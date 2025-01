Das Galaxy A55 erschien am 11. März 2024 im Handel. Mit einem Nachfolger ist frühestens im März 2025 zu rechnen. Bis dahin gibt's zahlreiche Deals zum aktuellen Mittelklasse-Modell. Grund genug, euch einen Überblick zu verschaffen. In unserer Übersicht zu den Tests des Galaxy A55 erfahrt ihr, wie gut das Handy bei bekannten Magazinen und Experten abgeschnitten hat.

Wo ist der CURVED-Test? Aus bestimmten Gründen haben wir keinen eigenen Test zum Galaxy A55 – hier steigen wir erst wieder mit dem Nachfolger ein. Mit diesem Artikel wollen wir dennoch eine Einschätzung abgeben, ob sich das Smartphone für euch lohnt. Aus bestimmten Gründen haben wir keinen eigenen Test zum Galaxy A55 – hier steigen wir erst wieder mit dem Nachfolger ein. Mit diesem Artikel wollen wir dennoch eine Einschätzung abgeben, ob sich das Smartphone für euch lohnt.

Testübersicht: Das Samsung Galaxy A55

Wie ihr seht, sind sich die Experten nicht ganz einig, was die Wertung des Galaxy A55 anbelangt. Zum Teil ist das auf unterschiedliche Maßstäbe der Redaktionen zurückzuführen. Dazu kommt aber, dass Tests in einigen Punkten auch immer subjektiv sind.

Die Wertungsübersicht macht aber eine Sache direkt deutlich: Hier haben wir es mit einem soliden Mittelklassemodell zu tun. Und das hat Stärken, aber auch einige Schwächen.

Das loben die Tester

Computer BILD und Phonearena loben das von Samsung verwendete Material – das Galaxy A55 (jetzt bei Amazon sichern) kommt mit Glasrückseite und Metallrahmen, ähnlich wie ein Premium-Handy. Auch das große und helle Display mit 120 Hz kommt bei mehreren Testern gut an. Ebenso das IP-Rating: Das Handy ist nach IP67 wasserdicht. Die Update-Politik von Samsung findet zusätzlich positive Erwähnung: Noch bis 2028 gibt es größere Aktualisierungen für das Samsung A55.

Die meisten Experten loben auch die Akkulaufzeit – die Kollegen von Connect bezeichnen sie sogar als "herausragend". Notebookcheck hat im Labortest zudem festgestellt, dass der Energieverbrauch des Galaxy A55 im Standby äußerst gering ausfällt. Einzelne Tester haben das aber anders gesehen: Stiftung Warentest hat dem Handy nur die Einzelnote 3,1 für den Akku gegeben – die mit Abstand schlechteste Note der Tester. Auch CNET spricht von einer enttäuschenden Akkulaufzeit, allerdings mit Bezug zum Entladungstest. Im Alltag sagt auch dieser Tester, dass ihr mit einer Ladung gut über den Tag kommt.

Das Display des Galaxy A55 hat Lob kassiert. Der Rand um den Screen herum nicht. (© 2024 Samsung )

In Sachen Performance sind die meisten Experten ebenso zufrieden. Das Galaxy A55 ist in Benchmarks ähnlich flott wie ein Galaxy S23 FE und soll im Alltag einen flüssigen Gesamteindruck machen. Nur bei aufwendigen Games fehle es dem verbauten Exynos 1480 an Leistungsreserven im Vergleich zum S23 FE, wie Computer BILD anmerkt. Pluspunkt: Der Chip soll effizienter arbeiten als sein Vorgänger. Demnach benötigt das A55 für einige Aufgaben weniger Energie als der Vorgänger.

Die Kamera soll den Testern zufolge etwas besser als beim günstigeren Galaxy A35 sein. Insgesamt bewege sich die Qualität auf Mittelklasse-Niveau. Fotos mit Zoom seien allerdings kaum brauchbar. Insbesondere, wenn ihr höhere Stufen bei der digitalen Vergrößerung wählt. CHIP zufolge ist die Kameraqualität allerdings etwas unterhalb des Vorgängers Galaxy A54.

Das bemängeln die Tester

Sowohl Computer BILD als auch Notebookcheck bemängeln den Rand um das Display herum – der könnte nach Geschmack der Experten ein bisschen schmaler ausfallen. Zudem fehlt es dem Smartphone an Wireless Charging. Das Feature findet ihr eher bei höherpreisigen Samsung-Modellen wie dem Galaxy S24.

Dazu kommt ein vergleichsweise langsames Aufladen mit 25 Watt. Im Test von Phonearena hat das Galaxy A55 für eine komplette Ladung eine Stunde und 26 Minuten benötigt – in der heutigen Zeit ist da mehr möglich. Nach 30 Minuten Laden hat es das Handy zudem nicht einmal ganz auf 50 Prozent Ladung geschafft. Zur Einordnung sei hierzu aber gesagt, dass etwa Samsung und Apple bei der Ladegeschwindigkeit deutlich hinter Konkurrenten wie Xiaomi und Nothing zurückliegen. Heißt: Die Kritik betrifft streng genommen das komplette Portfolio der beiden Hersteller.

Fazit zur Testübersicht des Galaxy A55

Die Meinungen gehen an vielen Punkten auseinander. Doch unterm Strich wird klar: Das Galaxy A55 ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Mittelklasse-Smartphone. Es ist weder ein Totalausfall, noch ein Überflieger. Leistung und Kamera sind im Vergleich zum Kaufpreis solide, während Glasrückseite und Metallrahmen für einen wertigen Eindruck sorgen. Der Akku sollte euch in der Regel über den Tag bringen, ohne dass ihr am Abend panisch nach einer Steckdose sucht.

Den Tests zufolge bietet das Galaxy A55 ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Wer auf Extras wie Kabelloses Aufladen verzichten kann und ein brauchbares Smartphone für wenig Geld sucht, kann hier zugreifen. Denn: Mittlerweile ist der Preis des Galaxy A55 auf knapp 350 Euro gesunken (statt 479 Euro). Foto-Fans mit einer Affinität zu Zoom-Bildern sollten sich gegebenenfalls ein paar Alternativen ansehen. Etwa das Nothing Phone 2 oder das etwas teurere Galaxy S24 FE.

Preisangaben Stand 3. Januar 2025.

