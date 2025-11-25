Wer vorhat, sich einen einen Apple Pencil (Pro) zuzulegen, sollte jetzt schnell auf Amazon zuschlagen. Aktuell gibt es den Eingabestift nämlich bis zu 20 Prozent günstiger – allerdings nur noch bis die Black Friday Deals auf Amazon auslaufen. Erfahrt hier, ob sich das lohnt.

Oder springt direkt zum Deal:

→ Apple Pencil (USB-C) für 75 € statt 89 €

→ Apple Pencil Pro für 119 € statt 149 €

Apple Pencil (Pro) im Angebot: Lohnt sich der Deal?

Kurz gesagt: Ja, denn Apple-Produkte gibt es selten im Angebot. Beim Hersteller selbst gibt es Aktionen sowieso nur in absoluten Ausnahmefällen. Und auch auf Amazon gehen die Apple-Pencil-Modelle normalerweise zur UVP (89 €/149€) über die digitale Ladentheke.

Ein Blick auf den Preisverlauf offenbart, dass es sich bei beiden Angeboten tatsächlich um den Bestpreis handelt. Dieselbe Vergünstigung gab es schon mal, allerdings Anfang/Mitte September. Dazwischen galt bis zu den Black Week Angeboten wieder die UVP.

Und – jetzt wird's wichtig – ihr müsst davon ausgehen, dass der Preis nach der Black Week wieder auf das UVP-Niveau ansteigt. Dort wird er dann auch vermutlich eine ganze Weile bleiben. Wer also z. B. einen Apple Pencil als Weihnachtsgeschenk verschenken will, sollte jetzt zugreifen, bevor die Black Week vorbei ist.

Apple Pencil (USB-C) oder Apple Pencil Pro – welchen Eingabestift brauche ich?

Es kommt vor allem darauf an, wie ihr euer iPad im Alltag nutzt. Beide Stifte bringen die typische Apple-Präzision mit, die Schreiben und Zeichnen auf dem Display richtig angenehm macht. Gerade für alle, die gern handschriftliche Notizen sammeln, PDF-Dokumente kommentieren oder einfach schneller skizzieren wollen, ist der Pencil von Apple eine kleine, aber sehr hilfreiche Alltagserleichterung. Im Detail gibt's aber wichtige Unterschiede.

Der Apple Pencil (USB-C)

Der Apple Pencil mit USB-C unterstützt keine Druckstufen, dafür aber die Schwebefunktion auf vielen neueren iPads. Laden klappt nur per Kabel, was etwas weniger elegant ist, aber dafür könnt ihr ihn währenddessen nutzen. Wenn ihr also vor allem Notizen macht oder ab und zu etwas markiert, reicht der USB-C-Pencil völlig aus – und ihr spart euch Features, die ihr eventuell gar nicht braucht.

Er ist mit diesen iPad-Modellen kompatibel:

13" iPad Pro (M4 und M5)

12,9" iPad Pro (3., 4., 5. und 6. Generation)

11" iPad Pro (M4 und M5)

11" iPad Pro (1., 2., 3. und 4. Generation)

13" iPad Air (M2 und M3)

11" iPad Air (M2 und M3)

iPad Air (4. und 5. Generation)

iPad (A16) & iPad (10. Generation)

iPad mini (A17 Pro) & iPad mini (6. Generation)

Zum Angebot:

→ Apple Pencil (USB-C) für 75 € statt 89 €

Der Apple Pencil Pro

Der Apple Pencil Pro erkennt Druckstufen, reagiert auf Rotationen, bietet haptisches Feedback und kann dank "Wo ist?"-Integration sogar leichter wiedergefunden werden. Außerdem unterstützt er die Doppeltipp-Geste und die praktische Druckgeste für schnelle Werkzeugwechsel.

Er ist mit diesen iPad-Modellen kompatibel:

13" iPad Pro (M4 und M5)

11" iPad Pro (M4 und M5)

13" iPad Air (M2 und M3)

11" iPad Air (M2 und M3)

iPad mini (A17 Pro)

Zum Angebot:

→ Apple Pencil Pro für 119 € statt 149 €

