Handy erfüllt seinen Dienst noch zuverlässig? Dann kann auch ein neuer Tarif ohne Handy eine gute Lösung sein. Unser Handytarif-Vergleich 2024 zeigt euch die günstigsten Angebote.

Wie können Handys mit Vertrag so günstig sein?

Wenn ihr euch fragt, wie ein Vertrag von Anbietern wie beispielsweise [Blau | https://www.blau.de] oder [Logitel | https://www.logitel.de/] so viel günstiger sein kann als Verträge bei o2, der Telekom oder Vodafone, gibt euch ein Blick auf die Bandbreite meist die Antwort. Während die teureren Verträge Datenraten von bis zu 500 Mbit/s bieten, erhaltet ihr bei den günstigeren Tarifen meist eine verminderte Bandbreite. Zudem können Tochtergesellschaften und freie Anbieter meist etwas anders kalkulieren als die Netzanbieter selbst, was sich auch auf den Preis auswirken kann.

Unsere Empfehlung: 50 Mbit/s sollten es schon sein. Das genügt für die meisten Dinge, die ihr im Alltag erledigen wollt. Etwa Mails, WhatsApp und Co. Auch für Videostreaming in mindestens Full HD genügt die Bandbreite meistens.

Welche Handys bekommt ihr mit Verträgen bis 15 Euro?

Gleiches gilt für die Handys, die ihr mit einem Vertrag bis 15 Euro bekommt. Spitzenklasse-Smartphones solltet ihr hier nicht erwarten. Zumindest nicht, wenn ihr sehr hohe Einmalzahlungen vermeiden wollt. Die Geräte, die ihr mit Vertrag in dieser Preisklasse bekommt, sind eher der unteren Mittelklasse zuzuordnen. Gleichzeitig sind sie für Basis-Anwendungen wie Telefonie, WhatsApp und E-Mails in der Regel völlig ausreichend. Auch die meisten Mobile Games laufen heutzutage auf den günstigen Modellen.

Modelle wie das Xiaomi Redmi Note 13 Pro, das Samsung Galaxy A54, das Google Pixel 7a und das Nothing Phone (2a) sind übrigens sehr beliebte Vertreter der unteren Mittelklasse. Insbesondere hier macht ihr beim Kauf nichts falsch.