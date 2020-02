CURVED verlost zwei Google Pixel 4 – für euer schönstes Karneval-Foto

Karneval oder Fasching? Egal! Hauptsache mit unvergesslichen Erinnerungen, am besten festgehalten mit unserem liebsten Alltagsbegleiter: dem Smartphone. Ein besonders treuer Weggefährte in Sachen Schnappschüsse ist das Google Pixel 4, von dem wir in Kooperation mit Google zwei Geräte an unsere Instagram-Follower verlosen. Was ihr dafür tun müsst?

Im Herbst 2019 veröffentlichte Google das Pixel 4 und Pixel 4 XL, wobei sich die beiden Modelle hauptsächlich durch den Akku und ihre Größe unterscheiden. Optik und Technik der unterschiedlichen Versionen sind dabei größtenteils identisch. Aber was hat das Pixel 4 letztendlich zu bieten, wenn es um das Kamera-Setup geht?

Auf der Rückseite des Pixel prangt die Hauptkamera in einer viereckigen Aussparung mit einer Dualkamera, die aus einem Weitwinkel- (12,2 MP) und Telezoom-Objektiv (16 MP) besteht. Dazu setzt Google auf einen HDR+-Modus, mit dem ihr einfach per Schieberegler Vorder- und Hintergrund eures Motivs unterschiedlich beleuchten könnt. Helligkeit und Schatten könnt ihr somit für euer Foto separat anpassen – was euch mehr künstlerische Freiheiten gewährt. Auch beim Nachtmodus hat Google noch einmal getüftelt.

So könnt ihr ein Pixel 4 gewinnen

Warum wir uns hier auf eine kurze Kamera-Vorstellung des Pixel 4 konzentrieren? Weil es bei unserem Gewinnspiel mal wieder um eine Foto-Challenge unter unseren Instagram Followern geht! Hier erfahrt ihr, was ihr tun müsst, um eine Chance auf ein Pixel 4 zu bekommen.

Für die Teilnahme am Gewinnspiel braucht ihr einen Instagram-Account und müsst Folgendes beachten:

Folgt CURVED auf Instagram und liked ab Montag, den 24.02.2020 um 08.00 Uhr bis Sonntag, den 01.03.2020 um 23:59 Uhr deutscher Zeit den Gewinnspiel-Beitrag. Postet innerhalb des genannten Gewinnspielzeitraums euer schönstes Karneval-Bild von euch unter dem Hashtag #curvedkarneval. Mit etwas Glück wird der oder die Gewinnerin von uns per Nachrichtenfunktion auf Instagram über den Gewinn benachrichtigt. Mit Zustimmung der Gewinner wird das Gewinner-Foto in den Instagram- und Facebook-Stories von CURVED geteilt.

Unsere Teilnahmebedingungen für das CURVED-Faschings-Gewinnspiel auf Instagram