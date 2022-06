Ihr sucht ein günstiges Smartphone? Dann seid ihr hier richtig. Wir haben euch günstige Handys herausgesucht, die trotz des kleinen Preises eine Menge zu bieten haben. Als Preisgrenze haben wir dabei 200 Euro festgesetzt. Aber auch wenn ihr bereit seid etwas mehr auszugeben, haben etwas passendes für euch.

Günstige Handys im Überblick 7.8 /10 CURVED-Score Xiaomi Redmi Note 10 Pro Top OLED-Display mit 120 Hz und HDR10

Kamera mit 108 MP

Hohe Bildschirmhelligkeit

Edles Gehäuse

Gute Akkulaufzeit Flop Zu viel Bloatware

Kamera kaum besser als beim Vorgänger

Nachtmodus-Fotos ausbaufähig 6.9 /10 CURVED-Score Xiaomi Redmi Note 11 Top 90-Hz-OLED-Display

Lange Akkulaufzeit und 33-Watt-Schnellladen

Klinkenanschluss

Niedriger Preis Flop schwache Performance

rutschige Rückseite aus Plastik

Unnötige Makro-Kamera Oppo Oppo A54 5G Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend Kopfhöreranschluss

Großer 5000-mAh-Akku

Hauptkamera mit 48 MP

Günstig

Großes 6,5-Zoll-Display (LCD) mit 90 Hz Weniger Vielversprechend Chipsatz eher Einsteiger- als Mittelklasse

Makro-Linse mit nur 2 MP

Kein OLED Samsung Samsung Galaxy A13 Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend Quad-Kamera mit bis zu 50 MP

ausdauernder Akku

6,4 Zoll Display

scharfes, hochauflösendes Display

schnelles WiFi 5 Weniger Vielversprechend Gehäuse aus Plastik

vergleichsweise träger Prozessor

LCD statt OLED-Display 7.6 /10 CURVED-Score Apple iPhone SE 2022 Top herausragende Leistung

starker Sound

aktuelles iOS-Betriebssystem

insgesamt gute Kamera Flop altbackenes Design

veraltete Displaytechnologie

wenige Verbesserungen

Hauptkamera mit nur einer Linse

kein Nachtmodus für Fotos 7.9 /10 CURVED-Score Samsung Galaxy A52s Top Extra-Leistung ...

Gute Mittelklasse-Kamera

AMOLED-Display mit 120 Hz

Kopfhöreranschluss

Wasserdicht nach IP67 Flop ... aber immer noch Nachladeruckler

Plastik-Rückseite wirkt billig

Welches Handy unter 200 Euro ist das beste?

Bei günstigen Handys unter 200 Euro findet ihr keine High-End-Alleskönner. Daher solltet ihr euch überlegen welche Features euch besonders wichtig sind. Legt ihr Wert auf eine gute Kamera? Oder ist euch ein flinkes Display mit flüssigen Animationen besonders wichtig? Auch wenn ihr für den geringen Preis nicht alles gleichzeitig haben könnt, gibt es eine gute Nachricht. Mindestens ein Feature unserer günstigen Handys kann es auch mit teureren Modellen aufnehmen. Eines haben sie jedoch alle gemeinsam: Einen großen Energiespeicher und entsprechend lange Akkulaufzeiten. Es kommt also ganz darauf an, worauf ihr Wert legt.

Ist euch eine hohe Kamera-Auflösung wichtig, greift ihr zum Xiaomi Redmi Note 10 Pro mit 108-MP-Hauptkamera. Ein Display mit 120 Hz Bildwiederholfrequenz bekommt ihr hier ebenfalls. Den neuen Mobilfunkstandard 5G beherrscht das Oppo A54 5G (hier mit Vertrag). Und falls ihr ein günstiges iPhone sucht, ist das iPhone SE (2022) das Richtige für euch. Wer ein günstiges Samsung-Handy sucht, greift zum Galaxy A13.

Bestes Preis-Leistungsverhältnis: Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Xiaomi ist bekannt für sein gutes Preis-Leistungsverhältnis bei Smartphones. Der Hersteller schaffte es in kürzester Zeit an die Weltspitze und konkurriert dort mit Samsung und Apple. Mit dem Xiaomi Redmi Note 10 Pro (hier mit Vertrag) hat das Unternehmen ein Handy im Angebot, das mit einem 6,67-Zoll-Display mit 120Hz Bildwiederholungsrate und einer 108 MP starken Hauptkamera aufwartet.

Die Quad-Kamera verfügt über ein Weitwinkelobjektiv, eine Ultraweitwinkel- und eine Makrolinse sowie einen Tiefensensor. Letzterer ist für die Erstellung eines schönen Bokeh-Effekts (unscharfer Hintergrund) zuständig. Für Selfies nutzt ihr die 16-MP-Frontkamera.

Die Kamera des Xiaomi Redmi Note 10 Pro löst mit bis zu 108 MP auf – in seiner Preisklasse eine Seltenheit (© 2021 CURVED )

Mit bis zu 2,3 GHz treibt der Qualcomm Snapdragon 732G das günstige Handy an und sorgt für eine solide Performance. Für alltägliche und etwas anspruchsvollere Aufgaben reicht das vollkommen aus. Bei aufwendigen Spielen ist allerdings Schluss. Diese geraten trotz des sonst flüssigen 120-Hz-Displays zur Ruckelpartie.

Auch wenn das Xiaomi Redmi Note 10 Pro mit rund 220 Euro (Stand Juni 2022) ein klein wenig über der 200-Euro-Marke liegt ist es unser Preis-Leistungssieger. Für den kleinen Aufpreis bekommt ihr gleich eine ganze Menge mehr Leistung.

Bestes günstiges iPhone: Apple iPhone SE (2022)

Apple platziert seine iPhones nicht im Einsteigersegment. Mit dem iPhone SE (2022) (hier mit Vertrag) hat der Tech-Riese jedoch ein vergleichsweise günstiges Smartphone im Angebot. Für das günstige iPhone gibt Apple eine UVP von 519 Euro (Stand Juni 2022) ab. Damit ist es deutlich teurer als die anderen Handys in dieser Liste. Allerdings hat das handliche Apple-Smartphone auch einiges zu bieten.

Als Prozessor setzt Apple den A15 Bionic Chip ein. Der Chipsatz tut auch im iPhone 13 seinen Dienst. Ihr bekommt somit Flaggschiff-Leistung zu einem günstigen Preis. Im Vergleich zu anderen iPhones müsst ihr an anderer Stelle allerdings Abstriche machen. Die Hauptkamera auf der Rückseite des iPhone SE (2022) besteht aus nur einer Linse. Bilder knipst ihr mit einer Auflösung von 12 MP. Die Frontkamera löst mit 7 MP auf.

Das günstige iPhone SE (2022) setzt auf einen klassischen Look mit Fingerabdrucksensor. Im Inneren steckt ein High-End-Prozessor. (© 2022 CURVED )

Das Design des iPhone SE (2022) richtet sich eher an Retro-Liebhaber. Die breiten Ränder ober- und unterhalb des 4,7-Zoll-Displays sind vermutlich nicht jedermanns Sache. Dafür bietet Apple euch in seinem Budget-iPhone einen Fingerabdrucksensor, den ihr bei anderen aktuellen Modellen nicht findet. Und natürlich wird das iPhone SE (2022) mit einem aktuellen Betriebssystem ausgeliefert: iOS 15 ist vorinstalliert.

Top Handy bis 250 Euro: Galaxy A52s 5G

Moment! Hat das Galaxy A52s nicht einen Nachfolger bekommen? Doch hat es. Und dadurch ist der Preis des älteren Modells drastisch gesunken. Zum Release sprach Samsung eine UVP von 450 Euro aus. Inzwischen bekommt ihr das beliebte Mittelklasse-Handys schon für rund 250 Euro (Stand Juni 2022). Dabei steckt die Technik, die uns im Test überzeugt hat, immer noch in dem jetzt sehr günstigen Handy.

zum Samsung Galaxy A52s Test

Auf der Vorderseite bietet das Galaxy A52s ein 120-Hz-Display. (© 2021 CURVED )

Entscheidet ihr euch, das Samsung Galaxy A52s (hier mit Vertrag) zu kaufen, bekommt ihr ein Handy mit 6,3 Zoll Bildschirm-Diagonale. Die Bildwiederholfrequenz von 120 Hz sorgt für geschmeidige Animationen beim Scrollen und in Spielen. Der Prozessor liefert bis zu 2,4 GHz Taktfrequenz und absolviert damit die meisten Aufgaben schnell und zuverlässig.

Die Hauptkamera besteht aus vier Objektiven. Das Weitwinkelobjektiv liefert eine Auflösung von 64 MP. Dazu gesellen sich eine 12 MP starke Ultraweitwinkellinse (etwa für Landschaftsaufnahmen), ein 5 MP Makroobjektiv (wenn ihr ganz nah heran wollt) und ein 5 MP Tiefensensor (für schöne Hintergrundunschärfe). Somit seid ihr für nahezu jede Foto-Situation gut aufgestellt. Im kleinen Loch im Display sitzt die 32-MP-Frontkamera für Selfies.

Günstige Handys: So testet CURVED

Wenn ihr unsere Tests lest, stellt ihr fest: Wir legen Wert auf Praxistauglichkeit. Labortests zu Kamera, Akkulaufzeit oder Displayhelligkeit liefern zwar schöne Zahlen, aber sie verraten euch nicht, was das für euch bedeutet. Deshalb übernehmen wir die Einordnung für euch. Unsere ausführlichen Testkriterien findet ihr hier: So testen wir. Zu den wichtigsten Punkten zählen:

Kamera: Die Kamera ist eines der wichtigsten Kaufargumente für ein Handy. Auch günstige Smartphones haben hier einiges zu bieten. In unseren Tests zeigen wir euch Beispielfotos der Haupt- und Frontkamera. So könnt ihr euch selbst von der Qualität überzeugen.

Akkulaufzeit: Auf die Leistungsfähigkeit des Akkus legen viele Menschen Wert – besonders bei günstigen Handys. In unseren Tests erfahrt ihr an praktischen Beispielen, wie lange der Akku durchhält. Und wie schnell er lädt.

Display: Was bedeutet eine Bildschirmhelligkeit von 1200 nits? Klingt viel, oder? Aber kann man damit auch in der prallen Sonne noch etwas erkennen? Und wie geschmeidig sehen Animationen bei einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz aus? Wir geben euch praxisbezogene Antworten auf diese Fragen.

Leistung: Dass günstige Handys nicht die gleiche Performance liefern wie teure High-End-Smartphones ist klar. Aber wozu ist der Chipsatz in kostenfreundlichen Geräten im Alltag geeignet? Und wo liegen seine Grenzen? Unsere Tests verraten es euch.

Design: Auch das Design ist ein Bestandteil unserer Tests. Vor allem die Materialien und die Verarbeitung. In der Preisklasse bis 200 Euro müsst ihr meist auf hochwertige Materialien wie Glas auf der Rückseite verzichten. Wir verraten euch. ob dem jeweiligen Hersteller trotzdem ein gutes Design gelungen ist.

Fazit: Günstige Handys im Test

Wie eingangs erwähnt, könnt ihr von günstigen Handys nicht die gleiche Leistung erwarten wie von Flaggschiffen. Wer sparen will, muss Kompromisse eingehen. Welche das sind, verraten wir euch in den Tests zu den Geräten. So könnt ihr für euch persönlich entscheiden, welches günstige Smartphone für euch geeignet ist.

Auch wenn die Prozessoren in teureren Geräten mehr Leistung bringen, sind alltägliche Aufgaben wie Mails und Nachrichten lesen keine Herausforderung für die günstigen Modelle. Ebenso liefern die Kameras eine durchaus ansehnliche Bildqualität. Und auch die Betriebssysteme sind zumeist auf dem aktuellen Stand.

Erfreulicherweise müsst ihr bei Speicher und Arbeitsspeicher wenig Abstriche machen. Auch wenn die ganz großen Kapazitäten den Flaggschiffen vorbehalten sind, bekommt ihr auch in der unteren Preisklasse eine solide Ausstattung geboten.

In puncto Display hält inzwischen die Oberklasse-Technologie Einzug im Einsteigersegment. Große Displays mit mehr als 6 Zoll Bildschirmdiagonale sind weit verbreitet und auch Bildwiederholraten von 120 Hz findet ihr schon bei Einsteiger-Handys.

Wenn ihr wisst, was ihr wollt und wofür ihr ein günstiges Handy hauptsächlich nutzen werdet, findet ihr sicher ein passendes Modell in dieser Preisklasse.

Häufig gestellte Fragen

Welches Handy ist gut und günstig?

Unser Preis-Leistungssieger ist das Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Unsere Auswahl verschafft euch einen Überblick über weitere lohnenswerte Modelle. Auf welche Features ihr persönlich besonders Wert legt, entscheidet darüber, welches günstige Handy für euch das beste ist.

Welches Smartphone ohne Vertrag ist das beste?

Das gleiche, wie mit Vertrag. Ein Vertrag ändert nichts an den Spezifikationen. Welches das beste Handy für euch persönlich ist, entscheidet ihr selbst. Legt ihr Wert auf einen großen Bildschirm? Oder soll es ein handliches Modell sein? Welche technischen Daten sind euch wichtig? Ob ihr das Handy mit oder ohne Vertrag finanzieren wollt, müsst ihr selbst entscheiden. Handys mit Vertrag sind in der Regel deutlich günstiger als ohne.

Welches Handy soll ich kaufen?

Bei der großen Auswahl auf dem Handy-Markt findet ihr sicher das passende Modell für euch. Unsere Tests verraten euch, wie sich die Smartphones im Alltag schlagen und helfen euch bei der Entscheidung.

Welches günstige Handy hat die beste Kamera?

Ganz vorne mit dabei sind das Xiaomi Redmi Note 10 Pro und das Redmi Note 11 (hier im Test). Auch die anderen günstigen Handys in unserer Übersicht liefern gute Bilder. In unseren Testberichten findet ihr Beispielbilder und könnt euch selbst von der Qualität der Kameras überzeugen.