“Detektiv Pikachu”: Neues Material stimmt auf Pokémon-Spaß im Kino ein

Auch in "Pokémon Let's Go" spielt Pikachu eine Hauptrolle

So sieht der beliebte Pokémon in Aktion aus: Das Studio Warner Bros. hat über Instagram ein paar Ausschnitte aus dem Film "Meisterdetektiv Pikachu" veröffentlicht. Fans erhalten einen Eindruck davon, wie das Taschenmonster in der Adaption für die große Leinwand aussehen wird.

Die kurzen Sequenzen verraten wenig zur Handlung des Films, aber zeigen das Setting: Die Straßenszene etwa wirke wie aus einer Stadt, die laut Polygon auch Kulisse in "Blade Runner" sein könnte. Ihr findet das Video am Ende dieses Artikels. Den gezeigten Dialogen zufolge liegt ein Fokus von "Meisterdetektiv Pikachu" auf Humor. Das ist kein Wunder, schließlich wird der Pokémon im Englischen von Ryan Reynolds synchronisiert, den ihr vermutlich als geschwätzigen Söldner aus "Deadpool" kennt.

Kinostart im Mai 2019

In "Meisterdetektiv Pikachu" geht es um Tim (gespielt von Justice Smith), der sich auf die Suche nach seinem Vater macht, einem verschwundenen Privatdetektiv. Dabei erhält er Unterstützung von Pikachu, dem alten Partner seines Vaters. Nach vielen Animes kommt nun also eine Realverfilmung in die Kinos – wenn auch Computer eine Menge der Schauspielerei übernommen haben.

Warner Bros. hat den ersten Trailer zu dem Pokémon-Abenteuer bereits im November 2018 veröffentlicht. Bis zum Kinostart müsst ihr euch allerdings noch eine Weile gedulden: Erst im Mai 2019 ist es so weit. In Deutschland soll der Film unter dem Titel "Pokémon Meisterdetektiv Pikachu" ab dem 9. Mai im Kino zu sehen sein.